Мадрид, 8 сентября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» все ещё намерен приобрести в свой состав полузащитника амстердамской команды «Аякс» Донни ван де Бека, сообщает 8 сентября AS.

Донни ван де Бека

Также сообщается, что руководство клуба собирается заняться приобретением 22-летнего футболиста во время летнего трансферного окна 2020 года.

При это отмечается, что нынешним летом «Реал» больше надеялся приобрести французского защитника клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погбу и потому отложил вопрос с подписанием голландского игрока на конец текущего сезона.

Отметим, в нынешнем сезоне Донни ван де Бек сыграл в составе «Аякса» 3 матча в чемпионате Нидерландов и отметился в них 2 голами и 3 результативными передачами.