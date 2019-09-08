8 сентября 2019 года в России проходит единый день голосования. В списки избирателей включено более 56 миллионов человек. Граждане РФ выбирают глав 16 субъектов федерации, мэров трёх административных центров, а также депутатов в 13 законодательных собраний и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга. Три губернатора будут избраны через голосование в парламенте. Голоса избирателей определят губернаторов Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Башкирии, на Алтае, Калмыкии и Ставропольском крае. В Новгородской, Свердловской, Орловской областях и Хабаровском крае в этот день проходят довыборы четырёх депутатов Госдумы. Наибольшее внимание общественности в рамках единого дня голосования привлекают выборы в Московскую городскую думу, а также выборы губернатора Санкт-Петербурга и в муниципальные органы власти города. Стоит отметить, что 2019 год стал рекордным по числу самовыдвиженцев в губернаторы — их число достигло 45 человек. Многие расценили это как попытку бывших членов «Единой России» отмежеваться от своей партии. Подробности о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

00:51 Сахалинская область начала выбирать губернатора. В 08:00 (00:00 мск) на островах открылись все избирательные участки. На главный пост Сахалина претендуют 5 кандидатов. Об этом: На Сахалине стартовали выборы губернатора

01:07 В 08:00 по местному времени (23:00 7 сентября мск) открылись избирательные участки на Камчатке. Выборы проходят в четырёх муниципальных образованиях. В Елизовском районе выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском районе — главу сельского поселения Манилы, в Олюторском и Карагинском районах проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений.

01:21 На Чукотке в единый день голосования проходят выборы мэра и депутатов Анадыря. Все 5 избирательных участков приступили к своей работе. Читайте также: На Чукотке начался единый день голосования

01:35 В столице Дальнего Востока в единый день голосования проходят довыборы в Думу Владивостока по 9 одномандатному округу. В Находке 8 сентября началось голосование на выборах депутата Законодательного собрания края.

01:48 В Хабаровском крае начался единый день голосования. Все 783 избирательных участках открылись во время. Читайте также: Единый день голосования начался в Хабаровском крае

02:50 Из-за поводка на Амуре в Хабаровском крае перенесли избирательные участки. Особенно сложная ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где уровень реки составляет почти 8 метров. Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре перенесли избирательные участки из-за паводка

02:53 В Хабаровском крае в списки избирателей включены 987 758 человек. Читайте также: В списки избирателей в Хабаровском крае внесены более 987 тыс. человек

02:56 На Сахалине, где в единый день голосования выбирают губернатора области, работают 310 избирательных участка.

03:00 На Сахалине и Курилах правом избирательного голоса владеют 375 тыс. человек.

03:04 К 10:00 по местному времени (02:00 мск) на Сахалине и Курилах явка на выборах губернатора области превысила 6%.

03:20 В ЕАО на выборах депутатов думы Биробиджана открылись 37 избирательных участков. Читайте также: В единый день голосования в ЕАО открылись 162 избирательных участка

03:20 Досрочно в Еврейской автономной области на выборах разного уровня проголосовали 1185 избирателей.

03:32 В Благовещенске на выборах депутатов городской думы начали работу 99 избирательных участков, из них 69 оборудованы КОИБами. Читайте также: В амурском Благовещенске начали работу 99 избирательных участков

03:50 Председатель думы Хабаровского края Сергей Луговской проголосовал на выборах одним из первых. Он пожелал жителям выбрать разумных кандидатов. Читайте также: Спикер Закдумы Хабаровского края Луговской проголосовал одним из первых

03:52 В Якутии в единый день голосования проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в посёлке Жатай. В республике выберут глав Аллаиховского, Олекминского, Нижнеколымского районов и Жатая, глав поселений, депутатов поселений и районного уровня. Кроме того, в Нижнеколымском районе проходит референдум о наделении его статусом «национальный».

03:56 На Сахалине одним из первых проголосовал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города призвал жителей принять активное участие в выборах. Читайте также: Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал за развитие города

04:08 В Хабаровском крае на мобильные устройства рассылается агитация за одну из партий, участвующих в выборах. Избиратели задают вопрос — нарушение ли это? Читайте также: В Хабаровском крае в мессенджерах рассылают агитацию в день выборов

04:12 На выборах мэра Анадыря на Чукотке явка на 10:00 по местному времени составила 4,9%. Читайте также: На Чукотке явка на 10 часов составила 4,9%

04:13 В столице Бурятии — Улан-Удэ — выбирают мэра и депутатов городского совета. Открылся 161 избирательный участок. На главное кресло Улан-Удэ претендуют шесть кандидатов. Это Батодалай Багдаев (КПСС), Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия»), Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Хандархаев («Гражданская платформа»), Николай Чимитов (ЛДПР) и Игорь Шутенков (самовыдвиженец). На 30 депутатских мандатов в горсовете Улан-Удэ зарегистрировано 135 кандидатов. Численность избирателей в бурятской столице превышает 293 тыс. человек. Подробнее: Жители столицы Бурятии впервые за 12 лет выбирают мэра

04:16 На Сахалине загорелась школа, в которой расположен избирательный участок. Голосование приостановлено. Читайте также: В сахалинском Невельске загорелась школа с избирательным участком внутри

04:26 На Чукотке досрочно проголосовали 292 избирателя. В основном это жители отдалённых и труднодоступных территорий. Читайте также: На Чукотке досрочно проголосовали 292 избирателя

04:29 В Республике Алтай сегодня, 8 сентября, в 8 часов утра по местному времени открылись 236 избирательных участков. Жителям региона необходимо выбрать главу республики, а также депутатов регионального парламента — Государственного собрания — Эл Курултай. Претендентов на должность главы трое — представитель КПРФ Виктор Ромашкин, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов, от «Единой России» — Олег Хорохордин. На 30 мест в региональном парламенте претендуют 193 кандидата. Всего в республике зарегистрировано более 161 тыс. избирателей. Напомним, предыдущие выборы главы Республики Алтай состоялись в сентябре 2014 года. Явка составила 54,2%. Об этом: На Алтае выбирают главу республики и депутатов Заксобрания

04:33 В Туве 8 сентября в 8 часов утра по местному времени открылись 186 избирательных участков. Жители выбирают представителей в 61 представительный орган, в том числе в региональный парламент — Верховный хурал. На 32 депутатских мандата в Заксобрание претендует 271 кандидат. Большая часть их них — представители политических партий. Всего в республике зарегистрировано чуть более 195 тыс. избирателей. Напомним, предыдущие выборы в Верховный хурал республики прошли в сентябре 2014 года. Явка превысила 80,5%. Об этом: В Туве начались выборы в региональный парламент

04:47 Комсомольск-на-Амуре топит! Люди добираются до избирательных участков на лодках. Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре люди добираются на выборы на лодках: город топит

04:52 На 10:00 по местному времени (03:00 мск) явка на выборах в Хабаровском крае составляет всего 4,58%. Читайте также: Явка на выборах в Хабаровском крае на 10:00 составила 4,58%

05:07 Рекордную явку показывают избиратели Южно-Курильска. Там к 12:00 по местному времени (04:00 мск) уже проголосовало более 42% избирателей. Читайте также: Явка избирателей на выборах на Сахалине и Курилах на 12:00 составила 15,96%

05:14 В Благовещенске на выборах депутатов городской думы к 10:00 по местному времени проголосовали 3,2% избирателей. Читайте также: На выборах депутатов Благовещенска на 10:00 проголосовало 3,2% избирателей

05:22 На выборах депутатов думы Биробиджана в ЕАО к 10:00 по местному времени проголосовало 2,3% избирателей. Читайте также: В Биробиджане на выборах депутатов проголосовало на 10 часов утра 2,3%

05:24 В Новосибирской области, где сегодня, 8 сентября, проходят 30 избирательных кампаний, в 8:00 (время местное) открылся 691 избирательный участок, в том числе 13 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, сообщили в избирательной комиссии региона. На избирательных участках работают около шести тысяч членов избиркомов. Участки открыты с 8:00 до 20:00 часов (время местное). Читайте также: Почти 700 избирательных участков открыты в Новосибирской области

05:25 В Новосибирске на выборах мэра Новосибирска в 8:00 (время местное) открылись 620 избирательных участка. Затраты на выборы из муниципального бюджета составили 96,6 млн рублей. Из них на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов потрачено 17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установлены на 312 избирательных участках. Право голосовать имеют 1,1 млн новосибирцев, что на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах мэра в 2014 году.

