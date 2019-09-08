Единый день голосования в РФ — трансляция
Сахалинская область начала выбирать губернатора. В 08:00 (00:00 мск) на островах открылись все избирательные участки. На главный пост Сахалина претендуют 5 кандидатов.
В 08:00 по местному времени (23:00 7 сентября мск) открылись избирательные участки на Камчатке. Выборы проходят в четырёх муниципальных образованиях. В Елизовском районе выбирают депутатов сельского поселения, в Пенжинском районе — главу сельского поселения Манилы, в Олюторском и Карагинском районах проходят выборы и довыборы депутатов и глав сельских поселений.
На Чукотке в единый день голосования проходят выборы мэра и депутатов Анадыря. Все 5 избирательных участков приступили к своей работе.
Читайте также: На Чукотке начался единый день голосования
В столице Дальнего Востока в единый день голосования проходят довыборы в Думу Владивостока по 9 одномандатному округу. В Находке 8 сентября началось голосование на выборах депутата Законодательного собрания края.
В Хабаровском крае начался единый день голосования. Все 783 избирательных участках открылись во время.
Читайте также: Единый день голосования начался в Хабаровском крае
Из-за поводка на Амуре в Хабаровском крае перенесли избирательные участки. Особенно сложная ситуация в Комсомольске-на-Амуре, где уровень реки составляет почти 8 метров.
Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре перенесли избирательные участки из-за паводка
В Хабаровском крае в списки избирателей включены 987 758 человек.
Читайте также: В списки избирателей в Хабаровском крае внесены более 987 тыс. человек
На Сахалине, где в единый день голосования выбирают губернатора области, работают 310 избирательных участка.
На Сахалине и Курилах правом избирательного голоса владеют 375 тыс. человек.
К 10:00 по местному времени (02:00 мск) на Сахалине и Курилах явка на выборах губернатора области превысила 6%.
В ЕАО на выборах депутатов думы Биробиджана открылись 37 избирательных участков.
Читайте также: В единый день голосования в ЕАО открылись 162 избирательных участка
Досрочно в Еврейской автономной области на выборах разного уровня проголосовали 1185 избирателей.
В Благовещенске на выборах депутатов городской думы начали работу 99 избирательных участков, из них 69 оборудованы КОИБами.
Читайте также: В амурском Благовещенске начали работу 99 избирательных участков
Председатель думы Хабаровского края Сергей Луговской проголосовал на выборах одним из первых. Он пожелал жителям выбрать разумных кандидатов.
Читайте также: Спикер Закдумы Хабаровского края Луговской проголосовал одним из первых
В Якутии в единый день голосования проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в посёлке Жатай.
В республике выберут глав Аллаиховского, Олекминского, Нижнеколымского районов и Жатая, глав поселений, депутатов поселений и районного уровня. Кроме того, в Нижнеколымском районе проходит референдум о наделении его статусом «национальный».
На Сахалине одним из первых проголосовал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города призвал жителей принять активное участие в выборах.
Читайте также: Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал за развитие города
В Хабаровском крае на мобильные устройства рассылается агитация за одну из партий, участвующих в выборах. Избиратели задают вопрос — нарушение ли это?
Читайте также: В Хабаровском крае в мессенджерах рассылают агитацию в день выборов
На выборах мэра Анадыря на Чукотке явка на 10:00 по местному времени составила 4,9%.
Читайте также: На Чукотке явка на 10 часов составила 4,9%
В столице Бурятии — Улан-Удэ — выбирают мэра и депутатов городского совета. Открылся 161 избирательный участок.
На главное кресло Улан-Удэ претендуют шесть кандидатов. Это Батодалай Багдаев (КПСС), Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия»), Вячеслав Мархаев (КПРФ), Алексей Хандархаев («Гражданская платформа»), Николай Чимитов (ЛДПР) и Игорь Шутенков (самовыдвиженец).
На 30 депутатских мандатов в горсовете Улан-Удэ зарегистрировано 135 кандидатов.
Численность избирателей в бурятской столице превышает 293 тыс. человек.
Подробнее: Жители столицы Бурятии впервые за 12 лет выбирают мэра
На Сахалине загорелась школа, в которой расположен избирательный участок. Голосование приостановлено.
Читайте также: В сахалинском Невельске загорелась школа с избирательным участком внутри
На Чукотке досрочно проголосовали 292 избирателя. В основном это жители отдалённых и труднодоступных территорий.
Читайте также: На Чукотке досрочно проголосовали 292 избирателя
В Республике Алтай сегодня, 8 сентября, в 8 часов утра по местному времени открылись 236 избирательных участков. Жителям региона необходимо выбрать главу республики, а также депутатов регионального парламента — Государственного собрания — Эл Курултай.
Претендентов на должность главы трое — представитель КПРФ Виктор Ромашкин, кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов, от «Единой России» — Олег Хорохордин. На 30 мест в региональном парламенте претендуют 193 кандидата.
Всего в республике зарегистрировано более 161 тыс. избирателей.
Напомним, предыдущие выборы главы Республики Алтай состоялись в сентябре 2014 года. Явка составила 54,2%.
Об этом: На Алтае выбирают главу республики и депутатов Заксобрания
В Туве 8 сентября в 8 часов утра по местному времени открылись 186 избирательных участков. Жители выбирают представителей в 61 представительный орган, в том числе в региональный парламент — Верховный хурал.
На 32 депутатских мандата в Заксобрание претендует 271 кандидат. Большая часть их них — представители политических партий. Всего в республике зарегистрировано чуть более 195 тыс. избирателей.
Напомним, предыдущие выборы в Верховный хурал республики прошли в сентябре 2014 года. Явка превысила 80,5%.
Комсомольск-на-Амуре топит! Люди добираются до избирательных участков на лодках.
Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре люди добираются на выборы на лодках: город топит
На 10:00 по местному времени (03:00 мск) явка на выборах в Хабаровском крае составляет всего 4,58%.
Читайте также: Явка на выборах в Хабаровском крае на 10:00 составила 4,58%
Рекордную явку показывают избиратели Южно-Курильска. Там к 12:00 по местному времени (04:00 мск) уже проголосовало более 42% избирателей.
Читайте также: Явка избирателей на выборах на Сахалине и Курилах на 12:00 составила 15,96%
В Благовещенске на выборах депутатов городской думы к 10:00 по местному времени проголосовали 3,2% избирателей.
Читайте также: На выборах депутатов Благовещенска на 10:00 проголосовало 3,2% избирателей
На выборах депутатов думы Биробиджана в ЕАО к 10:00 по местному времени проголосовало 2,3% избирателей.
Читайте также: В Биробиджане на выборах депутатов проголосовало на 10 часов утра 2,3%
В Новосибирской области, где сегодня, 8 сентября, проходят 30 избирательных кампаний, в 8:00 (время местное) открылся 691 избирательный участок, в том числе 13 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, сообщили в избирательной комиссии региона.
На избирательных участках работают около шести тысяч членов избиркомов. Участки открыты с 8:00 до 20:00 часов (время местное).
Читайте также: Почти 700 избирательных участков открыты в Новосибирской области
В Новосибирске на выборах мэра Новосибирска в 8:00 (время местное) открылись 620 избирательных участка. Затраты на выборы из муниципального бюджета составили 96,6 млн рублей. Из них на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов потрачено 17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов установлены на 312 избирательных участках.
Право голосовать имеют 1,1 млн новосибирцев, что на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах мэра в 2014 году.
В избирательных бюллетенях на выборах мэра Новосибирска имена 15 кандидатов: директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение); старший администратор Музея Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»); гендиректор «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев (Партия возрождения России); индивидуальный предприниматель Виктор Козодой («Справедливая Россия»); индивидуальный предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»); помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР); мэр Новосибирска с 2014 по апрель 2019 года Анатолий Локоть (КПРФ); первый секретарь комитета регионального отделения «Коммунистической партии Коммунисты России» Сергей Лоскутов; депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз»); индивидуальный предприниматель Юлия Сапина («Гражданская платформа»); временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»); индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»); депутат Законодательного собрания Новосибирской области на непостоянной основе Дарья Украинцева («Зелёные»); генеральный директор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»); генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»).
Читайте также: В Новосибирске стартовали выборы мэра, в районах региона — выборы депутатов
На Сахалине 8 сентября в единый день голосования, когда запрещена любая агитация, волонтёры раздавали на улице листовки ЛДПР.
Читайте также: На улицах Сахалина заметили незаконную агитацию ЛДПР
В Омской области, где сегодня, 8 сентября, пройдут выборы по 18 избирательным кампаниям, ровно в 08:00 по местному времени открылись участки для голосования. Всего в регионе в единый день голосования будут работать 410 избирательных участков, сообщили в областном избиркоме.
В Омской области пройдут дополнительные выборы трёх депутатов регионального Заксобрания, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления (17 избирательных кампаний по замещению 75 выборных должностей).
Об этом: В Омской области открылись все избирательные участки
В Комсомольске-на-Амуре избирателей доставляют на участки на вездеходах и лодках. Паводок паводком, а выборы по расписанию. В затопленном городе 8 сентября выбирают мэра, депутатов Закдумы края, депутата Госдумы РФ.
Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре избирателей везут голосовать на вездеходах и лодках
В Анадыре на выборах мэра к 12:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовали уже 14,2% избирателей. Один из участков даёт рекордную явку — 36%.
Читайте также: Мэра Анадыря на Чукотке на 12 часов выбрали уже 14,2% избирателя
Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска зависит не только и не столько от погоды, а от совокупности от разных факторов. Такое мнение высказала председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии ТатьянаКраткая.
«Явка зависит, на мой взгляд, от совокупности от разных факторов, в том числе и от того, кого выбираем. Почему-то чем выше уровень выборов, тем выше явка. Казалось бы, ниже уровень выборов должностного лица или депутатов, я не могу объяснить, почему явка ниже. Хотя должностное лицо, руководителя рядом. Конечно, зависит и от активности кандидатов именно в предвыборный период. На мой взгляд, из 15 кандидатов, которые вошли в бюллетень, добрая половина кандидатов вели довольно-таки активную предвыборную кампанию в разных формах. Что касается погоды, то я бы не ставила её одной из важных причин, потому что если тёплая погода, то мы уезжаем на отдых, на дачи, а если дождь или холодно, то хочется побыть дома. На мой взгляд, явка зависит всё-таки от гражданской ответственности, от нашей позиции и от нашей активности и сознания», — прокомментировала Краткая «Вестям Новосибирск».
Напомним, в Новосибирске сегодня, 8 сентября, выбирают мэра.
Читайте также: Председатель избиркома Новосибирска: явка зависит от активности и сознания
Жители Сахалина сообщают о том, что на избирательных участках объявляются пожарные тревоги. Естественно, что всех с участков эвакуируют. Избирательные урны остаются без присмотра. Люди опасаются, что в этот момент может происходить вброс заранее подготовленных бюллетеней. Сахалин 8 сентября выбирает губернатора.
