Прага, 7 сентября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Как рассказал председатель «Украинской инициативы в Чехии» Виктор Райчинец, проживающие в Чехии граждане Украины в большинстве случаев не дают согласия на использование органов умерших родственников для пересадки.

marionbrun Операция

«Они хоронят своих умерших, даже кремацию отвергают, не то, что отдавать органы кому-то», — приводит его слова издание vinegret.cz.

В каждом третьем случае семья умершего в Чехии иностранца не даёт своё согласие на использование органов для трансплантации. Среди тех, кто отказывает, немалую долю составляют граждане Украины, которые объясняют это религиозными причинами. Семьи вьетнамцев вообще отказываются говорить об этом.

Как сообщает Чешский координационный центр трансплантации, новый закон о трансплантации органов иностранцев, вступивший в силу в мае этого года, работает эффективно. С мая по июль 2019 года у умерших иностранцев взяли для трансплантации 21 орган, в то время как за соответствующий период 2018 года — всего два. Чаще всего для трансплантации требуются почки, реже — сердце, селезёнка, легкие и печень.

По старому законодательству для выяснения, может ли умерший стать донором, отводилось 72 часа. Сейчас — всего несколько часов, достаточно согласия родственников. Отменены бюрократические процедуры, связанные с защитой личных данных.