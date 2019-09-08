Улан-Удэ, 8 сентября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. В Бурятии глава республики Алексей Цыденов проголосовал на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, он отдал свой голос на 723 избирательном участке в микрорайоне Верхняя Березовка.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал на выборах в Улан-Удэ

По словам Цыденова, голосовать — важно:

«Люди должны прийти и проголосовать, потому что от нашего с вами выбора зависит то, как город будет жить и развиваться».

Глава республики также отметил, что шёл на выборы «с замечательным настроением».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ 8 сентября проходят выборы мэра и депутатов горсовета. Открыто 174 участковых избирательных комиссии, которые будут работать до 20:00. В списках избирателей — порядка 290 тысяч человек.

Читайте также: Жители столицы Бурятии впервые за 12 лет выбирают мэра