Салехард, 8 сентября, 2019, 06:06 — ИА Регнум. В Салехарде начались выборы депутатов городской думы седьмого созыва. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени.

Марина Каширская ИА REGNUM Урна для голосования

Своих представителей выдвинули отделения пяти партий, среди которых «Казачья партия», «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Также зарегистрированы трое самовыдвиженцев.

Всего к выборам допущены 43 человека. Из них депутатом станет 21. По пять человек изберут от многоманданых избирательных округов №№ 2, 3 и пять, а ещё по трое будут избраны от округом 1 и 4.