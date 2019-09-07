Кадыров о победе Нурмагомедова: «Очень хороший бой»
Грозный, 8 сентября, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Очень хорошим боем назвал победу Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC в Абу-Даби глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает 8 сентября sport24.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рамзан Кадыров
«Хабиб — большой молодец», — заявил Кадыров.
По словам главы Чечни, Нурмагомедов смог показать силу и провёл «очень хороший бой».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби одержал победу над Дастином Порье (США) на турнире UFC 242 в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе.