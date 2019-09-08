Элиста, 8 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. 11,33% жителей Калмыкии приняли участие в выборах главы региона по данным на 10:00 8 сентября, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

Михаил Букарь. Калмыки. 1872 г

Самая высокая явка — 16,4% — зафиксирована в Яшкульском районе, наименее активно голосуют жители Целинного района — 10,23%

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы Калмыкии претендуют Петр Вышкварок (ЛДПР), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).