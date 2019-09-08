Анадырь, 8 сентября, 2019, 04:25 — ИА Регнум. В досрочном голосовании в Чукотском автоном округе приняли участие жители труднодоступной местности и отдалённых районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном избиркоме.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

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«По разным уважительным причинам досрочно проголосовал у нас в округе 171 человек. Ещё 121 избиратель голосовал досрочно из отдалённых местностей Чукотки. Всего в досрочном голосовании приняли участие 292 избирателя», — пояснила председатель окружного избиркома Оксана Талызина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке проходят выборы глав в Чукотском районе, городах Анадыре и Билибино, в сёлах Снежное и Канчалан. Также сегодня выбирают депутатов трёх сельсоветов.