05:25 В избирательных бюллетенях на выборах мэра Новосибирска имена 15 кандидатов: директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); гендиректор «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России); индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); мэр Новосибирска с 2014 по апрель 2019 года Анатолий Локоть (КПРФ); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»). Читайте также: В Новосибирске стартовали выборы мэра, в районах региона — выборы депутатов

05:29 На Сахалине 8 сентября в единый день голосования, когда запрещена любая агитация, волонтёры раздавали на улице листовки ЛДПР. Читайте также: На улицах Сахалина заметили незаконную агитацию ЛДПР

05:36 В Омской области, где сегодня, 8 сентября, пройдут выборы по 18 избирательным кампаниям, ровно в 08:00 по местному времени открылись участки для голосования. Всего в регионе в единый день голосования будут работать 410 избирательных участков, сообщили в областном избиркоме. В Омской области пройдут дополнительные выборы трёх депутатов регионального Заксобрания, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления (17 избирательных кампаний по замещению 75 выборных должностей). Об этом: В Омской области открылись все избирательные участки

05:41 В Комсомольске-на-Амуре избирателей доставляют на участки на вездеходах и лодках. Паводок паводком, а выборы по расписанию. В затопленном городе 8 сентября выбирают мэра, депутатов Закдумы края, депутата Госдумы РФ. Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре избирателей везут голосовать на вездеходах и лодках

05:44 В Анадыре на выборах мэра к 12:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовали уже 14,2% избирателей. Один из участков даёт рекордную явку — 36%. Читайте также: Мэра Анадыря на Чукотке на 12 часов выбрали уже 14,2% избирателя

05:51 Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска зависит не только и не столько от погоды, а от совокупности от разных факторов. Такое мнение высказала председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии ТатьянаКраткая. «Явка зависит, на мой взгляд, от совокупности от разных факторов, в том числе и от того, кого выбираем. Почему-то чем выше уровень выборов, тем выше явка. Казалось бы, ниже уровень выборов должностного лица или депутатов, я не могу объяснить, почему явка ниже. Хотя должностное лицо, руководителя рядом. Конечно, зависит и от активности кандидатов именно в предвыборный период. На мой взгляд, из 15 кандидатов, которые вошли в бюллетень, добрая половина кандидатов вели довольно-таки активную предвыборную кампанию в разных формах. Что касается погоды, то я бы не ставила её одной из важных причин, потому что если тёплая погода, то мы уезжаем на отдых, на дачи, а если дождь или холодно, то хочется побыть дома. На мой взгляд, явка зависит всё-таки от гражданской ответственности, от нашей позиции и от нашей активности и сознания», — прокомментировала Краткая «Вестям Новосибирск». Напомним, в Новосибирске сегодня, 8 сентября, выбирают мэра. Читайте также: Председатель избиркома Новосибирска: явка зависит от активности и сознания

05:53 Жители Сахалина сообщают о том, что на избирательных участках объявляются пожарные тревоги. Естественно, что всех с участков эвакуируют. Избирательные урны остаются без присмотра. Люди опасаются, что в этот момент может происходить вброс заранее подготовленных бюллетеней. Сахалин 8 сентября выбирает губернатора. Читайте также: С Сахалина сообщают о пожарных тревогах на участках голосования

05:55 Анадырь выбирает мэра менее активно, чем 5 лет назад. В 2014 году явка на 12:00 составляла 16,3%, 8 сентября 2019 года — 14,2%.

06:00 Следить за ходом голосования на выборах мэра Новосибирска можно онлайн. Видеотрансляция с избирательных участков города ведётся на сайте «Наш выбор 2019». На ресурсе можно выбрать тот избирательный участок, работу которого необходимо отследить. На систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов на выборах мэра Новосибирска из муниципального бюджета потрачено17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов находятся на 312 избирательных участках. Читайте также: В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция

06:01 В Свердловской области 8 сентября проводятся выборы трёх уровней. Читайте также: В Свердловской области проходят выборы трёх уровней

06:04 В Свердловской области начались довыборы в Госдуму по Серовскому округу

06:05 На месте предполагаемого обстрела автобуса с журналистами на севере Тувы работает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «Пострадавших нет. Группа, которая туда выехала, ещё не вернулась. Будут искать гильзы», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-служба. При этом уточняется, что при ночном осмотре автобуса пулевых отверстий не обнаружено. Об инциденте на границе Красноярского края и Тувы на своей странице в «Фейсбуке» 7 сентября написал депутат ГосдумыСергей Натаров. «Несколько часов назад на границе между Красноярским краем и Республикой Тыва был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направляются для работы на выборах в Верховный Хурал Республики Тыва», — подчеркнул парламентарий. Он заявил, что были «начаты следственные действия» и поиски устроивших обстрел. Между тем местные СМИ сообщили, что люди в масках на лошадях прострелили автобусу колёса. Напомним, в Туве 8 сентября проходят выборы в региональный парламент — Верховный хурал.

06:06 В Челябинской области часть избирательных участков открылась раньше.

06:14 На Ямале выбирают депутата Заксобрания. Также проходят выборы депутатов трёх дум, избирают двух глав. Проводятся и местные довыборы. Подробно: На Ямале началось голосование в восьми муниципалитетах

06:18 Биробиджан выбирает депутатов городской думы менее активно, чем пять лет назад. Явка на 12:00 по местному времени отличается на 2%. Читайте также: В Биробиджане явка на выборах ниже, чем в 2014 году

06:21 В ходе досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска проголосовали 6 854 избирателя, что составляет 0,58%. Право голосовать на этих выборах имеют 1,1 млн новосибирцев — на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах градоначальника в 2014 году. Напомним, досрочное голосование на выборах мэра города проходило с 28 августа по 7 сентября. Читайте также: На выборах мэра Новосибирска досрочно проголосовали менее 7 тыс. человек

06:23 Общественники сообщают о нарушениях на выборах в Хабаровском крае в день тишины — 7 сентября. Все выявленные факты задокументированы, сообщения переданы в полицию. Читайте также: Активисты в Хабаровском крае сообщают о нарушениях в ходе голосования

06:29 В Свердловской области с 08:00 по местному времени началось голосование на всех 517 избирательных участках открытых в единый день голосования, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM. Оно продлится до 20:00. Исключение составляют 20 участковых избирательных комиссий в Качканаре, где участки открылись в 06:00 по местному времени . Об этом: В Свердловской области открылись все 517 участков для голосования

