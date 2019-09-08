Вологда, 8 сентября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Эксперт Ассоциации наблюдателей Независимого общественного мониторинга Эмери де Монтескье д'Артаньяни ведущий аналитик Французского института геополитики Алеся Милорадовичприлетели в Вологодскую область. Они будут работать в регионе в качестве международных экспертов.

Цитата из кф Д`Артаньян и три мушкетера. Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979 г. СССР Роль д’Артаньяна в исполнении Михаила Боярского

Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескье Фезенсак д'Артаньян является потомком жившего в 17 веке Шарля де Монтескье, одного из трех прототипов знаменитого мушкетера Дюма, пишет ИА «Вологда-регион». В качестве эксперта он выступает уже не в первый раз. В 2017 году он работал на выборах в Ярославской области.

Наблюдателей на избирательные участки могут назначать сами кандидаты, а также общественная палата. На сегодня их зарегистрировано порядка3 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня жители Вологодской области выбирают губернатора, членов местных администраций. В областном центре также проходят выборы депутатов в гордуму.