Читайте также: С Сахалина сообщают о пожарных тревогах на участках голосования
Анадырь выбирает мэра менее активно, чем 5 лет назад. В 2014 году явка на 12:00 составляла 16,3%, 8 сентября 2019 года — 14,2%.
Следить за ходом голосования на выборах мэра Новосибирска можно онлайн. Видеотрансляция с избирательных участков города ведётся на сайте «Наш выбор 2019». На ресурсе можно выбрать тот избирательный участок, работу которого необходимо отследить.
На систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов на выборах мэра Новосибирска из муниципального бюджета потрачено17,5 млн рублей. Системами оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов. Электронные устройства подсчёта голосов находятся на 312 избирательных участках.
Читайте также: В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция
В Свердловской области 8 сентября проводятся выборы трёх уровней.
Читайте также: В Свердловской области проходят выборы трёх уровней
В Свердловской области начались довыборы в Госдуму по Серовскому округу
На месте предполагаемого обстрела автобуса с журналистами на севере Тувы работает полиция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Пострадавших нет. Группа, которая туда выехала, ещё не вернулась. Будут искать гильзы», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-служба.
При этом уточняется, что при ночном осмотре автобуса пулевых отверстий не обнаружено.
Об инциденте на границе Красноярского края и Тувы на своей странице в «Фейсбуке» 7 сентября написал депутат ГосдумыСергей Натаров.
«Несколько часов назад на границе между Красноярским краем и Республикой Тыва был обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направляются для работы на выборах в Верховный Хурал Республики Тыва», — подчеркнул парламентарий.
Он заявил, что были «начаты следственные действия» и поиски устроивших обстрел.
Между тем местные СМИ сообщили, что люди в масках на лошадях прострелили автобусу колёса.
Напомним, в Туве 8 сентября проходят выборы в региональный парламент — Верховный хурал.
В Челябинской области часть избирательных участков открылась раньше.
На Ямале выбирают депутата Заксобрания. Также проходят выборы депутатов трёх дум, избирают двух глав. Проводятся и местные довыборы.
Подробно: На Ямале началось голосование в восьми муниципалитетах
Биробиджан выбирает депутатов городской думы менее активно, чем пять лет назад. Явка на 12:00 по местному времени отличается на 2%.
Читайте также: В Биробиджане явка на выборах ниже, чем в 2014 году
В ходе досрочного голосования на выборах мэра Новосибирска проголосовали 6 854 избирателя, что составляет 0,58%. Право голосовать на этих выборах имеют 1,1 млн новосибирцев — на 16 тыс. человек больше, чем на досрочных выборах градоначальника в 2014 году.
Напомним, досрочное голосование на выборах мэра города проходило с 28 августа по 7 сентября.
Читайте также: На выборах мэра Новосибирска досрочно проголосовали менее 7 тыс. человек
Общественники сообщают о нарушениях на выборах в Хабаровском крае в день тишины — 7 сентября. Все выявленные факты задокументированы, сообщения переданы в полицию.
Читайте также: Активисты в Хабаровском крае сообщают о нарушениях в ходе голосования
В Свердловской области с 08:00 по местному времени началось голосование на всех 517 избирательных участках открытых в единый день голосования, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM. Оно продлится до 20:00. Исключение составляют 20 участковых избирательных комиссий в Качканаре, где участки открылись в 06:00 по местному времени
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Об этом: В Свердловской области открылись все 517 участков для голосования
В Курганской области стартовали самые масштабные на Урале выборы
В Курганской области 8 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 968 избирательных участков. Дан старт самым масштабным выборам в Уральском федеральном округе.
Более 700 тысяч жителей Курганской области наделены правом участвовать в 322 избирательных кампаниях 2019 года. Зауральцы сегодня выберут губернатора региона, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, пять глав поселений и депутатов более 300 представительных органов городских и сельских поселений.
На 438 участках обеспечены условия доступности для избирателей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на 862 — подготовлены информационные стенды крупным шрифтом для слабовидящих граждан.
Комплексы по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ) установлены на 62 избирательных участках города Кургана. Охват избирателей областного центра этим оборудованием составляет более 50%. Напомним, КОИБы ведут автоматический подсчет голосов и выдают итоговый протокол участковой избирательной комиссии.
Заявления на голосование по месту нахождения через территориальные и участковые избирательные комиссии и МФЦ подали 6 656 жителей Курганской области. Из них 34 заявления поданы на голосование на цифровых избирательных участках в Москве.
Отметим, что в Зауралье отказались от прямой трансляции хода выборов 8 сентября 2019 года в сети интернет в связи с экономией бюджетных средств. Вместо неё будет вестись запись голосования на видеорегистраторы, которая будет храниться в течение полугода в территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, на избирательных участках будут следить за избирательным процессом более двух тысяч наблюдателей от кандидатов.
Безопасность выборов в единый день голосования в Зауралье обеспечат более тысячи полицейских.
Напомним, на выборах губернатора Курганской области зарегистрировано четыре кандидата: Татьяна Майборода от партии «Справедливая Россия», Яков Сидоров от КПРФ, самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин от ЛДПР.
В Челябинской области начали работу все 2296 избирательных участков, из них 118 раньше срока. Они работают в штатном режиме, сообщает облизбирком.
На избирательных участках на Сахалине, где объявлялась пожарная тревога, возобновлено голосование на выборах губернатора области.
Читайте также: На Сахалине в Невельске и Долинске на выборах возобновлено голосование
В Тюменской области в 8:00 по местному времени открылись 170 избирательных участков, 66 из них — в Тюмени. В единый день голосования в регионе пройдёт 41 избирательная кампания.
Активным избирательным правом на выборах 8 сентября в регионе наделены 213 тысяч 169 человек. Главные выборы — на одно вакантное место в Тюменской областной думе и в Ялуторовскую городскую думу. На сельских территориях пройдёт 37 избирательных кампаний.
В Улан-Удэ (Бурятия), где сегодня, 8 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета, явка на 10:00 (местн.) составила 5,01%. Об этом сообщили в городском избиркоме.
К указанному времени проголосовали 14 584 избирателя.
Напомним, явка на выборах депутатов горсовета Улан-Удэ на 10 часов в сентябре 2014 года составляла 2,75%. А мэра жители Улан-Удэ выбирают впервые за 12 лет.
Об этом: В Улан-Удэ явка на выборах на 10 часов составила 5,01%
Явка на выборах мэра Новосибирска по данным городской избирательной комиссии на 10:00 (время местное) составляет 1,65%. Проголосовали 19 580 человек из 1,1 млн имеющих право голосовать. Для сравнения, явка на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году к этому времени составляла 2.50%.
Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к 10:00 составила 1,65%
В Югре в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 72 избирательных участка. В единый день голосования 105 тысяч жителей ХМАО имеют право принять участие в 17 избирательных кампаниях.
Сегодня состоятся дополнительные выборы депутата думы ХМАО по округу №15 в Когалыме. А также дополнительные выборы депутата думы Белоярского района, депутатов поселений Березово и Мулымья, городов Мегиона и Пыть-Ях, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, поселения Русскинская, городов Нижневартовска и Нягани, поселения Луговской. Выборы глав сельских поселений Болчары, Сергино, Коммунистический, Белый Яр, Нижнесортымский.
В двух городах Югры, Покачах и Когалыме, избирательные участки оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, что сократит время подведения итогов голосования.
Безопасность и охрану общественного порядка обеспечат более 270 полицейских, а также свыше 80 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.
Правом досрочного голосования в ХМАО до 8 сентября воспользовались 463 избирателя. За ходом голосования будут следить около 200 общественных наблюдателей.
В Казани через два часа после закрытия 2,8 тыс. избирательных участков ожидается салют. Посмотреть его жители и гости Казани смогут в 22:00.
Помимо концертной программы, которая стартует в Казани с 14:00, в этот день ряд маршрутов наземного транспорта будет работать дольше обычного времени — до 23:30. Посетить концерт бесплатно и проехать в общественном транспорте можно будет по специальному браслету, который будут выдавать после голосования.
Об этом: Выборы в Татарии завершат салютом
В управлении МЧС по Татарии в преддверии дня выборов отработали порядок действий на случай пожара на избирательных участках. Всего было проведено 2,473 тыс. тренировок по эвакуации граждан и бюллетеней.
Читайте также: В Татарии провели 2,4 тыс. тренировок на случай пожара в день выборов
В Свердловской области более 600 тыс. граждан смогут принять участие в голосовании 8 сентября 2019 года. Выборы проходят в 29 городских округах и муниципальных образованиях региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Более 600 тысяч свердловчан смогут принять участие на выборах 8 сентября
При челябинском облизбиркоме начал работу информационный центр
Мобильный главы челябинского облизбиркома Сергея Обертасапоставили на автодозвон.
В Республике Алтай, где 8 сентября, в единый день голосования, выбирают главу региона и депутатов местного парламента, явка на 10 утра по местному времени, по данным ГАС «Выборы», составила 12,40%.
В 2014 году явка на это время составляла 11,85%.
Самыми активными на выборах сегодня, 8 сентября, на 10:00 (время местное) стали жители Железнодорожного района. К этому времени на избирательные участки пришли 2,19% избирателей. Участки в Ленинском районе города уже посетили 2 663 человека, в Калининском — 2 613 человек, в Октябрьском 2 553 человека и в Джержинском — 2 416 человек.
Явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составила 1,65% (19 580), на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году — 2,50%.
Читайте также: Активнее других к 10 утра были жители Железнодорожного района Новосибирска
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проголосовал на выборах 8 сентября.
Фото: Instagram Сергея Фургала
В Единый день голосования в Москве состоятся выборы депутатов Мосгордумы VII созыва. Они пройдут по мажоритарной системе голосования.
Подробности в материале: В Москве пройдут выборы депутатов Московской городской думы
В столице Бурятии к 12 часам дня по местному времени на избирательные участки пришли 38 075 избирателей, что составляет 13.09% (в 2014 году на это время явка была 8,7%).
Читайте также: К 12 часам явка на выборах в Улан-Удэ составила 13,09%
В Бурятии глава республикиАлексей Цыденовпроголосовал на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета. Как сообщили в республиканском правительстве, он отдал свой голос на 723 избирательном участке в микрорайоне Верхняя Березовка.
Об этом: Глава Бурятии проголосовал на выборах мэра Улан-Удэ
В Благовещенске явка на выборах депутатов городской думы на 12:00 по местному времени составила 7%. 5 лет назад жители города активнее выбирали депутатов — явка на 12:00 была 9,11%.
Читайте также: В Благовещенске явка избирателей на 12:00 отстаёт от 2014 года на 2%
Глава Бурятии Алексей Цыденов отдал свой голос на выборах мэра Улан-Удэ. Источник: Еgov-buryatia.ru
В ходе досрочного голосования на выборах в Московскую городскую думу проголосовали 28 079 избирателей.
