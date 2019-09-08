Сочи, Краснодарский край, 8 сентября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. На одном из курортов в городе Сочи выпал первый снег, соответствующим видео поделились 7 сентября пользователи социальных сетей.

Степан Колесников. Первый снег. 1905 г

Очевидцы отметили, что первый снег выпал рано утром, а к вечеру не растаял, на кадрах видны крупные хлопья снега, а небо затянуто густыми облаками.

Напомним, в некоторых регионах России отмечается резкое похолодание, температура воздуха опустилась на 5−10 градусов ниже нормы. Первый снег, в частности, выпал на Чукотке.