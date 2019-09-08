Казань, 8 сентября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. На выборах Госсовета Татарии, в рамках которых предстоит заместить 100 мандатов, будут использовать 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их разместили в столице региона и шести основных городах. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК РТ.

Марина Каширская ИА REGNUM КОИБ

Помимо Казани и Набережных Челнов, техсредства, задействуют в Бугульме, Елабуге, Лениногорске, Зеленодольске, Альметьевске и Нижнекамске. В целом в КОИБ-2017 будет работать в 17 территориальных комиссиях.

Также задействованы в этот день и комплексы электронного голосования — на 154 участках. Ими смогут воспользоваться свыше 203 тыс. избирателей.

Более 2,8 тыс. участков в Татарии открылись в 7:00 и будут работать до 20:00.

Напомним, выборы в Госсовет РТ проходят по смешанной схеме. 50 мандатов из 100 предстоит заместить по партийным спискам. В гонке за места в парламенте региона участвуют семь политических партий, а с учётом самовыдвиженцев — более 400 человек. Явка по итогам 2014 года, когда в регионе выбирали Госсовет пятого созыва, превысила 80%.