Подробности в материале: В досрочном голосовании на выборах в Мосгордуму поучаствовали 28079 человек
В посёлке Горки Шурышкарского района ЯНАО с утра проголосовала избиратель 1927 года рождения.
Фото избиркома ЯНАО.
Первые семь избирательных участков на выборах в Московскую городскую думу открылись в столице уже в 6:00. Открылись участки номер 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.
Читайте также: В Москве семь избирательных участков открылись уже в 6:00
В Москве более 28 тыс. человек воспользовались возможностью для досрочного голосования. Об этом 8 сентября сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Московскую городскую думу Алексей Венедиктов.
Подробности в материале: Проигнорировали: досрочно в Москве проголосовали 0,39% избирателей
На избирательных участках Кургана с утра появились очереди. В столице Зауралья выбирают губернатора региона и депутатов в городскую думу.
Фото избиркома Курганской области.
В Олёкминске в Якутии выбирают главу района. Явка на 12:00 по местному времени составила 23,7%.
На 15:00 по местному времени в Анадыре на выборах мэра проголосовало всего 24% избирателей.
Читайте также: В Анадыре за 5 часов до закрытия участков явка на выборах мэра всего 24%
В единый день голосования в Красноярском крае проходят дополнительные выборы депутатов регионального Заксобрания по Кировскому одномандатному избирательному округу №2, Курагинскому одномандатному избирательному округу №15. Помимо этого, по данным краевого избиркома, проходит 71 избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления в 28 муниципальных районах и шести городских округах. В регионе открыто 459 избирательных участков.
Читайте также: В Красноярском крае проходят 72 избирательных кампании
Явка избирателей на выборах в Хабаровском крае на 12:00 по местному времени составила 12,5%. 5 лет назад на аналогичных выборах явка на 12:00 была ниже — всего 10,12%.
Читайте также: Явка избирателей в Хабаровском крае на 12:00 составила 12,50%
Явка на выборах в Туве к 10 утра по местному времени составила 20.06% (в 2014 году на это время явка была 29,81%). Всего в регионе зарегистрировано чуть больше 195 тыс. избирателей.
Читайте также: Стала известная явка на выборах в Туве на 10 часов
Предварительные итоги явки на 9:00 по местному времени в Курганской области в режиме ожидания. На сайте избиркома Курганской области наблюдаем картину, вызывающую недоумение.
Дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новгородскому избирательному округу №134 стартовали в Новгородской области. Выборы проходят на 535 избирательных участках.
В выборах участвуют кандидаты от девяти политических партий. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Читайте подробнее: В Новгородской области начались довыборы депутата Государственной думы
В Хабаровском крае выборы проходят с интригами и скандалами. Вот Верховный суд РФ временно отстранил от выборов двух кандидатов, которые пошли на них от других партий, при этом не попрощавшись с «Единой Россией».
Читайте также: ВС РФ снял с выборов кандидатов от ЛДПР и КПРФ в Хабаровском крае
В Псковской области завершаются 13 избирательных кампаний в десяти муниципальных образованиях региона. В 8:00 в регионе открылись 114 избирательных участков. Здесь проходят довыборы в Псковское областное собрание депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 и в Псковскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №13. В шести районах — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском — выберут новых глав. Довыборы в органы местного самоуправления проходят также в ряде сельских поселений.
Читайте подробнее: В десяти районах Псковской области начались выборы
На Вологодчине выборы начались без ЧП — все участки открылись во время.
Читайте также: 968 избирательных участков открылись в Вологодской области
В Новгородской области проходят выборы всех трёх уровней: всего 20 избирательных кампаний, замещается 115 мандатов.
Помимо выборов федерального уровня (дополнительные выборы депутата Государственной думы по Новгородскому избирательному округу №134, которые проходят на 535 участках), также в регионе проходят довыборы в Новгородскую областную думу шестого созыва по одномандатному округу №1. Он полностью охватывает территории Батецкого, Солецкого и Шимского районов и два поселения Новгородского района — Лесновское и Борковское. Эти выборы начались на 52 участках.
Ещё в девяти районах — Батецком, Боровичском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Мошенском, Новгородском, Окуловском и Поддорском — проходят выборы в органы местного самоуправления, открыты 70 избирательных участков.
Читайте подробнее: В Новгородской области проходят выборы всех трёх уровней
В Свердловской области досрочно проголосовали на довыборах в Государственную думу 919 избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Подробности в материале: На Среднем Урале проголосовали 919 избирателей из труднодоступных районов
Общественники сообщают, что выборы на Сахалине проходят спокойно, без нарушений.
Читайте также: Выборы губернатора и депутатов на Сахалине идут без нарушений: ОП Сахалина
Волонтёры будут оказывать помощь маломобильным избирателям на двух избирательных участках в Пскове ‑ и №73 и №81, где проходят довыборы депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 и дополнительные выборы депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13.
«На этих участках в список избирателей включено наибольшее количество людей с ограниченными физическими возможностями», — пояснили в облизбиркоме.
В Нижегородской области в единый день голосования открыли свои двери 663 избирательных участка. Для инвалидов-колясочников и маломобильных избирателей в день выборов в Нижнем Новгороде, Кстово, Арзамасе и Дзержинске работает служба «Социальное такси».
В Нижегородской области в единый день голосования в том числе предстоит заместить пять вакантных мандатов депутатов думы Нижнего Новгорода шестого созыва, освободившихся в связи с досрочным уходом ряда народных избранников. Также в Законодательном собрании области пройдут довыборы по одномандатному избирательному округу №20. На областной мандат претендуют четверо представителей парламентских партий. Также в ряде районов пройдут основные выборы и довыборы депутатов представительных органов.
Читайте также: Более 660 избирательных участков открылись в Нижегородской области
На 14 избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а на остальных будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) об итогах голосования в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».
Читайте подробнее: Выборы в Пскове проводят с помощью КОИБов и QR-кодов
В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.
Подробности в материале: В Хакасии проходят выборы глав районов
В Свердловской области на 08:00 по местному времени на выборы пришли проголосовать 465 жителей Качканарского городского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Читайте подробнее: В свердловском Качканаре до 8 утра проголосовали 465 граждан
Явка на выборах мэра Новосибирска по данным избирательной комиссии города к 12:00 достигла 5,43%. 6 апреля 2014 года на досрочных выборах новосибирского градоначальника к этому времени она была равна 9.85%. К полудню сегодня избирательные участки посетили 64 373 новосибирцев.
Напомним, явка на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).
Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотягивает даже до 6%
Выборы губернатора проходят в Волгоградской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года, избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. На должность главы региона претендуют четыре кандидата. В области работают 46 территориальных избирательных комиссий, 1 494 участковых избирательных комиссий, сообщает корреспондент.
Общественные наблюдатели говорят о том, что выборы губернатора на Сахалине проходят спокойно и даже скучно.
Читайте также: Выборы губернатора Сахалина: всё предсказуемо и даже скучно
Сегодня же в Волгоградской области проходят выборы депутатов в областную думу. В представительный орган региона по единому округу пытаются пройти пять политических партий: «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Кроме того, жители области выбирают глав поселений и депутатов в своих муниципальных образованиях.
Об этом: В Волгоградскую областную думу идут пять политических партий
Явка на выборах на Алтае к 12 часам дня по местному времени составила 25,82% — на избирательные участки пришли 41 786 жителей с правом голоса (в 2014 году на это время явка была 26,9%).
Читайте также: К 12 часам на Алтае проголосовало более четверти избирателей
На выборах мэра Новосибирска проголосовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он посетилизбирательный участок на территории санатория «Ельцовка».
Напомним, явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 12:00 составила 5,43% (в 2014 году к этому времени она была равна 9,85%).
Читайте также: Новосибирский губернатор проголосовал на выборах мэра областной столицы
В единый день голосования в Крыму стартовали выборы депутатов Госсовета Республики Крым. По данным избиркома РК, в республике работают 1204 избирательных участка: 1163 стационарных и 41 участок в местах временного пребывания граждан. При этом на 300 избирательных участках установлены камеры видеофиксации и наблюдения. Также на полуострове работает несколько временных участков, в том числе в терминале международного аэропорта Симферополь.
По теме: Крымчане выбирают второй созыв депутатов парламента республики
В Единый день голосования 8 сентября в Ленинградской области проходят выборы в 177 муниципальных образованиях: в 116 сельских поселениях, 60 городских поселениях и в Сосновоборском городском округе. Выборы проходят на 931 участке.
Читайте также: В Ленинградской области выбирают более двух тысяч муниципальных депутатов
Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15:00 по местному времени составила 27%. А вот в Южно-Курильском районе избиратели самые активные — явка там на 15:00 в два раза больше, чем в целом по области.
Читайте также: Явка избирателей на Сахалине и Курилах на 15:00 составила 27,13%
В Челябинской области голосуют активнее, чем пять лет назад. Тогда к 10:00 было 4,62% избирателей, а сейчас уже 5,67%.
Об этом: В Челябинской области губернатора выбирают активнее, чем в 2014 году
В единый день голосования, 8 сентября, в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов Азова, Батайска и Таганрога. В 14 муниципалитетах проходят дополнительные выборы депутатов местных парламентов. В Ростовской области открылись двери 297 избирательных участков. Они работают с 8:00 до 20:00 (время московское).
В единый день голосования в Подмосковье проходят выборы членов совета депутатов. В 8 утра открылось 1,5 тыс. избирательных участков в 31 муниципалитете региона. За безопасностью следят 4 тыс. сотрудников правопорядка, избирательные участки оборудованы арочными или ручными металлодетекторами. За ходов выборов следят свыше 6 тыс. наблюдателей. На кресло в местных парламентах претендуют около 2,5 тыс. кандидатов.
Подробности в материале: В Московской области выбирают членов совета депутатов в 31 муниципалитете
Голосование на выборах глав регионов началось в тех субъектах Федерации, которые живут по московскому времени.
Подробности в материале: Выборы глав субъектов Федерации начались в ряде регионов России
В столице Бурятии Улан-Удэ проверяют информацию о подкупе на 28 округе — на участок выехал член Общественной Палаты республики, общественный наблюдатель Валерий Архинчеев. Также просьба организовать проверку направлена в правоохранительные органы.
Читайте также: В Бурятии проверяют информацию о подкупе избирателей
В Хабаровском крае на некоторых избирательных участках отключили свет. А жители региона сообщают о том, что в списки избирателей включены давно умершие люди.
Читайте также: В Хабаровском крае некоторые избирательные участки остались без света
По данным регионального избиркома, в Свердловской области на 10:00 по месткому времени явка избирателей на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу составила 5,3% от общего числа граждан имеющих право голоса.
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга явка избирателей на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области скромнее. На 10 утра она составила 1,76% от числа избирателей.
Наиболее активная явка на выборах депутатов Тугулымского городского округа — 13,61% и на довыборах депутата в думу Махнёвского муниципального образования — 10,42%.
