Иркутск, 8 сентября, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Судя по данным с видеокамер, установленных на избирательных участках в Иркутске, где сегодня, 8 сентября выбирают депутатов в городскую Думу, избиратели пока не слишком активно голосуют. Помещения для голосования почти пусты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта nashvybor2019.ru Выборы в Иркутске. УИК № 712

Напомним, 8 сентября 2019 года в 20 муниципальных образованиях Иркутской области проходят выборы глав и мэров. Ещё 26 территорий выберут депутатов представительных органов. Также 12 районам и городам предстоит выбрать глав муниципалитетов и депутатов.

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