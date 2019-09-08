Лондон, 8 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Футбольный лондонский клуб «Арсенал» намеревается заключить со своим французским нападающим Александром Ляказеттом новый контракт, сообщает 8 сентября La Gazzetta dello Sport.

Chensiyuan Александр Ляказетт

По данным источника, руководства клуба намерено продлить соглашение с 28-летним футболистом до лета 2023 года и предлагает ему зарплату в 11,3 млн фунтов с возможными бонусами, что увеличит нынешнюю зарплату форварда почти что на 2 млн фунтов за сезон.

При этом действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2022 года.

Отметим, в минувшем сезоне Александр Ляказетт сыграл за «Арсенал» в 49 матчах и отметился в них 19 мячами.