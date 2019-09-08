Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Слухи о том, что на Сахалине выборы проходят без трансляции с видеокамер, не соответствуют действительности, написал 8 сентября член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в Twitter.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

«Голос» заявляет о том, что трансляции с видеокамер нет, а наши наблюдатели из сахалинского центра общественного наблюдения присылают фотографии о том, как трансляция в центр идёт», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/grigorievms/status/1170487913240506368

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Напомним, 8 сентября на Сахалине проходят выборы губернатора. Жители региона выбирают главу из пяти кандидатов. Работают 310 избирательных участков.