Читайте подробнее: В свердловском Серове явка избирателей на 10 утра составила 5,3%
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сегодня, 8 сентября, пришёл на избирательный участок в Кызыле и проголосовал на выборах депутатов Верховного хурала (парламента).
«Выборы у нас всегда проходили организованно. Жители республики не раз демонстрировали общественную активность, являясь примером сплоченности и ответственности выбора», — пишет глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Подробности: Глава Тувы проголосовал на выборах в парламент республики
День тишины в Российской Федерации перед единым днем голосования прошел в полном спокойствии и без серьезных нарушений.
Подробности в материале: День тишины перед выборами прошел без нарушений — замглавы ЦИК
Явка на выборах в Курганской области к 10:00 по местному времени составила почти 7%. Проголосовали на обозначенное время 48 593 человека. Член Общественной палаты России Валерий Яхонтов поясняет высокую явку надеждой жителей Курганской области с выборами 2019 года на кардинальное изменение жизни в регионе к лучшему.
В Бурятии на выборах мэра столицы проголосовали депутаты Госдумы России Николай Будуев и Алдар Дамдинов.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол высказался о выборах в Верховный хурал (парламент) республики. Иллюстрация: скриншот со страницы Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте»
Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Южно-Сахалинска. КОИБы пришлось оперативно подключать к резервным источникам питания.
Читайте также: В нескольких кварталах Южно-Сахалинска погас свет в день голосования
В единый день голосования в Новосибирске проходят не только выборы мэра, но и довыборы в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе.
Напомним, что место в совете депутатов Новосибирска стало вакантным после смерти Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года.
Как сообщает новосибирский избирком, к 12:00 (время местное) составила 6,57%. На избирательных участках побывали почти 1,7 тыс избирателей из 25 217 человек.
Отметим, что явка на выборах мэра Новосибирска к 12:00 достигла 5,43%.
Читайте также: В Новосибирске явка на довыборах в горсовет превысила явку на выборах мэра
На горячую линию новосибирской избирательной комиссии, которая работает с 1 августа, поступило более 500 обращений. Об этом сообщила председатель избиркома города Тамара Краткая.
«Вопросы носят информационно-консультационный характер. Сегодня до 12:00 (время местное) поступило 35 обращений. В основном — уточняют данные о своём избирательном участке и просят помощи в организации голосования вне помещений избирательных участков», — цитируют «Вести Новосибирск» председателя избиркома.
По данным Тамары Краткой, серьёзных нарушений в ходе голосования на выборах мэра Новосибирска к этому времени не зафиксировано.
Читайте также: Избирком Новосибирска: серьёзных нарушений на выборах мэра не зафиксировано
На 11 избирательных участках в Новгородской области на дополнительных выборах депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 134 выборы стартовали не в 8 часов утра, а раньше. Это шесть участков в Хвойнинском районе, где голосование началось в 6:00, и пять участков в Парфинском районе — они открылись в 7:00.
Начало голосования на этих участках переносится традиционно уже четвёртый год подряд по ходатайствам районных администраций. Перенос голосования на час-два раньше вызван графиком работы на «Парфинском фанерном комбинате» в Парфинском районе и ряде предприятий Хвойнинского района.
Читайте подробнее: На 11 участках в Новгородской области голосование началось раньше
Жители Хабаровского края на выборах депутатов региональной думы голосуют гораздо активнее, чем 5 лет назад. В 2014 году на 15:00 на участки пришли 17,6% избирателей, а в 2019 к этому часу проголосовали уже почти 26%.
Читайте также: Явка избирателей Хабаровского края на 15:00 составила 25,9%
В Курганской области выборы губернатора проходят активнее, чем 14 сентября 2014 года. К 10:00 проголосовали 6.86% избирателей вместо прежних 6.06%.
На довыборах в Законодательное собрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 в Екатеринбурге досрочно проголосовали 872 избирателя, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.
Об этом: На довыборах в свердловское Заксобрание досрочно проголосовали 872 граждан
В Туве стала известна явка на 12 часов. К этому времени на избирательные участки пришли 34.87% (к 10 часам явка составила 20,01%). Активность избирателей пока выше, чем на предыдущих выборах в 2014 году, тогда к 12 часам явка составляла 29,8%.
Читайте также: В Туве к полудню проголосовали более трети избирателей
В Марий Эл, где начались выборы депутатов Госсобрания, за ходом выбором смотрят свыше 1,5 тыс. наблюдателей от общественной палаты, представителей партий и кандидатов-одномандатников.
Подробнее:За выборами в Марий Эл следят более 1,5 тыс. наблюдателей
В Ленинском районе Уфы на одном из участков члены избирательной комиссии обнаружили перерезанный телефонный кабель. К разбирательствам подключилась полиция, сообщает управление гражданской защиты Уфы.
Читайте также: На избирательном участке в Уфе перерезали телефонный кабель
Жители Ростовской области избирают депутатов представительных органов городов и районов. На 97 депутатских мандатов претендуют более 400 кандидатов. В Азове, Батайске и Таганроге жители сформируют новые составы муниципальных парламентов. В 14 городах и районах Дона проходят дополнительные выборы.
Об этом: В Ростовской области на 97 депутатских мандатов претендуют 400 кандидатов
Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов отметил, что, по итогам его посещения участковых комиссий, «помещения двух комиссий не совсем соответствуют высокому статусу, где проводится голосование, и требуют, как минимум, косметического ремонта в дальнейшем».
Подробности в материале: Омбудсмен: Два участка в Пскове не соответствуют их высокому статусу
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 8 сентября принял участие в качестве избирателя в выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга и выборах муниципальных депутатов.
Читайте также: Врио губернатора Петербурга проголосовал на Васильевском острове
В Челябинске на избирательном участке № 719 зависли КОИБы. Возле них собралась очередь из желающих проголосовать. До возобновления работы системы дотерпели не все, сообщают местные СМИ.
Об этом: СМИ: в Челябинске на одном из участков зависли КОИБы
В Оренбурге активность электората на губернаторских выборах член Общественной палаты России Николай Науменко охарактеризовал как высокую. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что выборы проходят спокойно, без нареканий.
По словам общественника, на каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Наиболее активно себя проявляют представители двух партий и общественники.
Напомним, в Оренбургской области 8 сентября выбирают губернатора. На 10:00 явка составила 5,12%, что превышает явку пятилетней давности (14 сентября 2014 года — 4,28%).
Читайте также: Выборы главы Оренбуржья: «активны и избиратели, и наблюдатели»
В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят более 100 муниципальных избирательных кампаний, явка по состоянию на 15:00 местного времени составила 23,28%.
Читайте также: Явка на выборах в Забайкалье к 15:00 превысила 20%
По состоянию на 14:00 местного времени в Братске (Иркутская область), где сегодня выбирают депутатов в местный парламент и мэра, явка составила 16,82%, проголосовали уже 28 792 избирателей.
Читайте также: На выборах в Иркутском городе Братске наблюдается повышенная явка
В Севастополе за день до выборов пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней. По словам главы местного Избиркома Сергея Даниленко, типография, изготавливающая бюллетени, не выполнила контрактное техническое требование — несоответствия толщины линии рамки.
По теме: В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней за день до выборов
В Татарии возможностями системы «Мобильный избиратель» воспользовались 32 078 избирателей. С её помощью свой голос отдаст и глава республики Рустам Минниханов, который в этот день находится на малой родине — в Сабинском районе.
Читайте также: Более 32 тыс. избирателей Татарии стали «мобильными»
По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, «выборы в Хабаровске проходят в худших традициях применения административного ресурса».
«К 16 часам уже зафиксированы многочисленные нарушения: выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта, незаконная агитация за ЛДПР на участках, отключение света на избирательных участках, недопуск наблюдателей на участки, выездное голосование без наблюдателей. В соцсетях распространяется информация о том, что некоторые умершие избиратели уже «проголосовали». Абсолютно полный спектр всех возможных нарушений», — отмечает политолог.
Об этом: Политолог Анна Федорова о выборах в Хабаровском крае: спектр всех нарушений
За два часа до закрытия участков в Анадыре в выборах мэра города приняли участие 29,01% избирателей.
Читайте также: За 2 часа до закрытия участков в Анадыре проголосовали 29% избирателей
До завершения голосования на Чукотке осталось менее часа
В Казани проголосовавшие избиратели получают браслеты «Я проголосовал», которые дают право на бесплатное посещение концерта и проезд в общественном транспорте. В концерте участвуют звёзды эстрады, он начнётся в 14:00 и в 22:00 завершится салютом.
Подробнее: Жители Казани в день выборов смогут бесплатно посетить звёздный концерт
Сегодня, 8 сентября 2019 года, в Иркутской области открылись более тысячи избирательных участков для проведения 68 муниципальных выборов.
Читайте также: В Иркутской области выбирают глав муниципалитетов и мэров
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов положительно оценивает факт использования на всех избирательных участках в Пскове комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По мнению омбудсмена, автоматизированные системы подсчета бюллетеней не только убыстряют процесс подсчета голосов избирателей, но и создает дополнительные препятствия различным манипуляциям с бюллетенями.
Читайте также: Псковский омбудсмен о КОИБах: «Вбросить пачку бюллетеней невозможно»
Явка на выборах депутатов думы Благовещенска на 15:00 по местному времени (09:00 мск) значительно ниже, чем на аналогичных выборах 5 лет назад.
Читайте также: Явка на выборах депутатов думы Благовещенска на 15:00 составила 11,58%
В Ленинградской области 863 человека проголосовали на муниципальных выборах в период с 6 до 8 часов утра по московскому времени. 100 участков из 931-го открылись досрочно, чтобы на них смогли проголосовать те, кто сегодня весь день работает.
Подробности в материале: В Ленобласти почти 1000 избирателей проголосовали до восьми часов утра
Директор Центра политического анализа Павел Данилин на своей странице в Facebook поделился своими наблюдениями о ходе голосования в Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора.
«В целом все спокойно проходит. Есть некоторые страсти в связи с выборами депутатов гордумы, но и тут все в рамках», — отметил политолог. Он также напомнил, что Чита голосует уже более 6 часов.
Читайте также: «Есть некоторые страсти»: политолог о выборах в Забайкалье
По данным на 10:00 8 сентября 2019 года на избирательные участки Волгоградской области уже пришли 5,65% избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Николаевском районе (12,04%), Чернышковском районе (11,3%), Алексеевском районе (11,08%).
Судя по данным с видеокамер, установленных на избирательных участках в Иркутске, где сегодня, 8 сентября выбирают депутатов в городскую Думу, избиратели пока не слишком активно голосуют.
Читайте также: На избирательных участках в Иркутске пока совсем мало избирателей
В Казани в день выборов запустили 40 бесплатных автобусов, чтобы помочь жителям отдалённых микрорайонов добраться до помещений голосования.
Читайте также: Жителей Казани до избирательных участков довезут бесплатно
По данным на 10:00 8 сентября 2019 года на избирательные участки Волгоградской области уже пришли 5,65% избирателей. Самая высокая явка зарегистрирована в Николаевском районе (12,04%), Чернышковском районе (11,3%), Алексеевском районе (11,08%).
