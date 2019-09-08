Челябинск, 8 сентября, 2019, 07:06 — ИА Регнум. В Челябинске глава облизбиркома Сергей Обертас оказался атакован непрерывными звонками. На его мобильный с 8:00 по местному времени (6:00 мск) начали поступать вызовы с неизвестных номеров, пишут СМИ.

home thods Анонимный звонок

Сейчас с этим вопросом разбираются соответствующие органы. Видимо, на автодозвон его мобильный поставили для того, чтобы помешать нормальному ходу голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на Южном Урале проходят выборы губернатора области. Также идут муниципальные выборы.