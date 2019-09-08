Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Расположенная на Уолл-стрит в Нью-Йорке статуя «Атакующий бык» подверглась нападению жителя Техаса, сообщает 8 сентября телеканал АВС.

(сс) David Shankbone Статуя «Атакующий бык» в Нью-Йорке

Также сообщается, что 7 сентября был задержан 42-летний житель Далласа Тевон Варлак, обвиняемый в совершении акта вандализма по отношению к одному из символов Нью-Йорка, каковым является статуя.

По данным полиции Нью-Йорка, мужчина повредил правый рог статуи «Атакующий бык», нанеся по ней удар тяжёлым предметом.

Напомним, скульптура «Атакующий бык» также известна под названием «Бык с Уолл-стрит». Она была создана скульптором Артуро Ди Модика в 1989 году и расположена в южной части района Манхэттен, являясь туристической достопримечательностью.