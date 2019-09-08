Москва, 8 сентября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В Москве утром в Единый день голосования 8 сентября выставлено оцепление на центральных улицах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Иванов ИА REGNUM Оцепление в центре Москвы в Единый день голосования

За забором оказались многие небольшие улицы. Сотрудники полиции и Росгвардии, блокировавшие свободное перемещение по городу, не объясняют прохожим, чем вызваны предпринятые меры.

«Говорят, что просто неожиданно приказали перекрыть, предположительно, до десяти часов», — рассказал корреспондент ИА REGNUM.

В том числе закрыт проход к зданию Московской избирательной комиссии. Напомним, в Москве избирают депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Помимо выборов, в столице проходит другое важное событие — празднование Дня города.