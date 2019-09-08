Псков, 8 сентября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. На 14 избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а на остальных будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) об итогах голосования в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы». Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Инструкция КОИБ

Всего в Псковской области в 8:00 8 сентября открылись все 114 избирательных участка. Голосование продлится до 20.00. В нём могут принять участие около 92 тыс. избирателей. Всего в регионе проходят 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях, за победу борется 141 кандидат: 135 представителей от политических партий и шесть самовыдвиженцев.