06:31 В Курганской области стартовали самые масштабные на Урале выборы В Курганской области 8 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 968 избирательных участков. Дан старт самым масштабным выборам в Уральском федеральном округе. Более 700 тысяч жителей Курганской области наделены правом участвовать в 322 избирательных кампаниях 2019 года. Зауральцы сегодня выберут губернатора региона, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, пять глав поселений и депутатов более 300 представительных органов городских и сельских поселений. На 438 участках обеспечены условия доступности для избирателей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на 862 — подготовлены информационные стенды крупным шрифтом для слабовидящих граждан. Комплексы по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ) установлены на 62 избирательных участках города Кургана. Охват избирателей областного центра этим оборудованием составляет более 50%. Напомним, КОИБы ведут автоматический подсчет голосов и выдают итоговый протокол участковой избирательной комиссии. Заявления на голосование по месту нахождения через территориальные и участковые избирательные комиссии и МФЦ подали 6 656 жителей Курганской области. Из них 34 заявления поданы на голосование на цифровых избирательных участках в Москве. Отметим, что в Зауралье отказались от прямой трансляции хода выборов 8 сентября 2019 года в сети интернет в связи с экономией бюджетных средств. Вместо неё будет вестись запись голосования на видеорегистраторы, которая будет храниться в течение полугода в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, на избирательных участках будут следить за избирательным процессом более двух тысяч наблюдателей от кандидатов. Безопасность выборов в единый день голосования в Зауралье обеспечат более тысячи полицейских. Напомним, на выборах губернатора Курганской области зарегистрировано четыре кандидата: Татьяна Майборода от партии «Справедливая Россия», Яков Сидоров от КПРФ, самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин от ЛДПР.

06:32 В Челябинской области начали работу все 2296 избирательных участков, из них 118 раньше срока. Они работают в штатном режиме, сообщает облизбирком.

06:40 На избирательных участках на Сахалине, где объявлялась пожарная тревога, возобновлено голосование на выборах губернатора области. Читайте также: На Сахалине в Невельске и Долинске на выборах возобновлено голосование

06:44 В Тюменской области в 8:00 по местному времени открылись 170 избирательных участков, 66 из них — в Тюмени. В единый день голосования в регионе пройдёт 41 избирательная кампания. Активным избирательным правом на выборах 8 сентября в регионе наделены 213 тысяч 169 человек. Главные выборы — на одно вакантное место в Тюменской областной думе и в Ялуторовскую городскую думу. На сельских территориях пройдёт 37 избирательных кампаний.

06:45 В Улан-Удэ (Бурятия), где сегодня, 8 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета, явка на 10:00 (местн.) составила 5,01%. Об этом сообщили в городском избиркоме. К указанному времени проголосовали 14 584 избирателя. Напомним, явка на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ на 10 часов в сентябре 2014 года составляла 2,75%. А мэра жители Улан-Удэ выбирают впервые за 12 лет. Об этом: В Улан-Удэ явка на выборах на 10 часов составила 5,01%

06:46 Явка на выборах мэра Новосибирска по данным городской избирательной комиссии на 10:00 (время местное) составляет 1,65%. Проголосовали 19 580 человек из 1,1 млн имеющих право голосовать. Для сравнения, явка на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году к этому времени составляла 2.50%. Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к 10:00 составила 1,65%

06:47 В Югре в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 72 избирательных участка. В единый день голосования 105 тысяч жителей ХМАО имеют право принять участие в 17 избирательных кампаниях. Сегодня состоятся дополнительные выборы депутата думы ХМАО по округу №15 в Когалыме. А также дополнительные выборы депутата думы Белоярского района, депутатов поселений Березово и Мулымья, городов Мегиона и Пыть-Ях, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, поселения Русскинская, городов Нижневартовска и Нягани, поселения Луговской. Выборы глав сельских поселений Болчары, Сергино, Коммунистический, Белый Яр, Нижнесортымский. В двух городах Югры, Покачах и Когалыме, избирательные участки оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, что сократит время подведения итогов голосования. Безопасность и охрану общественного порядка обеспечат более 270 полицейских, а также свыше 80 представителей общественных объединений правоохранительной направленности. Правом досрочного голосования в ХМАО до 8 сентября воспользовались 463 избирателя. За ходом голосования будут следить около 200 общественных наблюдателей.

06:55 В Казани через два часа после закрытия 2,8 тыс. избирательных участков ожидается салют. Посмотреть его жители и гости Казани смогут в 22:00. Помимо концертной программы, которая стартует в Казани с 14:00, в этот день ряд маршрутов наземного транспорта будет работать дольше обычного времени — до 23:30. Посетить концерт бесплатно и проехать в общественном транспорте можно будет по специальному браслету, который будут выдавать после голосования. Об этом: Выборы в Татарии завершат салютом

06:56 В управлении МЧС по Татарии в преддверии дня выборов отработали порядок действий на случай пожара на избирательных участках. Всего было проведено 2,473 тыс. тренировок по эвакуации граждан и бюллетеней. Читайте также: В Татарии провели 2,4 тыс. тренировок на случай пожара в день выборов

06:56 В Свердловской области более 600 тыс. граждан смогут принять участие в голосовании 8 сентября 2019 года. Выборы проходят в 29 городских округах и муниципальных образованиях региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Более 600 тысяч свердловчан смогут принять участие на выборах 8 сентября

07:00 При челябинском облизбиркоме начал работу информационный центр

07:08 Мобильный главы челябинского облизбиркома Сергея Обертасапоставили на автодозвон.

07:08 В Республике Алтай, где 8 сентября, в единый день голосования, выбирают главу региона и депутатов местного парламента, явка на 10 утра по местному времени, по данным ГАС «Выборы», составила 12,40%. В 2014 году явка на это время составляла 11,85%.

07:09 Самыми активными на выборах сегодня, 8 сентября, на 10:00 (время местное) стали жители Железнодорожного района. К этому времени на избирательные участки пришли 2,19% избирателей. Участки в Ленинском районе города уже посетили 2 663 человека, в Калининском — 2 613 человек, в Октябрьском 2 553 человека и в Джержинском — 2 416 человек. Явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составила 1,65% (19 580), на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году — 2,50%. Читайте также: Активнее других к 10 утра были жители Железнодорожного района Новосибирска

07:11 Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проголосовал на выборах 8 сентября. Фото: Instagram Сергея Фургала

07:12 В Единый день голосования в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы VII созыва. Они пройдут по мажоритарной системе голосования. Подробности в материале: В Москве пройдут выборы депутатов Московской городской думы

07:21 В столице Бурятии к 12 часам дня по местному времени на избирательные участки пришли 38 075 избирателей, что составляет 13.09% (в 2014 году на это время явка была 8,7%). Читайте также: К 12 часам явка на выборах в Улан-Удэ составила 13,09%

07:29 В Бурятии глава республикиАлексей Цыденовпроголосовал на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета. Как сообщили в республиканском правительстве, он отдал свой голос на 723 избирательном участке в микрорайоне Верхняя Березовка. Об этом: Глава Бурятии проголосовал на выборах мэра Улан-Удэ

07:32 В Благовещенске явка на выборах депутатов городской думы на 12:00 по местному времени составила 7%. 5 лет назад жители города активнее выбирали депутатов — явка на 12:00 была 9,11%. Читайте также: В Благовещенске явка избирателей на 12:00 отстаёт от 2014 года на 2%

07:33 Глава Бурятии Алексей Цыденов отдал свой голос на выборах мэра Улан-Удэ. Источник: Еgov-buryatia.ru

07:34 В ходе досрочного голосования на выборах в Московскую городскую думу проголосовали 28 079 избирателей. Подробности в материале: В досрочном голосовании на выборах в Мосгордуму поучаствовали 28079 человек

07:37 В посёлке Горки Шурышкарского района ЯНАО с утра проголосовала избиратель 1927 года рождения. Фото избиркома ЯНАО.

