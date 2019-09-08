Биробиджан, 8 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Жители Биробиджана несмотря на ливни и ураганный ветер на 15:00 по местному времени (08:00 мск) показали явку в 11,56% (6 615), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Камиль Коро. Пейзаж с ветренной погодой. 1865 г

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В 2014 году на 15 часов 12,98% биробиджанцев проголосовали на выборах в гордуму.

По сообщениям в соцсетях, горожанам приходится с трудом добираться до избирательных участков из-за огромных луж и ветра, который ломает зонты.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана не активно идут на выборы. В единый день голосования в городе выбирают депутатов думы.