Москва, 8 сентября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Москве начала работу телефонная горячая линия по электронному голосованию, сообщает 8 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

«Задать вопросы об онлайн-голосовании на выборах в Мосгордуму можно по телефону горячей линии: +7 (495) 539-56-56 », — говорится в информации.

В 8:00 в столицы открылись избирательные участки. Также заработала система электронного голосования, созданная по технологии блокчейна.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в выборах в Мосгордуму по 45 избирательным округам участвуют 225 кандидатов.