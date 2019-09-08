Казань, 8 сентября, 2019, 07:00 — ИА Регнум. Избирательные участки в Татарии, где в единый день голосования пройдут 157 избирательных кампаний в 40 муниципалитетах и предстоит заместить 186 мандатов, открылись для избирателей в 7:00 и будут работать до 20:00. Главной выборной кампанией сегодня, 8 сентября 2019 года, являются выборы 100 депутатов Госсовета РТ, которых предстоит выбрать по смешанной схеме. Свои двери распахнули почти 2,8 тыс. участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Izbirkom.tatarstan.ru Избиратель

На начало июля 2019 года в республике зарегистрировано более 2,935 млн избирателей. Для дня голосования было изготовлено 2 935 411 бюллетеней для голосования по единому округу и столько же — по одномандатным избирательным округам. По данным ЦИК РТ, все бюллетени имеют защитную тангирную сетку, а текст напечатан на русском и татарском языках.

В ГУ МЧС по РТ уточнили, что на день выборов запланирована работа 2811 избирательных участков и 65 территориальных избирательных комиссий. Они работают на 2473 объектах, безопасность которых обеспечат почти 2,5 тыс. сотрудников МЧС.

На мандаты претендуют более 400 человек, в выборах участвуют представители семи партий.

Напомним, явка на выборах в Госсовет РТ в 2014 году составила почти 81%. В составе регионального парламента пятого созыва из 100 депутатов 82 — члены фракции «Единая Россия», трое — представители КПРФ и ещё девять работают как члены движения «Татарстан — Новый век». 20 депутатов работают на постоянной основе.