По теме: В Волгоградской области проголосовали 5,65% избирателей
Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий»Алексей Бутько считает, что для Забайкальского края явка в 12,69% на 12:00 местного времени — совершенно нормальное явление.
Читайте также: «Своя рубашка ближе к телу»: мнение о губернаторских выборах в Забайкалье
Глава Татарии Рустам Минниханов за день до выборов обратился к жителям, призвав посетить участки.
Он уточнил, что от избирателей поступило немало наказов и замечаний, и их все учтут в работе парламента нового созыва.
«Нам нужен деятельный, работоспособный парламент», — заявил он.
Читайте также: Нужен работоспособный парламент: Минниханов обратился к избирателям
Напомним, помимо губернаторских выборов жителям Забайкалья предстоит избрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. Всего в регионе проходят122 избирательные кампании.
Читайте также: Временный глава Читы проголосовал на выборах
На выборах Госсовета Татарии, в рамках которых предстоит заместить 100 мандатов, будут использовать 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Читайте также: Более 40 КОИБ будут работать на выборах Госсовета Татарии
Напомним, на выборах в Иркутской области сегодня, 8 сентября, выбирают глав и мэров. Ещё 26 территорий выберут депутатов представительных органов. Также 12 районам и городам предстоит выбрать глав муниципалитетов и депутатов.
Читайте также: В Иркутской области проголосовали 3,38% избирателей
В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят ряд муниципальных выборов и где по состоянию на 12:00 местного времени проголосовало 12,69% избирателей, активнее всего голосуют в ЗАТО Горный (17,85%), а также Газимуро-Заводском (21,01%), Красночикойском (22,68%), Ононском (23%), Приаргунском (20,74%) районах и Агинском (19,5%).
Читайте также: В Забайкалье назвали территории — лидеры голосования
Жители Иркутской области, которые сегодня, 8 сентября, выбирают муниципальных депутатов и глав, вновь демонстрируют крайне невысокую явку на выборах. По данным областного избиркома, на 12:00 местного времени она составила всего 9,76%.
Читайте также: На 12:00 явка на выборах в Иркутской области не превысила 10%
В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и проводят многочисленные муниципальные выборы, явка на 12:00 местного времени составила 12,69% (более 100 тысяч человек).
Читайте также: Чуть более 12% составила явка в Забайкалье на 12:00 местного времени
Доктор политических наук Илдус Ярулин видит немало странностей в том, как проходит масштабная избирательная кампания в Хабаровском крае. Регион заливает дождем, ухудшается паводковая ситуация, особенно в Комсомольске-на-Амуре, а за три часа, с 12 до 15, явка взлетела почти в два раза. Эксперт отметил еще одну странность: от 50% до 70% избирателей, уже проголосовавших, отказываются участвовать в экзитполах.
Читайте также: Странный всплеск явки и отказ от экзитполов: эксперт о хабаровских выборах
В селе Кайдалово Карымского района Забайкальского края так и не наладили сообщение между двумя берегами реки Ингоды, на которых располагается этот населённый пункт. Поэтому, как сообщает газета «Вечорка», члены избиркома вынуждены добираться туда на привязанной к тросу лодке.
Читайте также: В одно из сёл Забайкалья избирком вынужден добираться на лодке
В Ставропольском крае в 08:00 8 сентября стартовали выборы губернатора края. Жителям субъекта предстоит выбрать на новый пятилетний срок полномочий нового главу. Более 1,9 млн избирателей отдадут свои голоса за одного из пяти кандидатов.
Среди них действующий губернатор Владимир Владимиров, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, Виктор Соболев — кандидат от КПРФ, Александр Кузьмин, представляющий «Справедливую Россию» и Николай Кряжев от КПСС.
Читайте также: На Ставрополье дан старт выборам губернатора
8 сентября на выборах, проходящих в 85 регионах РФ, задействованы 160 тыс. общественных наблюдателей. По данным ЦИК РФ, это на 75 тыс. больше, чем в предыдущий единый день голосования, 9 сентября 2018 года.
В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирают нового главу региона, открылось 926 участков, уточнила председатель избирательного комитета Забайкальского краяСветлана Судакова.
Читайте также: Избирком Забайкалья: Все избирательные участки открылись вовремя
В Кабардино-Балкарии проходят выборы в парламент республики шестого созыва. Они проводятся по пропорциональной системе. Всего будет замещено 70 депутатских мандатов. Участие в выборах принимают шесть партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В единый день голосования на территории субъекта открыли двери для избирателей 355 избирательных участков.
Читайте также: Выборы депутатов нового парламента начались в Кабардино-Балкарии
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов одним из первых реализовал свое избирательное право 8 сентября, придя на избирательный участок №120, расположенный в здании Дворца пионеров города Читы.
Читайте также: Глава Забайкалья одним из первых посетил избирательный участок
Выборы главы Башкирии стартовали в 7:00 по местному времени. К 10:00 на избирательные участки пришли 10,13% от внесенных в списки избирателей.
Читайте также: На выборах главы Башкирии проголосовало 10,13% избирателей
В Северной Осетии проходят девять муниципальных избирательных кампаний различного уровня в трех районах и столице республике — Владикавказе. В 08:00 открылись 144 избирательных участка. Жителям республики предстоит выбрать пять глав муниципальных образований и 36 депутатов. В городе Владикавказе выбирают мэра города, в городских поселениях Дигора и Чикола — глав местной администрации.
Во Владикавказе, кроме того, избирают депутатов городского Собрания представителей седьмого созыва, на депутатские мандаты претендуют восемь политических партий. Предстоит выбрать 16 депутатов по мажоритарной системе и 16 — по пропорциональной. Всего зарегистрированы к участию в выборах 99 кандидатов.
Читайте также: В День выборов в Северной Осетии пройдут девять избирательных кампаний
В Астраханской области на выборах губернатора явка к 10:00 по местному времени составила 5,36% от общего числа избирателей.
Об этом: В Астраханской области явка на выборах губернатора к 10:00 составила 5,36%
Глава Ингушетии будет избран сегодня на 58-м внеочередном заседании Народного собрания республики. Депутаты парламента выберут его из кандидатов, предложенных президентом России. Владимир Путин предложил три кандидатуры: временно исполняющего обязанности руководителя республики Махмуда-Али Калиматова, депутата думы города Назрани Урусхана Евлоева и старшего специалиста ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова.
Читайте также: В Ингушетии в единый день голосования изберут главу республики
Рабочая группа Общественной палаты России по контролю за выборами фиксирует рост числа сообщений о нарушениях в ходе выборов в Хабаровском крае.
Читайте также: В Хабаровском крае растёт число нарушений на выборах: Общественная палата
В Набережных Челнах явка на выборах в Госсовет Татарии на 10:00 составила 14,32%. Об этом сообщило управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда. Общая явка по республике пока не обнародована.
Владимир Путин голосует на выборах в Мосгордуму
Президент России Владимир Путин принимает участие в голосовании в Московскую городскую думу, передаёт 8 сентября корреспондентИА REGNUM.
По словам корреспондента, президент пришёл на избирательный участок в 10:13. Сейчас проходит процедура голосования.
Жители Ингушетии в единый день голосования изберут депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего зарегистрировано 824 кандидата. Из них 723 представили шесть политических партий, еще 101 кандидат выдвинулись в порядке самовыдвижения. Всего по итогам выборов будет распределено 456 депутатских мандатов. Выборы в разных муниципалитетах проходят по пропорциональной и по мажоритарной системам.
Читайте также: В Ингушетии стартовали выборы депутатов представительных органов
Явка избирателей в Комсомольске-на-Амуре резко выросла за три часа: с 14,84% в 12 часов до 25,97% в 15 часов. В городе бушует паводок, люди передвигаются по городу на лодках.
Читайте также: Явка на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре на 15:00 составила 25,97%
В единый день голосования в Дагестане проходят 19 избирательных компаний. Жители 10 районов и одного муниципального образования выберут депутатов в органы местного самоуправления. К избирательным урнам ожидаются 15 600 избирателей — 1% от общего числа избирателей республики. Всего в республике будет открыто для голосования 33 избирательных участка.
Читайте также: В Дагестане начались выборы в органы местного самоуправления
В Чечне в единый день голосования проводятся выборы в шести районах: Грозненском, Гудермесском, Курчалоевском, Надтеречном, Наурском и Шалинском. В 18 сельских поселениях будут выбирать депутатов Советов депутатов. Всего в ходе выборов будет замещено 227 депутатских мандатов. Всего зарегистрировано 424 кандидата, в том числе от политических партий и самовыдвиженцы.
Кроме того, в двух районах Чечни проводится референдум по вопросу: согласны ли жители района на изменение его границы.
Читайте также: В шести районах Чечни стартовали выборы в органы самоуправления
В Челябинске на 97% избирательных участках установлены КОИБы. Об этом сообщает облизбирком.
Всего задействовано 426 таких комплексов.
Неофициальная информация о, якобы имевшем место подвозе избирателей на участки №№ 416 и 422 в Забайкальском крае не подтвердилась. Об этом со ссылкой на слова члена региональной избирательной комисси с правом решающего голоса Лидию Карелину сообщают забайкальские СМИ.
Читайте также: Заявленный «подвоз» на избирательные участки в Забайкалье не подтвердился
Жители селаИван-Озеро, расположенного вЧитинском районеЗабайкальскогокрая, сегодня, 8 сентября, идут в свой фельдшерско-акушерский не потому, что заболели, а потому, что именно там оборудовано место для голосования. Как сообщает газета «Вечорка», там из 106 зарегистрированных избирателей на 14:25 местного времени проголосовали 38 человек.
Читайте также: Выборы в Забайкальском крае: хочешь проголосовать — иди в ФАП
В Карачаево-Черкесии в единый день голосования проходят 16 избирательных кампаний разного уровня. Главной из них являются выборы депутатов в Народное собрание шестого созыва. Всего будут избраны 50 депутатов. Выборы в парламент КЧР проводятся по пропорциональной системе. В них участвуют представители шести партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Всего зарегистрировано 270 кандидатов.
Читайте также: Выборы в Народное собрание стартовали в Карачаево-Черкесии
44 именных и семь тематических избирательных участков открылись на выборах в Тульской области, жители которой 8 сентября выбирают депутатов Тульской областной думы. В день голосования открылись традиционные участки «Лев Толстой», «имени В. А. Жуковского», «имени А.С. Даргомыжского», а также в честь знаменитых предпринимателей «Имени Никиты Демидова», «Имени Ф.К. Мосолова». Также есть участки, названные в честь знаменитых тульских брендов: «Тула пряничная», «Тульская гармонь», «Белевская пастила».
Об этом: В Тульской области открыто 44 именных избирательных участков
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев выразил надежду, что наблюдатели за выборами в единый день голосования сегодня, 8 сентября, будут объективно интерпретировать происходящие события и не станут «придумывать какое-то свое кино».
