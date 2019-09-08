Горно-Алтайск, 8 сентября, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Выборы главы Республики Алтай, а также выборы депутатов законодательного собрания региона седьмого созыва проходят в спокойной обстановке. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

Илья Борило ИА Красная Весна Урны для голосования

По его словам, в республике от Общественной палаты России на избирательных участках работают 318 наблюдателей. Также создан специальный ситуационный центр на случай каких-то происшествий.

Обстановка спокойная и никаких серьезных нарушений пока не зарегистрировано.

https://twitter.com/grigorievms/status/1170531191423950848