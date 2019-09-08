Москва, 8 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проголосовал в Москве, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Местом голосования стал избирательный участок №2151 в Гагаринском районе столицы, он расположен в новом здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Российский лидер проголосовал в 10:13 по московскому времени.

Президент получил бюллетень, заполнил его в кабине для голосования и бросил в избирательную урну.