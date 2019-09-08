Горно-Алтайск, 8 сентября, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах главы. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Личная страница Олега Хорохордина в соцсети «Вконтакте» vk.com/olegkhorokhordin Врио главы Алтая принял участие на выборах

"Проголосовал за будущее!», — подписал он выложенную фотографию.

Напомним, кандидатами в главы Республики Алтай являются Виктор Ромашкин (КПРФ), Дмитрий Софронов (ЛДПР) и Олег Хорохордин («Едина Россия»).

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