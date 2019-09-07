Кипр, 8 сентября, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Проживающая на Кипре трёхлетняя уроженка России утонула в деревне Аргака (округ Пафос, Кипр), сообщает Phileleftheros.

Утонула в бассейне

Инцидент произошёл 7 сентября: ребёнка нашли в бассейне в доме, где она проживала. Доставленную в больницу девочку врачи спасти не смогли.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции за последнее время произошло два случая гибели детей в бассейне. Обе девочки были туристками из России.