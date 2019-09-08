Выборы в республике Алтай проходят в спокойной обстановке — член ОП
Горно-Алтайск, 8 сентября, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Выборы главы Республики Алтай, а также выборы депутатов законодательного собрания региона седьмого созыва проходят в спокойной обстановке. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.
Илья Борило ИА Красная Весна
Урны для голосования
По его словам, в республике от Общественной палаты России на избирательных участках работают 318 наблюдателей. Также создан специальный ситуационный центр на случай каких-то происшествий.
Обстановка спокойная и никаких серьезных нарушений пока не зарегистрировано.