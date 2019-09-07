Португалия одержала первую победу на отборочном турнире к Евро-2020
Белград, 8 сентября, 2019, 00:58 — ИА Регнум. 7 сентября на стадионе «Црвена Звезда» в Белграде между сборными Сербии и Португалии был разыгран матч 5-го тура группы B отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 2:4 в пользу «команды избранных».
Матча стал 6-м в истории противостояния этих сборных. В предыдущих пяти играх португальцы ни разу не проигрывали сербам, одержав две победы и трижды сыграв вничью.
Звездный атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал на данный момент самым результативным игроком команды Фернанду Сантуша на этом турнире, отдав голевую передачу на Роналду на 80-й минуте и забив свой первый мяч на 86-й минуте.
Также эта игра стала для новичка мадридского «Атлетико» Жоао Фелиша первой на турнире (выход на замену на 70-й минуте).
Португалия, имея два матча в запасе, набрала 5 очков и поднялась на 2-ю строчку группы B. Сербия с 4-мя баллами опустилась на 4-е место.
Статистика матча (Сербия/Португалия)
Удары 10/8
Удары в створ 6/4
Владение 44%/56%
Нарушения 12/16
Угловые 3/2
Составы команд:
Сербия: Дмитрович, Коларов, Настасич, Миленкович, Максимович, Миливоевич, Матич, Тадич, Костич, Лазович, Митрович.
Запас: Рукавина, Младенович, Катай (↑), Радонич, Йович (↑), Гебелич, Райкович, Спаич, Лукич, Милинкович-Савич, Ляйич (↑), Радунович.
Португалия: Патрисиу, Геррейро, Диас, Фонте, Семеду, Перейра, Карвалью, Фернандеш, Гедеш, Силва, Роналду.
Запас: Каррису, Моутинью (↑), Жота, Са, Силва, Саншеш, Невеш, Руй, Канселу (↑), Пицци, Бету, Фелиш (↑).
Желтые карточки: Максимович — 10, Диас — 40, Коларов — 64, Карвалью — 89.
Голы: Вильям Карвалью 42 — 0:1, Гонсалу Гедеш (Бруну Фернандеш) 58 — 0:2, Никола Миленкович (Душан Тадич) 68 — 1:2, Криштиану Роналду (Бернарду Силва) 80 — 1:3, Александр Митрович (Тадич) 85 — 2:3, Силва (Рафаэл Геррейро) 86 — 2:4.