Читайте также: Наблюдатели на выборах должны быть объективны — замглавы ЦИК
В избирательную комиссию Новосибирска поступили жалобы, что вблизи некоторых участков размещены белые шары.
«Но непонятно, что это за шары, чьи они», — сообщила «Тайге.инфо» секретарь избиркома Татьяна Гладилина.
Напомним, в Новосибирске проходят выборы мэра города.
Читайте также: В новосибирский избирком пожаловались на белые шары
На дополнительных выборах депутатов Тындинского районного Совета в Амурской области по состоянию на 15:00 по местному времени проголосовало 936 избирателей (23,3%).
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова уточнила, что около 44 тыс. наблюдателей заявлены от политических партий, 34 тыс. — от кандидатов, 33 тыс. — от общественных палат.
Об этом: На выборы 8 сентября заявлены более 160 тыс. наблюдателей
На выборах глав в шести районах Псковской области на 10:00 активнее всего голосуют избиратели Усвятского района: явка 14,78%, проголосовали 555 человек.
На выборах главы Бежаницкого района к 10:00 явка составила 6,21% (608 человек), на выборах главы Дновского района — 5,66% (574 человека), на выборах главы Новоржевского района — 9,11% (626 человек), на на выборах главы Пустошкинского района — 9,55% (679 человек), на выборах главы Пушкиногорского района — 7,72% (578 человек).
Об этом: В Псковской области активнее всего голосуют в Усвятском районе
Врио главы Липецкой области Игорь Артамоновпроголосовал на участке в ДК Студеновского рудоуправления, сообщил портал Gorod48. Артамонов не сказал, за кого отдаст свой голос, но заявил, что проголосует «за прогресс». Журналистам он рассказал, что после голосования отправится в Быханов сад играть в теннис.
На пост главы областной администрации претендуют Игорь Артамонов(«Единая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»),Лариса Ксенофонтова(«Патриоты России»),Андрей Плотников(«Коммунисты России») иСергей Токарев(КПРФ).
Мэр и глава Вологды сообщили подписчикам в соцсетях о том, что сделали свой выбор и призвали последовать их примеру.
«Вологда выбирает развитие! Вологжане это заслужили!», — написал один из руководителей.
Читайте также: Руководители Вологды отчитались о голосовании в соцсетях
В Улан-Удэ озвучили данные по явке избирателей на 15:00 по местному времени. К этому моменту на избирательные участки пришло 68 644 горожан с правом голоса, что составляет 23,59% (по ситуации к 12:00 явка составляла 13,09%).
Это существенно больше, чем на предыдущих городских выборах в 2014 году, тогда трём часам дня в Улан-Удэ проголосовали 17,04%.
Читайте также: Улан-удэнцы к 15 часам голосуют более активно, чем на предыдущих выборах
Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Бутько считает, что для Забайкальского края явка в 12,69% на 12:00 местного времени — совершенно нормальное явление. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил:
«Помимо губернаторских выборов в Забайкалье выбирают глав сельских поселений, глав муниципалитетов. И это всегда интересней, как говорят, «своя рубашка ближе к телу», потому что от местной власти много что зависит».
Читайте также: «Своя рубашка ближе к телу»: мнение о губернаторских выборах в Забайкалье
В Челябинской области явка на выборы составила к 12:00 по местному времени 16,70%. Об этом сообщает облизбирком.
Об этом: В Челябинской области к 12:00 проголосовали 16,7% избирателей
Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескье Фезенсак д’Артаньян, потомок жившего в 17 веке Шарля де Монтескье, одного из трех прототипов знаменитого мушкетера Дюма, работает наблюдателем на выборах в Вологодской области.
Политолог Пётр Ханас отметил, что выборы на Сахалине проходят спокойно и без нарушений.
Читайте также: Выборы на Сахалине проходят спокойно, без явных нарушений — эксперт
Мэр Курска Виктор Карамышев проголосовал на выборах губернатора в школе №60 на проспекте Победы, сообщили «Курские известия». Он выразил надежду, что с новым губернатором достигнет взаимопонимания в вопросах развития областного центра.
К 2020 году будет создано 2000 цифровых участков по всей стране, пообещала Памфилова.
Об этом: В РФ планируют открыть более 5000 цифровых участков
5,82% жителей Орловской области проголосовали на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу на 10:00 8 сентября
Читайте подробнее: Явка на выборах депутата Госдумы в Орловской области на 10:00 — 5,82%
Глава Крыма Сергей Аксёновпроголосовал на выборах в Государственный совет республики и выразил своё отношение к избирательному процессу.
Об этом: Глава Крыма поддержал идею честных выборов
«Выборы в городскую Думу Биробиджана традиционно показывают невысокую явку. В этот раз ещё и погода не располагает к политической активности. Однако, не смотря на это, избиратели всё-таки идут», — отметил руководитель региональной Ассоциации политических консультантов Еврейской автономной области Андрей Цыцарев.
На Чукотке голосование завершилось. В 20:00 по местному времени (11:00 мск) избирательные участки закрылись для подсчёта голосов и подведения итогов выборов.
Читайте также: На Чукотке завершился единый день голосования: в 20:00 участки закрылись
Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий Алексей Бутько, посетивший сегодня, 8 сентября, несколько избирательных участков в Забайкальском крае, где проходят выборы губернатора и ряда муниципальных глав и депутатов, отметил, что избиратели с юмором относятся к, так называемым «чёрным технологиям». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил, что завидев незаконные листовки против одного из кандидатов в депутаты, расклеенные возле одного из участков, люди посмеялись и разошлись.
Читайте также: Посмеялись: чёрные технологии не работают на выборах в Забайкалье
На избирательных участках в Свердловской области работают в единый день голосования 1153 наблюдателей, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте также: В Свердловской области на выборах работают более тысячи наблюдателей
В России более 460 тысяч человек сегодня, 8 сентября, в единый день голосования воспользовались системой «мобильный избиратель».
Читайте также: Глава ЦИК: Системой «мобильный избиратель» воспользовались 460 тыс. человек
Об этом: Глава Крыма: всё нормально, выборы проходят в штатном режиме
34,98% явка избирателей на Сахалине и Курилах на 18:00. По мнению экспертов, выборы на островах проходят достойно и спокойно.
Читайте также: Треть избирателей Сахалина и Курил проголосовала на выборах к 18:00
В Оренбургской области на 12:00 часов местного времени (10:00 мск) 8 сентября явка избирателей составила 16,22%. Проголосовали 251 807 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме. Наиболее активен электорат в ЗАТО Комаровский и Ташлинском районе, где явка превысила 30%.
Минимальная явка — в Октябрьском районе Орска (7,41%). В четырех районах Оренбурга явка избирателей зафиксирована на уровне 10−12%.
Добавим, на прошлых выборах губернатора (14 сентября 2014 года) явка на 12:00 составляла 15,12%.
Читайте также: За четыре часа работы избиркомов в Оренбуржье явка составила более 16%
В выборах депутатов Госсобрания Марий Эл к 10:00 мск приняли участие 7,57% от общего числа внесенных в списки избирателей. Традиционно низкая активность наблюдается в городах Марий Эл. Так, явка в Йошкар-Оле не превышает 4,78%. В районах республики максимальный показатель участия граждан в голосовании наблюдается в Сернурском районе — 11,98%.
Читайте также: В Марий Эл к 10:00 в выборах приняли участие 7,57% избирателей
В Брянской области на выборах депутатов областной думы к 10:00 8 сентября 2019 года на участки пришли 6,13% избирателей.
По теме: В Брянской области проголосовали более 6% избирателей
В Ростовской области явка избирателей на выборах в Ростовской области на 10:00 (время московское) составила 3,63% от общего числа избирателей. Наиболее активно голосуют жители Азова — отметки в бюллетенях поставили 5,65% избирателей. На втором месте по числу активных избирателей оказался Таганрог — здесь проголосовали 3,53%. В Батайске явка составила 2,58%.
Подробности в материале: Наиболее активно в Ростовской области голосуют жители Азова
По состоянию на 15:00 местного времени явка на выборах в думу Иркутска составила всего 15,7%. Это почти вполовину больше, чем на 12:00 местного времени (7,5%).
Читайте также: Явка на выборах иркутский парламент не превысила 20%
В Орловской области выборы депутата Госдумы проходят в штатном режиме. В регионе работает 2 тыс. 469 наблюдателей. В 08:00 открылись 723 избирательных участка, к 10:00 проголосовали 5,82% избирателей.
По состоянию на 10:00 мск в выборах депутатов гордумы Пензы приняли участие 7,36% от общего числа внесенных в списки избирателей. В Заречном к указанному часу явка составила 6,77%, в Кузнецке — 4,64%.
Читайте также: На выборах депутатов гордумы Пензы к 10:00 проголосовали 7,36% граждан
В Ставропольском крае на базе Ставропольского государственного аграрного университета открылся медиацентр «Честные выборы». Он работает при поддержке Общественных палат РФ и Ставропольского края. По словам председателя ОП Ставрополья Николая Кашурина, по номеру телефона 8−800−100−26−16 можно узнать о ситуации на выборах на текущий момент, пожаловаться на нарушения.
Читайте также: За выборами главы Ставрополья следят в медиацентре «Честные выборы»
В Биробиджане на выборах депутатов городской думы досрочно проголосовали 526 избирателей.
Явка избирателей Новгородской области на довыборы депутата Государственной думы РФ по одномандатному округу №134 к 10:00 составила всего 3%. В Великом Новгороде — 1,8%.
Напомним, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в регионе на этот час была выше — 4,87%, на выборах президента РФ в 2018 году явка к 10:00 составляла 7,68%. Даже на выборах губернатора в Новгородской области в 2017 году активность избирателей к этому часу была выше — 3,38%.
Подробности в материале: Новгородская область не хочет голосовать за нового депутата Госдумы
11,33% жителей Калмыкии приняли участие в выборах главы региона по данным на 10:00 8 сентября. Самая высокая явка — 16,4% — зафиксирована в Яшкульском районе, наименее активно голосуют жители Целинного района — 10,23%.
В Иркутской области, где сегодня, 8 сентября, проходят большие муниципальные выборы, явка на 15:00 местного времени составила 18%.
Читайте также: В Приангарье обнародованы данные по явке на 15:00 местного времени
По данным Общественной палаты РФ, число жалоб на нарушения на выборах в Хабаровском крае выросло на 50%. Но не все они нашли подтверждение.
Читайте также: Число жалоб на нарушения на выборах в Хабаровском крае выросло на 50%
В Татарии проголосовавшим на избирательных участках выдаётся приглашение на бесплатный концерт и браслет для бесплатного проезда по городу, сообщил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).
«Якобы такая «щедрость» для тех, кто принял участие в общегородском опросе по поводу благоустройства. Причём вопросы очень странные: вы за асфальтирование проездов или скамейки, за детскую площадку или за озеленение», — отметил парламентарий в Facebook.