07:40 Первые семь избирательных участков на выборах в Московскую городскую думу открылись в столице уже в 6:00. Открылись участки номер 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964. Читайте также: В Москве семь избирательных участков открылись уже в 6:00

07:41 В Москве более 28 тыс. человек воспользовались возможностью для досрочного голосования. Об этом 8 сентября сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Московскую городскую думу Алексей Венедиктов. Подробности в материале: Проигнорировали: досрочно в Москве проголосовали 0,39% избирателей

07:42 На избирательных участках Кургана с утра появились очереди. В столице Зауралья выбирают губернатора региона и депутатов в городскую думу. Фото избиркома Курганской области.

07:48 В Олёкминске в Якутии выбирают главу района. Явка на 12:00 по местному времени составила 23,7%.

07:49 На 15:00 по местному времени в Анадыре на выборах мэра проголосовало всего 24% избирателей. Читайте также: В Анадыре за 5 часов до закрытия участков явка на выборах мэра всего 24%

07:50 В единый день голосования в Красноярском крае проходят дополнительные выборы депутатов регионального Заксобрания по Кировскому одномандатному избирательному округу №2, Курагинскому одномандатному избирательному округу №15. Помимо этого, по данным краевого избиркома, проходит 71 избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления в 28 муниципальных районах и шести городских округах. В регионе открыто 459 избирательных участков. Читайте также: В Красноярском крае проходят 72 избирательных кампании

07:56 Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае на 12:00 по местному времени составила 12,5%. 5 лет назад на аналогичных выборах явка на 12:00 была ниже — всего 10,12%. Читайте также: Явка избирателей в Хабаровском крае на 12:00 составила 12,50%

07:58 Явка на выборах в Туве к 10 утра по местному времени составила 20.06% (в 2014 году на это время явка была 29,81%). Всего в регионе зарегистрировано чуть больше 195 тыс. избирателей. Читайте также: Стала известная явка на выборах в Туве на 10 часов

08:01 Предварительные итоги явки на 9:00 по местному времени в Курганской области в режиме ожидания. На сайте избиркома Курганской области наблюдаем картину, вызывающую недоумение.

08:03 Дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новгородскому избирательному округу №134 стартовали в Новгородской области. Выборы проходят на 535 избирательных участках. В выборах участвуют кандидаты от девяти политических партий. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Читайте подробнее: В Новгородской области начались довыборы депутата Государственной думы

08:03 В Хабаровском крае выборы проходят с интригами и скандалами. Вот Верховный суд РФ временно отстранил от выборов двух кандидатов, которые пошли на них от других партий, при этом не попрощавшись с «Единой Россией». Читайте также: ВС РФ снял с выборов кандидатов от ЛДПР и КПРФ в Хабаровском крае

08:05 В Псковской области завершаются 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях региона. В 8:00 в регионе открылись 114 избирательных участков. Здесь проходят довыборы в Псковское областное собрание депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 и в Псковскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №13. В шести районах — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском — выберут новых глав. Довыборы в органы местного самоуправления проходят также в ряде сельских поселений. Читайте подробнее: В десяти районах Псковской области начались выборы

08:09 На Вологодчине выборы начались без ЧП — все участки открылись во время. Читайте также: 968 избирательных участков открылись в Вологодской области

08:09 В Новгородской области проходят выборы всех трёх уровней: всего 20 избирательных кампаний, замещается 115 мандатов. Помимо выборов федерального уровня (дополнительные выборы депутата Государственной думы по Новгородскому избирательному округу №134, которые проходят на 535 участках), также в регионе проходят довыборы в Новгородскую областную думу шестого созыва по одномандатному округу №1. Он полностью охватывает территории Батецкого, Солецкого и Шимского районов и два поселения Новгородского района — Лесновское и Борковское. Эти выборы начались на 52 участках. Ещё в девяти районах — Батецком, Боровичском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Мошенском, Новгородском, Окуловском и Поддорском — проходят выборы в органы местного самоуправления, открыты 70 избирательных участков. Читайте подробнее: В Новгородской области проходят выборы всех трёх уровней

08:14 В Свердловской области досрочно проголосовали на довыборах в Государственную думу 919 избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии. Подробности в материале: На Среднем Урале проголосовали 919 избирателей из труднодоступных районов

08:14 Общественники сообщают, что выборы на Сахалине проходят спокойно, без нарушений. Читайте также: Выборы губернатора и депутатов на Сахалине идут без нарушений: ОП Сахалина

08:18 Волонтёры будут оказывать помощь маломобильным избирателям на двух избирательных участках в Пскове ‑ и №73 и №81, где проходят довыборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 и дополнительные выборы депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13. «На этих участках в список избирателей включено наибольшее количество людей с ограниченными физическими возможностями», — пояснили в облизбиркоме. Об этом: Маломобильным избирателям Пскова помогут волонтёры

08:27 В Нижегородской области в единый день голосования открыли свои двери 663 избирательных участка. Для инвалидов-колясочников и маломобильных избирателей в день выборов в Нижнем Новгороде, Кстово, Арзамасе и Дзержинске работает служба «Социальное такси». В Нижегородской области в единый день голосования в том числе предстоит заместить пять вакантных мандатов депутатов думы Нижнего Новгорода шестого созыва, освободившихся в связи с досрочным уходом ряда народных избранников. Также в Законодательном собрании области пройдут довыборы по одномандатному избирательному округу №20. На областной мандат претендуют четверо представителей парламентских партий. Также в ряде районов пройдут основные выборы и довыборы депутатов представительных органов. Читайте также: Более 660 избирательных участков открылись в Нижегородской области

08:29 На 14 избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а на остальных будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) об итогах голосования в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы». Читайте подробнее: Выборы в Пскове проводят с помощью КОИБов и QR-кодов

08:30 В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики. Подробности в материале: В Хакасии проходят выборы глав районов

08:30 В Свердловской области на 08:00 по местному времени на выборы пришли проголосовать 465 жителей Качканарского городского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии. Читайте подробнее: В свердловском Качканаре до 8 утра проголосовали 465 граждан

08:36 Явка на выборах мэра Новосибирска по данным избирательной комиссии города к 12:00 достигла 5,43%. 6 апреля 2014 года на досрочных выборах новосибирского градоначальника к этому времени она была равна 9.85%. К полудню сегодня избирательные участки посетили 64 373 новосибирцев. Напомним, явка на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%). Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотягивает даже до 6%

08:36 Выборы губернатора проходят в Волгоградской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. На должность главы региона претендуют четыре кандидата. В области работают 46 территориальных избирательных комиссий, 1 494 участковых избирательных комиссий, сообщает корреспондент. Об этом: Волгоградская область выбирает губернатора

08:37 Общественные наблюдатели говорят о том, что выборы губернатора на Сахалине проходят спокойно и даже скучно. Читайте также: Выборы губернатора Сахалина: всё предсказуемо и даже скучно

08:37 Сегодня же в Волгоградской области проходят выборы депутатов в областную думу. В представительный орган региона по единому округу пытаются пройти пять политических партий: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Кроме того, жители области выбирают глав поселений и депутатов в своих муниципальных образованиях. Об этом: В Волгоградскую областную думу идут пять политических партий

08:43 Явка на выборах на Алтае к 12 часам дня по местному времени составила 25,82% — на избирательные участки пришли 41 786 жителей с правом голоса (в 2014 году на это время явка была 26,9%). Читайте также: К 12 часам на Алтае проголосовало более четверти избирателей

