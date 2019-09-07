Пекин, 7 сентября, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Китайские учёные вместе с коллегами из США разработали технологию складывания листа графена контролируемым способам. Об этом 6 сентября сообщает журнал Science.

seagul Графен

Исследователи из Академии наук Китая, Университета Вандербильта и Университета Мэриленда, используя сканирующий туннельной микроскоп, создали из графена структуры, похожие на оригами.

Таким образом, учёные надеются придать графену (материалу из углерода толщиной в 1 атом) желаемые свойства, например, загнуть его под «магическим углом», чтобы сделать материал сверхпроводящим, или произвести из графена сверхбыстрый микропроцессор.

Для складывания и раскладывания оригами из графена учёные использовали наконечник сканирующего туннельного микроскопа, которым они зацепляли край фрагмента графита и загибали его.

В результате формировалась двухслойная структура с закругленным сгибом, которая по структуре и своим электронным свойствам напоминала нанотрубку. Последующее раскладывание структуры в лист и новые циклы сворачивания не приводили к повреждениям графенового листа.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные Стэндфордского университета разработали экран для защиты электроники от тепловыделяющих элементов, сложив несколько слоев графена толщиной в десять атомов.