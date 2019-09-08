Чита, 8 сентября, 2019, 06:01 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают нового главу региона, открылось 926 участков, уточнила председатель избирательного комитета Забайкальского края Светлана Судакова. Её слова цитирует официальный сайт региона.

Правительство Забайкальского края Председатель избирательного комитета Забайкальского края Светлана Судакова

«Избирательные комиссии ждут 791 780 человек. Заявления по технологии «Мобильный избиратель» подали 6 504 человека. До 14.00 можно подать заявление для голосования вне избирательного участка, позвонив по телефонам «Горячей линии»: 351 097, 351 981, 351 058», — сказала Светлана Судакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сегодня, 8 сентября, выбирают главу региона. Участниками избирательной кампании стали: Елена Краузе, Александр Осипов, Вячеслав Ушаков и Яна Шпак. Помимо губернаторских в регионы назначены ряд муниципальных выборов. В частности, жителям края предстоит выбрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. По информации забайкальского избиркома, работа ведется по 122 избирательным кампаниям.

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В связи с отсутствием достаточного количества кандидатов, день голосования на выборах главы сельского поселения Георгиевское Нерчинско-Заводского района перенесен на 8 декабря.