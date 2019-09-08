Анадырь, 8 сентября, 2019, 04:10 — ИА Регнум. В Чукотском автономном округе на выборах мэра Анадыря на 10:00 по местному времени (01:00 мск) правом на выборах воспользовались 4,9% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

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Из пяти избирательных участков Анадыря самую большую явку показал участок № 5 — 19,3%. Меньше всего процент проголосовавших на втором участке — 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост мэра Анадыря претендуют пять кандидатов — Владимир Гальцов (КПРФ), Евгений Доржитаров (самовыдвижение), Андрей Кульговец (самовыдвижение), Руслан Леонов (самовыдвижение), Леонид Николаев («Единая Россия).

Также в единый день голосования в округе проходят выборы глав и депутатов сельских поселений.