Иркутск, 8 сентября, 2019, 06:56 — ИА Регнум. В Иркутской области, где проходят большие муниципальные выборы, явка по состоянию на 10:00 местного времени составила 3,38% (42,5 тысячи человек). Такие данные представлены на сайте областного избиркома.

Irkutsk.izbirkom.ru Избирательная комиссия

Больше всего избирателей пришло на избирательные участки в Катангском районе, где выбирают мэра (35,5%).

Напомним, на выборах в Иркутской области сегодня, 8 сентября, выбирают глав и мэров. Ещё 26 территорий выберут депутатов представительных органов. Также 12 районам и городам предстоит выбрать глав муниципалитетов и депутатов.

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