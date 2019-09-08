Забайкальский край, 8 сентября, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В селе Кайдалово Карымского района Забайкальского края так и не наладили сообщение между двумя берегами реки Ингоды, на которых располагается этот населённый пункт. Поэтому, как сообщает газета «Вечорка», члены избиркома вынуждены добираться туда на привязанной к тросу лодке.

Цитата с сайта «Вечорки» В забайкальском селе Кайдалово избирком переплывает к избирателям на лодке

«В Кайдалово к полудню проголосовало 87 человек из более 500 избирателей. В селе по разным данным живет 700−800 человек. На отрезанном берегу голосуют человек 70, к ним на лодке ушли двое членов избирательной комиссии с урной», — отмечает «Вечорка».

Читайте также: И гробы, и школьников: дырявая лодка служит переправой в забайкальском селе