08:44 На выборах мэра Новосибирска проголосовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он посетилизбирательный участок на территории санатория «Ельцовка». Напомним, явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 12:00 составила 5,43% (в 2014 году к этому времени она была равна 9,85%). Читайте также: Новосибирский губернатор проголосовал на выборах мэра областной столицы

08:44 В единый день голосования в Крыму стартовали выборы депутатов Госсовета Республики Крым. По данным избиркома РК, в республике работают 1204 избирательных участка: 1163 стационарных и 41 участок в местах временного пребывания граждан. При этом на 300 избирательных участках установлены камеры видеофиксации и наблюдения. Также на полуострове работает несколько временных участков, в том числе в терминале международного аэропорта Симферополь. По теме: Крымчане выбирают второй созыв депутатов парламента республики

08:45 В Единый день голосования 8 сентября в Ленинградской области проходят выборы в 177 муниципальных образованиях: в 116 сельских поселениях, 60 городских поселениях и в Сосновоборском городском округе. Выборы проходят на 931 участке. Читайте также: В Ленинградской области выбирают более двух тысяч муниципальных депутатов

08:45 Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15:00 по местному времени составила 27%. А вот в Южно-Курильском районе избиратели самые активные — явка там на 15:00 в два раза больше, чем в целом по области. Читайте также: Явка избирателей на Сахалине и Курилах на 15:00 составила 27,13%

08:48 В Челябинской области голосуют активнее, чем пять лет назад. Тогда к 10:00 было 4,62% избирателей, а сейчас уже 5,67%. Об этом: В Челябинской области губернатора выбирают активнее, чем в 2014 году

08:48 В единый день голосования, 8 сентября, в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов Азова, Батайска и Таганрога. В 14 муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов местных парламентов. В Ростовской области открылись двери 297 избирательных участков. Они работают с 8:00 до 20:00 (время московское).

08:52 В единый день голосования в Подмосковье проходят выборы членов совета депутатов. В 8 утра открылось 1,5 тыс. избирательных участков в 31 муниципалитете региона. За безопасностью следят 4 тыс. сотрудников правопорядка, избирательные участки оборудованы арочными или ручными металлодетекторами. За ходов выборов следят свыше 6 тыс. наблюдателей. На кресло в местных парламентах претендуют около 2,5 тыс. кандидатов. Подробности в материале: В Московской области выбирают членов совета депутатов в 31 муниципалитете

08:56 Голосование на выборах глав регионов началось в тех субъектах Федерации, которые живут по московскому времени. Подробности в материале: Выборы глав субъектов Федерации начались в ряде регионов России

09:04 В столице Бурятии Улан-Удэ проверяют информацию о подкупе на 28 округе — на участок выехал член Общественной Палаты республики, общественный наблюдатель Валерий Архинчеев. Также просьба организовать проверку направлена в правоохранительные органы. Читайте также: В Бурятии проверяют информацию о подкупе избирателей

09:05 В Хабаровском крае на некоторых избирательных участках отключили свет. А жители региона сообщают о том, что в списки избирателей включены давно умершие люди. Читайте также: В Хабаровском крае некоторые избирательные участки остались без света

09:14 По данным регионального избиркома, в Свердловской области на 10:00 по месткому времени явка избирателей на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу составила 5,3% от общего числа граждан имеющих право голоса. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга явка избирателей на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области скромнее. На 10 утра она составила 1,76% от числа избирателей. Наиболее активная явка на выборах депутатов Тугулымского городского округа — 13,61% и на довыборах депутата в думу Махнёвского муниципального образования — 10,42%. Читайте подробнее: В свердловском Серове явка избирателей на 10 утра составила 5,3%

09:15 Глава Тувы Шолбан Кара-оол сегодня, 8 сентября, пришёл на избирательный участок в Кызыле и проголосовал на выборах депутатов Верховного хурала (парламента). «Выборы у нас всегда проходили организованно. Жители республики не раз демонстрировали общественную активность, являясь примером сплоченности и ответственности выбора», — пишет глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Подробности: Глава Тувы проголосовал на выборах в парламент республики

09:16 День тишины в Российской Федерации перед единым днем голосования прошел в полном спокойствии и без серьезных нарушений. Подробности в материале: День тишины перед выборами прошел без нарушений — замглавы ЦИК

09:17 Явка на выборах в Курганской области к 10:00 по местному времени составила почти 7%. Проголосовали на обозначенное время 48 593 человека. Член Общественной палаты России Валерий Яхонтов поясняет высокую явку надеждой жителей Курганской области с выборами 2019 года на кардинальное изменение жизни в регионе к лучшему.

09:20 В Бурятии на выборах мэра столицы проголосовали депутаты Госдумы России Николай Будуев и Алдар Дамдинов.

09:23 Глава Тувы Шолбан Кара-оол высказался о выборах в Верховный хурал (парламент) республики. Иллюстрация: скриншот со страницы Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте»

09:23 Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Южно-Сахалинска. КОИБы пришлось оперативно подключать к резервным источникам питания. Читайте также: В нескольких кварталах Южно-Сахалинска погас свет в день голосования

09:24 В единый день голосования в Новосибирске проходят не только выборы мэра, но и довыборы в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе. Напомним, что место в совете депутатов Новосибирска стало вакантным после смерти Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года. Как сообщает новосибирский избирком, к 12:00 (время местное) составила 6,57%. На избирательных участках побывали почти 1,7 тыс избирателей из 25 217 человек. Отметим, что явка на выборах мэра Новосибирска к 12:00 достигла 5,43%. Читайте также: В Новосибирске явка на довыборах в горсовет превысила явку на выборах мэра

09:34 На горячую линию новосибирской избирательной комиссии, которая работает с 1 августа, поступило более 500 обращений. Об этом сообщила председатель избиркома города Тамара Краткая. «Вопросы носят информационно-консультационный характер. Сегодня до 12:00 (время местное) поступило 35 обращений. В основном — уточняют данные о своём избирательном участке и просят помощи в организации голосования вне помещений избирательных участков», — цитируют «Вести Новосибирск» председателя избиркома. По данным Тамары Краткой, серьёзных нарушений в ходе голосования на выборах мэра Новосибирска к этому времени не зафиксировано. Читайте также: Избирком Новосибирска: серьёзных нарушений на выборах мэра не зафиксировано

09:36 На 11 избирательных участках в Новгородской области на дополнительных выборах депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 134 выборы стартовали не в 8 часов утра, а раньше. Это шесть участков в Хвойнинском районе, где голосование началось в 6:00, и пять участков в Парфинском районе — они открылись в 7:00. Начало голосования на этих участках переносится традиционно уже четвёртый год подряд по ходатайствам районных администраций. Перенос голосования на час-два раньше вызван графиком работы на «Парфинском фанерном комбинате» в Парфинском районе и ряде предприятий Хвойнинского района. Читайте подробнее: На 11 участках в Новгородской области голосование началось раньше

09:46 Жители Хабаровского края на выборах депутатов региональной думы голосуют гораздо активнее, чем 5 лет назад. В 2014 году на 15:00 на участки пришли 17,6% избирателей, а в 2019 к этому часу проголосовали уже почти 26%. Читайте также: Явка избирателей Хабаровского края на 15:00 составила 25,9%

09:49 В Курганской области выборы губернатора проходят активнее, чем 14 сентября 2014 года. К 10:00 проголосовали 6.86% избирателей вместо прежних 6.06%.

