Казань, 8 сентября, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов в преддверии дня выборов, когда в регионе должны сформировать Госсовет из 100 депутатов, обратился к жителям, призвав прийти на участки. Он отметил, что на один мандат претендуют по четыре кандидата и добавил, что предвыборная кампания была спокойной и конструктивной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gossov.tatarstan.ru Заседание Госсовета Татарии

Минниханов уточнил, что от избирателей было подано немало наказов и замечаний, и их все учтут в работе парламента нового созыва. Он также уточнил, что «предстоит решить ещё много вопросов» и нужно «смело идти вперёд», опираясь на поддержку каждого жителя.

«Нам нужен деятельный, работоспособный парламент», — заявил он и призвал прийти на участки, чтобы сделать свой выбор и не остаться в стороне.

Глава региона будет голосовать на участке в родном для него Сабинском районе, куда он поехал навестить свою мать.

Напомним, половина Госсовета Татарии будет сформирована по политспискам. В гонке за мандаты участвуют семь партий, в том числе те две, что уже представлены в этом созыве. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00. Всего работают свыше 2,8 тыс. участков. В регионе зарегистрировано более 2,9 млн избирателей.