Хабаровск, 8 сентября, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Масштабная избирательная кампания стартовала в Хабаровском крае. Граждане выбирают депутата Государственной думы, депутатов краевой думы 7 созыва, мэров городов, муниципальных депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование на избирательном участке

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России проходит единый день голосования.