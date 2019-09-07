Сиэтл, США, 7 сентября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. В магазине грампластинок в американском городе Сиэтл обнаружили чек на имя легендарного рок-музыканта Курта Кобейна, об этом 7 сентября сообщает издание CNN.

Julie Kramer Курт Кобейн

Чек датирован 6 марта 1991 года — за несколько месяцев до выхода одного из самых популярных альбомов группы Nirvana «Newermind».

Банковский документ на сумму около $27 был найден уборщиком в подвале магазина во время уборки.

Напомним, легендарная гранж-группа Nirvana появилась на свет в конце 1980-х годов и продолжала свое существования до 8 апреля 1994 года, когда ее лидер Курт Кобейн был обнаружен мертвым в своем доме.