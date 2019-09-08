Астрахань, 8 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. В Астраханской области на выборах губернатора явка к 10:00 по местному времени составила 5,36% от общего числа избирателей. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные опубликовала областная избирательная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Активнее всего с утра голосовали жители Красноярского района (12,95%), Лиманского района (9,88%) и Знаменска (9,55%). На прошлых губернаторских выборах, в 2014 году, явка к 10:00 составила 4,7%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе работают 580 избирательных участков. Всего в области проходит 190 избирательных кампаний: кроме губернатора жители региона выбирают глав местного самоуправления и депутатов разных уровней.