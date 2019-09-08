Москва, 8 сентября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. В 8:00 открылись избирательные участки в 45 одномандатных округах Москвы на выборах депутатов Московской городской думы VII созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской думы VII созыва

Голосование продлится до 20:00. Оно проходит по мажоритарной системе. На 45 мест в столичном парламенте претендуют 225 кандидатов. Их выбирают 7,2 млн избирателей. Новый состав Мосгордумы выберут на пять лет.

В 2019 году в трёх избирательных округах Москвы проходит эксперимент с электронным голосованием. Если он пройдёт успешно, эта практика может быть распространена на других выборах в России.