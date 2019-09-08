Москва, 8 сентября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принимает участие в голосовании в Московскую городскую думу, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Путин голосует

По словам корреспондента, президент пришёл на избирательный участок в 10:13. Сейчас проходит процедура голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Единый день голосования проходят выборы депутатов Московской городской думы. На 45 мест в столичном парламенте претендуют 225 кандидатов.