В Туве появились подробности предполагаемого нападения на автобус с наблюдателями и журналистами. О сложившейся ситуации главе республики доложил исполняющий обязанности министра внутренних дел Март-Оол Тарначы после личного выезда на место происшествия.
«Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3−4 всадника, 5−6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», — отметил он.
Читайте также: На лошадях и машинах. В Туве раскрыли подробности нападения на автобус
90-летний мужчина умер на избирательном участке в Курганской области. Трагедия произошла 8 сентября в селе Луговском.
Подробно: В Курганской области пожилой мужчина умер на избирательном участке
Явка избирателей в Серовском одномандатном избирательном округе Свердловской области, где проходят довыборы в Госдуму, на 12:00 по местному времени составляет 12,88% от общего числа граждан, имеющих право голоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Читайте подробнее: На Урале в Серове на довыборах в Госдуму на 12:00 явка избирателей 12,88%
В выборах главы Башкирии к 12:00 по местному времени приняли участие 25,07% от общего числа внесенных в списки избирателей.
Средняя явка по Уфе составила 18,09%, в районах республики показатель активности избирателей в среднем — 30,99%.
Читайте также: В Башкирии к 12:00 на выборах главы республики явка превысила 25%
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова8 сентября в прямом включении зачитала сообщения из телеграм-каналов. По данным некоторых изданий, в Волгоградской области в единый день голосования якобы массово отключили камеры видеонаблюдения на избирательных участках.
По видеоконференц-связи ЦИК связался с председателем Волгоградской областной избирательной комиссии Виктором Черячукиным. Глава облизбиркома ответил, что всё работает, он может показать трансляцию. Как выяснилось, видеотрансляция с участков не идёт в сети интернет, поскольку её изначально не было запланировано в техническом задании — бюджетом региона это не предусмотрено. Трансляцию можно увидеть только на служебном портале и в общественной палате.
Читайте подробнее:Выборы в Волгоградской области остались без видеотрансляции
На 15:00 по местному времени (08:00 мск) 23,65% избирателей проголосовали за депутата Госдумы РФ в Хабаровском крае по Комсомольскому одномандатному округу.
Читайте также: 23,65% избирателей проголосовали за депутата Госдумы РФ в Хабаровском крае
В Братске (Иркутская область), где сегодня, 8 сентября, выбирают депутатов в местный парламент и мэра, по состоянию на 16:00 местного времени проголосовали 37 726 избирателей или (22,04%).
Читайте также: В иркутском Братске явка на 16:00 превысила 22%
Явка на выборах губернатора Ставропольского края на 10:00 составила около 9%. Как сообщили в краевом избиркоме, самую высокую активность демонстрируют жители Арзгирского района — около 15,5%, самую низкую — города Лермонтова — 3,3%.
Читайте также: За губернатора Ставрополья проголосовали уже 9% избирателей
3,86% избирателей пришли на избирательные участки в Тульской области по данным на 10:00 8 сентября. Это на 1,14% меньше, чем в 2014 году. Всего в регионе к 10:00 проголосовало 45 тыс. 440 избирателей. Самые активные избиратели — в Суворове, где проголосовали 6,2% избирателей. На выборах в Тульскую гордуму проголосовали 2,44% избирателей.
Об этом: На выборах в Тульской области проголосовали 3,86% избирателей
Не на всех избирательных участках, которые работают в Ростовской области в единый день голосования, установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы электронного голосования (КЭГ). Всего на Дону открыто 297 избирательных участков. 45 КОИБ и КЭГ используют в некоторых помещениях для голосования, расположенных в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Батайске и Шахтах.
Читайте подробнее: Не все в Ростовской области оснастили КОИБами
В Курганской области к 12:00 проголосовали 18.43% избирателей. В 2014 году было 17.16%.
В Мурманской области проголосовали 24 956 человек. Явка составила 4,36%.
Об этом: 4,36% избирателей проголосовали в Мурманской области
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы. Парламентарий пообщался на избирательном участке с членами избирательной комиссии, уточнив у них, как идет голосование.
В полдень на Ямале проголосовали 13,59% от общего числа избирателей. Среди городов в лидерах остаётся Лабытнанги — 20,26% проголосовавших. ВСалехарде — 16,66%, Ноябрьске — 9,41%, Губкинском — 8,39%, Муравленко — 13,19%, Тарко-Сале — 17,14%.
В посёлке Ханымей — 33,67%, в Горковском — 31,84%, в Тазовском районе проголосовали 48,24% избирателей.
В Кургане голосуют менее активно, чем в среднем по области. К 12:00 там проголосовали 12.14% избирателей. В 2014 году к такому же часу явка была 9.78%.
Явка на выборах мэра Новосибирска к 15:00 (время местное) составила 12,03%. Избирательные участки посетили 142 674 новосибирца, сообщает городской избирком. Пять лет назад на досрочных выборах новосибирского градоначальника явка к 14:00 достигла уже 18,66%, а к 16:00 (время местное) — 24,7%.
Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирске к 15:00 — 12,03%, всё ещё ниже 2014 года
Низкая явка избирателей в ЕАО на выборах депутатов думы Биробиджана. К 18:00 по местному времени проголосовало лишь 17,64%.
Читайте также: За два часа до закрытия участков явка на выборах в ЕАО ниже 20%
Губернатор Брянской области Александр Богомазв единый день голосования 8 сентября 2019 года получил избирательные бюллетени на участке в селе Меленск Стародубского района. Глава региона пришёл на избирательный участок вместе со своей внучкой. Губернатор проголосовал по месту своей регистрации.
Об этом: На своём избирательном участке проголосовал губернатор Брянской области
В избиркоме Республики Алтай предоставили информацию о ходе голосования на выборах главы и депутатов региона. Всего по Республике Алтай на 15:00 по местному времени проголосовали 61 064 избирателя — 37,68%. В том числе явка в городе Горно-Алтайске составила 35,36%. Самая высокая явка в Усть-Канском районе (44,79%), самая низкая — в Турочакском районе (33,36%).
Явка на 15:00 на губернаторских выборах 2014 года — 38,91%.
В Московской области явка на выборы в советы депутатов городских округов по состоянию на 10 часов утра составила 1,68%. За первые два часа после открытия избирательных участков проголосовали свыше 33,3 тыс. жителей Подмосковья. Больше всего жителей — 3,7 тыс. человек или 2% от общего числа зарегистрированных избирателей — проголосовали в Сергиево-Посадском городском округе. Также высокую явку отметили в Королеве и Раменском округе, где к 10 утра проголосовали 3,5 тыс. человек (2,07%) и 3,2 тыс. человек (1,7%) соответственно.
Об этом: В Московской области явка избирателей составила 1,68% на 10 утра
Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Бутько, который сегодня, 8 сентября, посетил несколько избирательных участков в Забайкалье, поделился с корреспондентом ИА REGNUM своим наблюдением относительно ожиданий жителей региона от губернаторских выборов:
«Многие люди отмечают: «Пусть поменьше будет выборов», говорят: «Ну сколько можно выбирать? За последние шесть лет это уже третьи выборы губернатора» и высказывают пожелание: «Хочется, чтобы сегодня выбрали губернатора и чтобы он работал несколько лет».
Читайте также: Жители Забайкальского края устали от выборов — мнение
Ростовские полицейские ищут автомобиль, на кузов которой нанесена политическая агитация. Иномарка Honda была замечена на транспортных артериях в Ворошиловском районе. Нарушителю «дня тишины» грозит административная ответственность.
Читайте подробнее: На улицах Ростова-на-Дону заметили незаконную агитацию
В Свердловской области до 11:00 по местному времени в избирком поступила одна жалоба от наблюдателя, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.
Об этом: В свердловский избирком к 11:00 поступило 29 обращений граждан
В Крыму не обращают внимание на позицию Украины и Запада о непризнании легитимности выборов на полуострове.
Об этом: Крым не обращает внимание на непризнание выборов Западом — глава РК
В единый день голосования в Хабаровском крае под Комсомольском-на-Амуре тонет село Бельго.
Читайте также: Село Бельго тонет под Комсомольском в Хабаровском крае в день выборов
По итогам голосования на 10:00 свои голоса на выборах Госсовета Татарии отдали 14,14% избирателей против 22,68% на это же время в 2014 году.
Читайте также: В Татарии явка на утро существенно ниже, чем пять лет назад
«Замечаний по работе избирательных комиссий нет», — заявил Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.
В Севастополе проголосовало около 17 тысяч человек — 5,28% от общего числа избирателей, сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.
Читайте подробнее: Явка на выборах в Севастополе к 10:00 — более 5% избирателей
В Народном собрании Ингушетии началась процедура выборов нового главы республики. В 10:00 состоялось открытие внеочередной 58-й сессии Народного собрания шестого созыва. На нем присутствует полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, который представил депутатам троих кандидатов на должность главы субъекта.
Читайте также: В парламенте Ингушетии началась процедура выборов нового главы республики
В Приамурье в единый день голосования в ситуационный центр поступило более 30 жалоб на нарушение избирательного законодательства. Ни одна из них пока не подтвердилась.
Читайте также: Более 30 жалоб поступило на нарушения на выборах в Приамурье
В Волгоградской области к 12:00 по местному времени 8 сентября 2019 года проголосовали 20,82% избирателей. В регионе открыто 1 тыс. 494 участков. По данным за 2014 год показатель явки на этот период был значительно ниже. Пять лет назад к полудню на участки пришли только 15,39% избирателей, в области был сформирован 1 531 участок, в списках избирателей значилось 3 876 418 человек.
Об этом: На участки Волгоградской области пришли 20% избирателей
В Хакасии, где 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики, силы МЧС России несут дежурство в режиме повышенной готовности. На контроле — 155 объектов, на которых расположено 158 избирательных участков. Комплексные проверки прошли на всех избирательных участках.
В ряде районов Татарии на выборах в Госсовет наблюдается небывалый ажиотаж. Так при общей явке по республике 14,14% в Кайбицком районе явка составила 50,56%.
Казанцы, несмотря на обещание бесплатного концерта, голосуют не охотно. Явка в зависимости от района колеблется от 4,04% до 6,55%.
Депутат Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов («Единая Россия») каждый год голосует на своем участке в Бодайбо. По его наблюдениям, которые цитирует официальный сайт иркутских единороссов, в муниципальных выборах, которыев 2019 году проходят по всей области, участвует очень много кандидатов, которые идут в первый раз.
Читайте также: На выборах в Приангарье отмечается увеличение числа кандидатов-новичков
В Альметьевске (Татария) на дому проголосовала долгожительница Магсума Гильфанова, которой в конце июля исполнилось 102 года. Об этом сообщает районная газета «Знамя Труда».
Руководитель рабочей группы ОП РФ по контролю за выборами Максим Григорьев в своем Твиттер сообщил, что наблюдатели из Хабаровского края жалуются на то, что Карта нарушений «Голоса» не принимает жалобы, если они касаются ЛДПР или админресурса губернатора Сергея Фургала.
