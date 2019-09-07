Кито, 8 сентября, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу-2030 предложил провести в трёх странах — Эквадоре, Перу и Колумбии эквадорский президент Ленин Морено. Об этом он написал в Twitter.

John Fischer Футбол

По словам Морено, он 7 сентября он сделал соответствующее предложение коллеге из Колумбии Ивану Дуке и перуанскому президенту Мартину Вискарре.

Напомним, в 2022 году ЧМ по футболу пройдёт в Катаре, ещё через четыре года — в Канаде, Соединённых Штатах и Мексике. В 2018 г. ЧМ по футболу прошёл в России.