09:50 На довыборах в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 в Екатеринбурге досрочно проголосовали 872 избирателя, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM. Об этом: На довыборах в свердловское Заксобрание досрочно проголосовали 872 граждан

09:51 В Туве стала известна явка на 12 часов. К этому времени на избирательные участки пришли 34.87% (к 10 часам явка составила 20,01%). Активность избирателей пока выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году, тогда к 12 часам явка составляла 29,8%. Читайте также: В Туве к полудню проголосовали более трети избирателей

09:56 В Марий Эл, где начались выборы депутатов Госсобрания, за ходом выбором смотрят свыше 1,5 тыс. наблюдателей от общественной палаты, представителей партий и кандидатов-одномандатников. Подробнее:За выборами в Марий Эл следят более 1,5 тыс. наблюдателей

09:56 В Ленинском районе Уфы на одном из участков члены избирательной комиссии обнаружили перерезанный телефонный кабель. К разбирательствам подключилась полиция, сообщает управление гражданской защиты Уфы. Читайте также: На избирательном участке в Уфе перерезали телефонный кабель

09:57 Жители Ростовской области избирают депутатов представительных органов городов и районов. На 97 депутатских мандатов претендуют более 400 кандидатов. В Азове, Батайске и Таганроге жители сформируют новые составы муниципальных парламентов. В 14 городах и районах Дона проходят дополнительные выборы. Об этом: В Ростовской области на 97 депутатских мандатов претендуют 400 кандидатов

09:57 Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов отметил, что, по итогам его посещения участковых комиссий, «помещения двух комиссий не совсем соответствуют высокому статусу, где проводится голосование, и требуют, как минимум, косметического ремонта в дальнейшем». Подробности в материале: Омбудсмен: Два участка в Пскове не соответствуют их высокому статусу

09:59 Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 8 сентября принял участие в качестве избирателя в выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга и выборах муниципальных депутатов. Читайте также: Врио губернатора Петербурга проголосовал на Васильевском острове

10:03 В Челябинске на избирательном участке № 719 зависли КОИБы. Возле них собралась очередь из желающих проголосовать. До возобновления работы системы дотерпели не все, сообщают местные СМИ. Об этом: СМИ: в Челябинске на одном из участков зависли КОИБы

10:04 В Оренбурге активность электората на губернаторских выборах член Общественной палаты России Николай Науменко охарактеризовал как высокую. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что выборы проходят спокойно, без нареканий. По словам общественника, на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Наиболее активно себя проявляют представители двух партий и общественники. Напомним, в Оренбургской области 8 сентября выбирают губернатора. На 10:00 явка составила 5,12%, что превышает явку пятилетней давности (14 сентября 2014 года — 4,28%). Читайте также: Выборы главы Оренбуржья: «активны и избиратели, и наблюдатели»

10:05 В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят более 100 муниципальных избирательных кампаний, явка по состоянию на 15:00 местного времени составила 23,28%. Читайте также: Явка на выборах в Забайкалье к 15:00 превысила 20%

10:06 По состоянию на 14:00 местного времени в Братске (Иркутская область), где сегодня выбирают депутатов в местный парламент и мэра, явка составила 16,82%, проголосовали уже 28 792 избирателей. Читайте также: На выборах в Иркутском городе Братске наблюдается повышенная явка

10:06 В Севастополе за день до выборов пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней. По словам главы местного Избиркома Сергея Даниленко, типография, изготавливающая бюллетени, не выполнила контрактное техническое требование — несоответствия толщины линии рамки. По теме: В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней за день до выборов

10:06 В Татарии возможностями системы «Мобильный избиратель» воспользовались 32 078 избирателей. С её помощью свой голос отдаст и глава республики Рустам Минниханов, который в этот день находится на малой родине — в Сабинском районе. Читайте также: Более 32 тыс. избирателей Татарии стали «мобильными»

10:06 По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, «выборы в Хабаровске проходят в худших традициях применения административного ресурса». «К 16 часам уже зафиксированы многочисленные нарушения: выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта, незаконная агитация за ЛДПР на участках, отключение света на избирательных участках, недопуск наблюдателей на участки, выездное голосование без наблюдателей. В соцсетях распространяется информация о том, что некоторые умершие избиратели уже «проголосовали». Абсолютно полный спектр всех возможных нарушений», — отмечает политолог. Об этом: Политолог Анна Федорова о выборах в Хабаровском крае: спектр всех нарушений

10:06 За два часа до закрытия участков в Анадыре в выборах мэра города приняли участие 29,01% избирателей. Читайте также: За 2 часа до закрытия участков в Анадыре проголосовали 29% избирателей

10:09 До завершения голосования на Чукотке осталось менее часа

10:09 В Казани проголосовавшие избиратели получают браслеты «Я проголосовал», которые дают право на бесплатное посещение концерта и проезд в общественном транспорте. В концерте участвуют звёзды эстрады, он начнётся в 14:00 и в 22:00 завершится салютом. Подробнее: Жители Казани в день выборов смогут бесплатно посетить звёздный концерт

10:09 Сегодня, 8 сентября 2019 года, в Иркутской области открылись более тысячи избирательных участков для проведения 68 муниципальных выборов. Читайте также: В Иркутской области выбирают глав муниципалитетов и мэров

10:09 Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов положительно оценивает факт использования на всех избирательных участках в Пскове комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По мнению омбудсмена, автоматизированные системы подсчета бюллетеней не только убыстряют процесс подсчета голосов избирателей, но и создает дополнительные препятствия различным манипуляциям с бюллетенями. Читайте также: Псковский омбудсмен о КОИБах: «Вбросить пачку бюллетеней невозможно»

10:09 Явка на выборах депутатов думы Благовещенска на 15:00 по местному времени (09:00 мск) значительно ниже, чем на аналогичных выборах 5 лет назад. Читайте также: Явка на выборах депутатов думы Благовещенска на 15:00 составила 11,58%

10:10 В Ленинградской области 863 человека проголосовали на муниципальных выборах в период с 6 до 8 часов утра по московскому времени. 100 участков из 931-го открылись досрочно, чтобы на них смогли проголосовать те, кто сегодня весь день работает. Подробности в материале: В Ленобласти почти 1000 избирателей проголосовали до восьми часов утра

10:10 Директор Центра политического анализа Павел Данилин на своей странице в Facebook поделился своими наблюдениями о ходе голосования в Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора. «В целом все спокойно проходит. Есть некоторые страсти в связи с выборами депутатов гордумы, но и тут все в рамках», — отметил политолог. Он также напомнил, что Чита голосует уже более 6 часов. Читайте также: «Есть некоторые страсти»: политолог о выборах в Забайкалье

10:11 По данным на 10:00 8 сентября 2019 года на избирательные участки Волгоградской области уже пришли 5,65% избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Николаевском районе (12,04%), Чернышковском районе (11,3%), Алексеевском районе (11,08%).

