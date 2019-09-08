Москва, 8 сентября, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Ковчег с мощами святого Луки доставлен в Донской ставропигиальный мужской монастырь (Москва), сообщили в пресс-службе монастыря.

(сс) Lodo27 Донской ставропигиальный мужской монастырь. Москва

«Мощи Святителя Луки прибыли в Донской монастырь и будут там пребывать до 15 сентября», — говорится в сообщении.

Мощи прибыли из Симферополя 7 сентября. Монастырь до 15 сентября открыт с 7:00 до 21:00 мск.

Напомним, Святитель Лука Крымский в августе 2000 г. был канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания.