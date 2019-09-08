Дамаск, 8 сентября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Порядка 1 тыс. 500 беженцев вернулись в Сирии за прошедшие сутки, об этом 8 августа говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению сторон.

UNHCRI. Prickett Сирийские беженцы

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств вернулся 1 тыс. 491 беженец», — говорится в сообщении.

Беженцы возвратились из таких стран, как Ливан и Иордания, в основном это были женщины и дети.

Также в бюллетене предоставляется информация об оказании гуманитарной помощи гражданам Сирии, страдающим от нехватки продовольствия, и о инженерных работах по разминированию свыше 2 гектаров территории.