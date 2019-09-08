Деревня Ермолино, Новгородская область, 8 сентября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В Новгородской области вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на предприятии ООО «НовСвин» — крупном племенном репродукторе в посёлке Ермолино Новгородского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, диагноз установлен Новгородской областной ветлабораторией и подтверждён в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии (Покров, Владимирская область).

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

Ситуация обсуждалась на заседании районной и областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 7 сентября. Разработан план ликвидации очага вируса и меры по недопущению его распространения. Издан указ губернатора Новгородской области о введении карантина на территории Новгородского района.

«Предполагается, что вирус был занесён из природного очага», — сообщила председатель комитета ветеринарии Новгородской области Людмила Сукачева.

Компания «НовСвин» была организована в посёлке Ермолино Новгородского района в 2004 году. Здесь сформировано высокопродуктивное племенное стадо двух пород свиней датского происхождения — ландрас и йоркшир. В 2018 году компания реализовала проект свиноводческого комплекса на 15 тыс. голов, вложив 300 млн рублей инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очаги АЧС выявлялись в этом году в Новгородской области в Солецком, Батецком и Шимском районах. В 2018 году очаг чумы свиней был обнаружен на площадке откорма крупного свиноводческого комплекса — ООО «Новгородский бекон» в деревне Волот Волотовского района, где пришлось уничтожить всё поголовье свиней, 37 тыс. животных.