10:11 Судя по данным с видеокамер, установленных на избирательных участках в Иркутске, где сегодня, 8 сентября выбирают депутатов в городскую Думу, избиратели пока не слишком активно голосуют. Читайте также: На избирательных участках в Иркутске пока совсем мало избирателей

10:11 В Казани в день выборов запустили 40 бесплатных автобусов, чтобы помочь жителям отдалённых микрорайонов добраться до помещений голосования. Читайте также: Жителей Казани до избирательных участков довезут бесплатно

10:12 По данным на 10:00 8 сентября 2019 года на избирательные участки Волгоградской области уже пришли 5,65% избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Николаевском районе (12,04%), Чернышковском районе (11,3%), Алексеевском районе (11,08%). По теме: В Волгоградской области проголосовали 5,65% избирателей

10:13 Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий»Алексей Бутько считает, что для Забайкальского края явка в 12,69% на 12:00 местного времени — совершенно нормальное явление. Читайте также: «Своя рубашка ближе к телу»: мнение о губернаторских выборах в Забайкалье

10:14 Глава Татарии Рустам Минниханов за день до выборов обратился к жителям, призвав посетить участки. Он уточнил, что от избирателей поступило немало наказов и замечаний, и их все учтут в работе парламента нового созыва. «Нам нужен деятельный, работоспособный парламент», — заявил он. Читайте также: Нужен работоспособный парламент: Минниханов обратился к избирателям

10:14 [[[quote-0]]] Об этом: Международные наблюдатели не доехали до Крыма

10:14 Напомним, помимо губернаторских выборов жителям Забайкалья предстоит избрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. Всего в регионе проходят122 избирательные кампании. Читайте также: Временный глава Читы проголосовал на выборах

10:15 На выборах Госсовета Татарии, в рамках которых предстоит заместить 100 мандатов, будут использовать 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Читайте также: Более 40 КОИБ будут работать на выборах Госсовета Татарии

10:15 Напомним, на выборах в Иркутской области сегодня, 8 сентября, выбирают глав и мэров. Ещё 26 территорий выберут депутатов представительных органов. Также 12 районам и городам предстоит выбрать глав муниципалитетов и депутатов. Читайте также: В Иркутской области проголосовали 3,38% избирателей

10:16 В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят ряд муниципальных выборов и где по состоянию на 12:00 местного времени проголосовало 12,69% избирателей, активнее всего голосуют в ЗАТО Горный (17,85%), а также Газимуро-Заводском (21,01%), Красночикойском (22,68%), Ононском (23%), Приаргунском (20,74%) районах и Агинском (19,5%). Читайте также: В Забайкалье назвали территории — лидеры голосования

10:17 Жители Иркутской области, которые сегодня, 8 сентября, выбирают муниципальных депутатов и глав, вновь демонстрируют крайне невысокую явку на выборах. По данным областного избиркома, на 12:00 местного времени она составила всего 9,76%. Читайте также: На 12:00 явка на выборах в Иркутской области не превысила 10%

10:17 В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят многочисленные муниципальные выборы, явка на 12:00 местного времени составила 12,69% (более 100 тысяч человек). Читайте также: Чуть более 12% составила явка в Забайкалье на 12:00 местного времени

10:19 Доктор политических наук Илдус Ярулин видит немало странностей в том, как проходит масштабная избирательная кампания в Хабаровском крае. Регион заливает дождем, ухудшается паводковая ситуация, особенно в Комсомольске-на-Амуре, а за три часа, с 12 до 15, явка взлетела почти в два раза. Эксперт отметил еще одну странность: от 50% до 70% избирателей, уже проголосовавших, отказываются участвовать в экзитполах. Читайте также: Странный всплеск явки и отказ от экзитполов: эксперт о хабаровских выборах

10:19 В селе Кайдалово Карымского района Забайкальского края так и не наладили сообщение между двумя берегами реки Ингоды, на которых располагается этот населённый пункт. Поэтому, как сообщает газета «Вечорка», члены избиркома вынуждены добираться туда на привязанной к тросу лодке. Читайте также: В одно из сёл Забайкалья избирком вынужден добираться на лодке

10:20 В Ставропольском крае в 08:00 8 сентября стартовали выборы губернатора края. Жителям субъекта предстоит выбрать на новый пятилетний срок полномочий нового главу. Более 1,9 млн избирателей отдадут свои голоса за одного из пяти кандидатов. Среди них действующий губернатор Владимир Владимиров, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, Виктор Соболев — кандидат от КПРФ, Александр Кузьмин, представляющий «Справедливую Россию» и Николай Кряжев от КПСС. Читайте также: На Ставрополье дан старт выборам губернатора

10:20 8 сентября на выборах, проходящих в 85 регионах РФ, задействованы 160 тыс. общественных наблюдателей. По данным ЦИК РФ, это на 75 тыс. больше, чем в предыдущий единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

10:21 В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают нового главу региона, открылось 926 участков, уточнила председатель избирательного комитета Забайкальского краяСветлана Судакова. Читайте также: Избирком Забайкалья: Все избирательные участки открылись вовремя

10:21 В Кабардино-Балкарии проходят выборы в парламент республики шестого созыва. Они проводятся по пропорциональной системе. Всего будет замещено 70 депутатских мандатов. Участие в выборах принимают шесть партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В единый день голосования на территории субъекта открыли двери для избирателей 355 избирательных участков. Читайте также: Выборы депутатов нового парламента начались в Кабардино-Балкарии

10:22 Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одним из первых реализовал свое избирательное право 8 сентября, придя на избирательный участок №120, расположенный в здании Дворца пионеров города Читы. Читайте также: Глава Забайкалья одним из первых посетил избирательный участок

10:23 Выборы главы Башкирии стартовали в 7:00 по местному времени. К 10:00 на избирательные участки пришли 10,13% от внесенных в списки избирателей. Читайте также: На выборах главы Башкирии проголосовало 10,13% избирателей

10:24 В Северной Осетии проходят девять муниципальных избирательных кампаний различного уровня в трех районах и столице республике — Владикавказе. В 08:00 открылись 144 избирательных участка. Жителям республики предстоит выбрать пять глав муниципальных образований и 36 депутатов. В городе Владикавказе выбирают мэра города, в городских поселениях Дигора и Чикола — глав местной администрации. Во Владикавказе, кроме того, избирают депутатов городского Собрания представителей седьмого созыва, на депутатские мандаты претендуют восемь политических партий. Предстоит выбрать 16 депутатов по мажоритарной системе и 16 — по пропорциональной. Всего зарегистрированы к участию в выборах 99 кандидатов. Читайте также: В День выборов в Северной Осетии пройдут девять избирательных кампаний

10:26 В Астраханской области на выборах губернатора явка к 10:00 по местному времени составила 5,36% от общего числа избирателей. Об этом: В Астраханской области явка на выборах губернатора к 10:00 составила 5,36%

10:26 Глава Ингушетии будет избран сегодня на 58-м внеочередном заседании Народного собрания республики. Депутаты парламента выберут его из кандидатов, предложенных президентом России. Владимир Путин предложил три кандидатуры: временно исполняющего обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, депутата думы города Назрани Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова. Читайте также: В Ингушетии в единый день голосования изберут главу республики

10:27 Рабочая группа Общественной палаты России по контролю за выборами фиксирует рост числа сообщений о нарушениях в ходе выборов в Хабаровском крае. Читайте также: В Хабаровском крае растёт число нарушений на выборах: Общественная палата

10:28 В Набережных Челнах явка на выборах в Госсовет Татарии на 10:00 составила 14,32%. Об этом сообщило управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда. Общая явка по республике пока не обнародована.

10:28 Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму Президент России Владимир Путин принимает участие в голосовании в Московскую городскую думу, передаёт 8 сентября корреспондентИА REGNUM. По словам корреспондента, президент пришёл на избирательный участок в 10:13. Сейчас проходит процедура голосования.

