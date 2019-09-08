Донецк, 8 сентября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Режим перемирия был нарушен украинскими военнослужащими 12 раз за минувшие сутки. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Киевские боевики обстреляли территорию Донбасса с применением миномётов калибром 82 мм и 120 мм, гранатомётов, вооружения БТР/БМП, зенитных установок, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

Под огнём украинских войск оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Гольмовский), Крутая Балка, Докучаевск, Петровское, Ленинское, Новая Марьевка, Коминтерново, Новая Таврия.

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков были повреждены два жилых дома в посёлке Коминтерново и один жилой дом в посёлке шахты имени Гагарина.

Погибших и пострадавших среди мирных граждан ДНР нет. Общее количество применённых киевскими войсками при обстрелах территории ДНР боеприпасов составило 230 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 377 случаях нарушения режима прекращения огня на Донбассе украинскими войсками с момента введения нового перемирия, который начал действовать с 00:01 мск 21 июля текущего года.