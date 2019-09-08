Биробиджан, 8 сентября, 2019, 06:16 — ИА Регнум. В Биробиджане Еврейской автономной области 8 сентября на выборах депутатов городской думы на 12:00 по местному времени (05:00 мск) проголосовали 4,8% (2,7 тыс. человек) избирателей от общего количества — 57 214 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Rusik_z Биробиджан

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В этом году пока общая явка на участках уступает показателям 2014 года. Так, на 12 часов 14 сентября 2014 года проголосовало 6,6%, 8 сентября 2019-го — 4,8%.

На 21 мандат депутата гордумы Биробиджана претендует более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО проходит 17 избирательный компаний, основная из них — выборы депутатов городской думы Биробиджана.