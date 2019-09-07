Анадырь, 8 сентября, 2019, 01:21 — ИА Регнум. На Чукотке 8 сентября в 08:00 (23:00 7 сентября мск) стартовал единый день голосования. В регионе выбирают депутатов и мэра столицы автономного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Кабинки для голосования

В Чукотском автономном округе началось голосование на выборах главы и депутатов Анадыря. Все 5 избирательных участков начали свою работу. За пост мэра столицы региона борются пять кандидатов — Владимир Гальцов (КПРФ), Евгений Доржитаров (самовыдвижение), Андрей Кульговец (самовыдвижение), Руслан Леонов (самовыдвижение), Леонид Николаев («Единая Россия).

Также 8 сентября в регионе голосуют жители Чукотского, Анадырского и Билибинского районов — здесь проходят выборы глав и депутатов сельских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 16 регионах страны в этот день выбирают губернаторов.