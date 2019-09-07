Киев, 8 сентября, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Даже если все осуждённые в России украинцы будут возвращены на Украину, борьба с врагом не закончится, заявил вернувшийся из РФ с партией обмененных заключённых Олег Сенцов, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

По возвращении осуждённый в России за терроризм Сенцов дал пресс-конференцию, на которой заявил, что надеется на скорое возвращение всех «пленных», а затем добавил:

«Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы ещё очень далеко. Враг силён и сдаваться не собирается».

Читайте также: Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Россией и Украиной состоялся обмен заключёнными, в числе которых был и Сенцов. Также на Украину вернулись моряки, участвовавшие в провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 г.