10:29 Жители Ингушетии в единый день голосования изберут депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего зарегистрировано 824 кандидата. Из них 723 представили шесть политических партий, еще 101 кандидат выдвинулись в порядке самовыдвижения. Всего по итогам выборов будет распределено 456 депутатских мандатов. Выборы в разных муниципалитетах проходят по пропорциональной и по мажоритарной системам. Читайте также: В Ингушетии стартовали выборы депутатов представительных органов

10:30 Явка избирателей в Комсомольске-на-Амуре резко выросла за три часа: с 14,84% в 12 часов до 25,97% в 15 часов. В городе бушует паводок, люди передвигаются по городу на лодках. Читайте также: Явка на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре на 15:00 составила 25,97%

10:31 В единый день голосования в Дагестане проходят 19 избирательных компаний. Жители 10 районов и одного муниципального образования выберут депутатов в органы местного самоуправления. К избирательным урнам ожидаются 15 600 избирателей — 1% от общего числа избирателей республики. Всего в республике будет открыто для голосования 33 избирательных участка. Читайте также: В Дагестане начались выборы в органы местного самоуправления

10:33 В Чечне в единый день голосования проводятся выборы в шести районах: Грозненском, Гудермесском, Курчалоевском, Надтеречном, Наурском и Шалинском. В 18 сельских поселениях будут выбирать депутатов Советов депутатов. Всего в ходе выборов будет замещено 227 депутатских мандатов. Всего зарегистрировано 424 кандидата, в том числе от политических партий и самовыдвиженцы. Кроме того, в двух районах Чечни проводится референдум по вопросу: согласны ли жители района на изменение его границы. Читайте также: В шести районах Чечни стартовали выборы в органы самоуправления

10:33 В Челябинске на 97% избирательных участках установлены КОИБы. Об этом сообщает облизбирком. Всего задействовано 426 таких комплексов. Об этом: КОИБы установлены на 97% УИК Челябинска

10:33 Неофициальная информация о, якобы имевшем место подвозе избирателей на участки №№ 416 и 422 в Забайкальском крае не подтвердилась. Об этом со ссылкой на слова члена региональной избирательной комисси с правом решающего голоса Лидию Карелину сообщают забайкальские СМИ. Читайте также: Заявленный «подвоз» на избирательные участки в Забайкалье не подтвердился

10:35 Жители селаИван-Озеро, расположенного вЧитинском районеЗабайкальскогокрая, сегодня, 8 сентября, идут в свой фельдшерско-акушерский не потому, что заболели, а потому, что именно там оборудовано место для голосования. Как сообщает газета «Вечорка», там из 106 зарегистрированных избирателей на 14:25 местного времени проголосовали 38 человек. Читайте также: Выборы в Забайкальском крае: хочешь проголосовать — иди в ФАП

10:36 В Карачаево-Черкесии в единый день голосования проходят 16 избирательных кампаний разного уровня. Главной из них являются выборы депутатов в Народное собрание шестого созыва. Всего будут избраны 50 депутатов. Выборы в парламент КЧР проводятся по пропорциональной системе. В них участвуют представители шести партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Всего зарегистрировано 270 кандидатов. Читайте также: Выборы в Народное собрание стартовали в Карачаево-Черкесии

10:39 44 именных и семь тематических избирательных участков открылись на выборах в Тульской области, жители которой 8 сентября выбирают депутатов Тульской областной думы. В день голосования открылись традиционные участки «Лев Толстой», «имени В. А. Жуковского», «имени А.С. Даргомыжского», а также в честь знаменитых предпринимателей «Имени Никиты Демидова», «Имени Ф.К. Мосолова». Также есть участки, названные в честь знаменитых тульских брендов: «Тула пряничная», «Тульская гармонь», «Белевская пастила». Об этом: В Тульской области открыто 44 именных избирательных участков

10:41 Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами в единый день голосования сегодня, 8 сентября, будут объективно интерпретировать происходящие события и не станут «придумывать какое-то свое кино». Читайте также: Наблюдатели на выборах должны быть объективны — замглавы ЦИК

10:43 В избирательную комиссию Новосибирска поступили жалобы, что вблизи некоторых участков размещены белые шары. «Но непонятно, что это за шары, чьи они», — сообщила «Тайге.инфо» секретарь избиркома Татьяна Гладилина. Напомним, в Новосибирске проходят выборы мэра города. Читайте также: В новосибирский избирком пожаловались на белые шары

10:44 На дополнительных выборах депутатов Тындинского районного Совета в Амурской области по состоянию на 15:00 по местному времени проголосовало 936 избирателей (23,3%).

10:45 Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова уточнила, что около 44 тыс. наблюдателей заявлены от политических партий, 34 тыс. — от кандидатов, 33 тыс. — от общественных палат. Об этом: На выборы 8 сентября заявлены более 160 тыс. наблюдателей

10:45 На выборах глав в шести районах Псковской области на 10:00 активнее всего голосуют избиратели Усвятского района: явка 14,78%, проголосовали 555 человек. На выборах главы Бежаницкого района к 10:00 явка составила 6,21% (608 человек), на выборах главы Дновского района — 5,66% (574 человека), на выборах главы Новоржевского района — 9,11% (626 человек), на на выборах главы Пустошкинского района — 9,55% (679 человек), на выборах главы Пушкиногорского района — 7,72% (578 человек). Об этом: В Псковской области активнее всего голосуют в Усвятском районе

10:46 Врио главы Липецкой области Игорь Артамоновпроголосовал на участке в ДК Студеновского рудоуправления, сообщил портал Gorod48. Артамонов не сказал, за кого отдаст свой голос, но заявил, что проголосует «за прогресс». Журналистам он рассказал, что после голосования отправится в Быханов сад играть в теннис. На пост главы областной администрации претендуют Игорь Артамонов(«Единая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»),Лариса Ксенофонтова(«Патриоты России»),Андрей Плотников(«Коммунисты России») иСергей Токарев(КПРФ).

10:49 Мэр и глава Вологды сообщили подписчикам в соцсетях о том, что сделали свой выбор и призвали последовать их примеру. «Вологда выбирает развитие! Вологжане это заслужили!», — написал один из руководителей. Читайте также: Руководители Вологды отчитались о голосовании в соцсетях

10:50 В Улан-Удэ озвучили данные по явке избирателей на 15:00 по местному времени. К этому моменту на избирательные участки пришло 68 644 горожан с правом голоса, что составляет 23,59% (по ситуации к 12:00 явка составляла 13,09%). Это существенно больше, чем на предыдущих городских выборах в 2014 году, тогда трём часам дня в Улан-Удэ проголосовали 17,04%. Читайте также: Улан-удэнцы к 15 часам голосуют более активно, чем на предыдущих выборах

10:52 Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Бутько считает, что для Забайкальского края явка в 12,69% на 12:00 местного времени — совершенно нормальное явление. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил: «Помимо губернаторских выборов в Забайкалье выбирают глав сельских поселений, глав муниципалитетов. И это всегда интересней, как говорят, «своя рубашка ближе к телу», потому что от местной власти много что зависит». Читайте также: «Своя рубашка ближе к телу»: мнение о губернаторских выборах в Забайкалье

10:52 В Челябинской области явка на выборы составила к 12:00 по местному времени 16,70%. Об этом сообщает облизбирком. Об этом: В Челябинской области к 12:00 проголосовали 16,7% избирателей

10:53 Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескье Фезенсак д’Артаньян, потомок жившего в 17 веке Шарля де Монтескье, одного из трех прототипов знаменитого мушкетера Дюма, работает наблюдателем на выборах в Вологодской области.

10:54 Политолог Пётр Ханас отметил, что выборы на Сахалине проходят спокойно и без нарушений. Читайте также: Выборы на Сахалине проходят спокойно, без явных нарушений — эксперт

10:54 Мэр Курска Виктор Карамышев проголосовал на выборах губернатора в школе №60 на проспекте Победы, сообщили «Курские известия». Он выразил надежду, что с новым губернатором достигнет взаимопонимания в вопросах развития областного центра.

10:56 К 2020 году будет создано 2000 цифровых участков по всей стране, пообещала Памфилова. Об этом: В РФ планируют открыть более 5000 цифровых участков