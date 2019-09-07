Абу-Даби, 7 сентября, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Американский боец Дастин Порье прибыл на бой против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, об этом в своем Instagram сообщил президент UFC Дана Уайт.

Instagram:danawhite Дастин Порье

https://www.instagram.com/p/B2HlQzNlFBi/

На опубликованных кадрах видно, как Порье идет по коридору вместе со своей командой, появившись перед публикой в яркой рубашке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится титульный бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюссон заявил, что он ожидает двойного нокаута в бою междуНурмагомедовым и Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.

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