Читайте также: Карта нарушений «Голоса» не принимает сообщения от ЛДПР в Хабаровском крае
Активнее всего на выборах мэра Новосибирска по данным избиркома голосуют пока жители Советского района. К 15:00 на избирательные участки пришли 15,51% или 15 528 человек.
Следом идут избиратели Железнодорожного района — 13,91% или 6 204 человека. На третьем месте Центральный район — 13,59% или 7 446 новосибирца. Далее Первомайский — 12,56% или 8 634 человека; Калининский — 11,90% или 17 388 человек; Дзержинский — 11,83% или 13 992 человека; Заельцовский — 11,71% или 13 370 человек; Кировский — 11,31% или 16 129 человек; Ленинский — 11,09% или 25 074 человека и Октябрьский районы — 11,08% или 18 909 человек.
Читайте также: Активнее других на выборах в Новосибирске голосуют жители Советского района
Выборы в Вологодской области проходят под «присмотром» более 3 тысяч наблюдателей. За ходом голосования следят, в том числе, представители политических партий и региональной Общественной палаты.
Читайте подробнее: 3 тысячи наблюдателей работают на выборах в Вологодской области
Явка избирателей на выборах депутатов органов местного самоуправления в Ингушетии на 10:00 составила 8,4%. Нарушений в ходе голосования не отмечено, сообщил глава ЦИК региона Мусса Евлоев.
Читайте также: Явка избирателей Ингушетии на муниципальных выборах превысила 10%
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС сегодня, 8 сентября. По информации ведомства, в период с 9 по 11 сентября на Дону сохранится чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса. Особый противопожарный режим действует по всей территории региона, в том числе в Ростове-на-Дону.
Об этом: В день голосования в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
На Сахалине и Курилах завершился единый день голосования. Все 310 участков закрылись ровно в 20:00.
Читайте также: На Сахалине и Курилах завершился единый день голосования: участки закрыты
Наблюдатели заявили о якобы вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков в Тульской области — нарушение увидели при вскрытии конвертов с бюллетенями ранее проголосовавших избирателей, при этом официальных обращений в избирательную комиссию не последовало, сообщил журналистам 8 сентября председатель облизбиркома Павел Веселов.
Как сообщили «Тульские новости», о ряде нарушений рассказал заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Балберов — речь идёт идет о незаполненной графе в большом бюллетене на доске информации для избирателей.
Об этом: В Туле наблюдатели устроили скандал, но в избирком не жаловались
В Челябинске врио мэра Наталья Котова проголосовала на выборах. Также она призвала всех горожан последовать её примеру, сообщает пресс-служба мэрии.
«Свой выбор я уже сделала, я проголосовала за будущее нашего города», — сказала Котова. Она также добавила, что уверена в том, что Челябинск будет развиваться и расти, а живущие здесь люди будут гордиться городом.
Об этом: Врио мэра Челябинска проголосовала «за будущее города»
В Оренбурге утром 8 сентября на двух избирательных участках произошел технический сбой в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней. Машины не хотели принимать бюллетени из-за того, что в них запрограммировали московское время, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Александр Нальвадов и добавил, что неполадку оперативно устранили. Сейчас все КОИБы работают.
Напомним, что у Оренбуржья с Москвой разница во времени составляет два часа. В Оренбургской области в 08:00 местного времени (06:00 мск) открылось 1706 участков, из них 214 — в областном центре.
Как отметил Нальвадов, на одном участке Оренбурга КОИБ перепрограммировали за пять минут, на другом — в течение получаса. Во втором случае пришлось прибегнуть к традиционной урне, которую временно установили в помещении для голосования. Избиратели отнеслись с пониманием к создавшейся ситуации. Все, кто пришел проголосовать во время техсбоя, свою гражданскую позицию смогли выразить — и это главное.
Напомним, в Оренбуржье 8 сентября проходят выборы губернатора.
Читайте также: В Оренбурге на двух участках произошёл техсбой в работе КОИБов
На выборах главы Липецкой области явка избирателей к 10:00 составила 6,64%. Такие данные опубликовал региональный избирком. В Хлевенском районе уже проголосовали 12% избирателей, в Становлянском — 10,28%, в Елецком — 11,81%, в Долгоруковском — 12,08%. В остальных муниципалитетах явка ниже десяти процентов.
По теме: За главу Липецкой области проголосовали 6,6% избирателей
Курской области на выборах губернатора явка избирателей к 10:00 составила 5,18%, сообщила региональная избирательная комиссия. Активнее всего голосуют жители Беловского (10,72%) и Глушковского районов (10,09%). В остальных районах явка пока не превышает 10%.
По теме: В Курской области за губернатора проголосовали 5,18% избирателей
Явка избирателей на довыборах депутата в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе к 15:00 (время местное) составила 13, 23%. На избирательные участки пришли 13,23% избирателей или 3 338 человек.
Отметим, что явка на выборах мэра Новосибирска, которые также проходят сегодня, 8 сентября, к 15:00 (время местное) составила 12,03%.
Читайте также: В Новосибирске явка на выборах в горсовет всё ещё выше явки на выборах мэра
Несмотря на подозрения, что в ходе досрочного голосования в Иркутской области «будет много нарушений», каких-то особых проблем не возникло. Об этом сообщаетИА REGNUM»Ирсити» со ссылкой на слова заместителя председателя избирательной комиссии Иркутской областиТатьяну Шеметову.
Читайте также: Досрочное голосование в Приангарье: «Всё в норме»
В Волгоградской области подсчитали явку избирателей на выборы депутатов региональной думы шестого созыва. По данным облизбиркома на 12 часов 8 сентября на участки пришли 15,58% избирателей. На выборах депутатов Волгоградской областной думы пятого созыва в 2014 году к полудню проголосовали 15,39% избирателей.
По теме: На выборах в Волгоградскую облдуму проголосовали 15,6% избирателей
В Набережных Челнах (Татария) на 12:00 проголосовали 30,8% избирателей, в том числе и мэр Наиль Магдеев. Об этом сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью города.
Общая явка по Татарии на полдень пока не обнародована.
В Ингушетии на всех избирательных участках созданы все условия для избирателей: открыты комнаты матери и ребенка, помещения для совершения намаза и пункты питания. На всех избирательных участках проводятся культурно-развлекательные мероприятия. По окончании выборов в Магасе на площади «Алания» состоится салют.
Читайте также: На избирательных участках Ингушетии открыты комнаты для намаза
В Якутии на 18:00 по местному времени (12 мск) явка на выборах главы Аллаиховского района составила 45,4% (809 человек), Нижнеколымского района 44,42% (1446 человек), Олекминского района 44,6% (7689 человек), города Жатай 36,77% (2035 человек).
В Хабаровском крае на видео сняли «карусель». Наблюдатели продолжают сообщать о массовых нарушениях.
Читайте также: В Хабаровском крае на выборах сняли на видео «карусель»
Почти 6% вологодских избирателей приняли участие в голосовании
Читайте подробнее: Явка выше: жители Вологодчины проявляют избирательную активность
По данным центризбиркома Кабардино-Балкарии в республике 13,31% избирателей проголосовали на выборах в парламент региона к 10 часам утра. Общее число избирателей, внесенных в списки для голосования, составляет 536 132 человека. Нарушений на избирательных участках в настоящее время не зафиксировано.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии на 10:00 проголосовали 13,31% избирателей
В столице Республики Алтай — Горно-Алтайске — в единый день голосования проходит акция для молодых избирателей, тех, кто будет голосовать впервые. Как сообщили в мэрии города, им выдают флаеры, которые можно обменять на билет в кино.Фото: gornoaltaysk.ru
Жители села Старый Кумазан Мамадышского района Татарии едут на участок под звуки гармони и на телеге, в которую запряжена наряженная лошадь. Об этом сообщает издание «Новости Мамадыша».
На 15 экстерриториальных участках в Псковской области, где проходят выборы губернатора Санкт-Петербурга, явка избирателей к 12:00 8 сентября составила 16,42% — проголосовал 491 человек.
Читайте также: За губернатора Петербурга в Псковской области к 12:00 проголосовали 16,42%
Явка на довыборах депутата думы ХМАО-Югры по состоянию на полдень составила 11,99% избирателей. По словам руководителя регионального избиркома Дениса Корнеева, для таких выборов показатель достаточно высокий.
Также в избиркоме назвали явку по выборам в муниципалитетах. Она варьируется от 7,7% (выборы главы в городском поселении Белый яр) до 41,65% (выборы главы сельского поселения Болчары).
Подробности в материале: Явка на довыборах в думу Югры составила почти 12%
Наибольшие результаты по явке избирателей в единый день голосования демонстрирует Октябрьский район Еврейской автономии. Так, к 18:00 здесь проголосовало 33,96% от общего числа избирателей, тогда как в Биробиджане к урнам для голосования пришло только 17,64%.
Читайте также: В ЕАО наибольшую явку на выборах показывает Октябрьский район
На муниципальных выборах в Ленинградской области в Единый день голосования к полудню 8 сентября проголосовало 94 544 избирателя, сообщили в Леноблизбиркоме.
Читайте подробнее: Явка на муниципальных выборах в Ленобласти превысила 7,5%
В Краснооктябрьском районе Волгограда в единый день голосования 8 сентября 2019 года скончался кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от одной из политических партий. В предвыборном штабе партии эту информацию подтвердили. По данным облизбиркома, трагедия произошла не на территории УИКа.
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии. После этого ему внезапно стало плохо. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли помочь мужчине, он скончался на месте, сообщает Волгоград онлайн.
В Республике Алтай продолжаются выборы главы и депутатов регионального парламента. В столице региона — Горно-Алтайске — на избирательные участки приходят целыми семьями, сообщили в мэрии. В Горно-Алтайске работает 21 участок для голосования.
В Нижегородской области на 663 участка, где идут выборы, приходится 174 наблюдателя от Общественной палаты региона.
В Астраханской области на выборах губернатора явка к 12:00 по местному времени составила 15,04%. По сравнению с прошлыми выборами 2014 года активность избирателей возросла — тогда к полудню она составляла 14,9%.
Об этом: Явка в Астраханской области превысила показатели прошлых выборов
Некоммерческое движение «Голос», образованное из «ассоциации Голос», которая были ликвидирована после внесения в реестр иностранных агентов, снова в день выборов распространяет недостоверную информацию о якобы имевших место нарушениях в ходе голосования.
Читайте подробнее: Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В Ростовской области явка на выборах к полудню составила 9,29% избирателей. По информации регионального избиркома, в Азове на избирательные участки к 12:00 (время московское) пришли 12,66% человек с правом голоса, в Батайске — 10,01%, в Таганроге — 9,4%.
Подробнее: В Ростовской области к полудню проголосовали 9,29% избирателей
Систему онлайн-голосования в Москве отключили после повторного сбоя
В Москве после повторного сбоя отключили систему онлайн-голосования, сообщил замруководителя департамента информационных технологий МосквыАртём Костырко, передаёт ТАСС.
«Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование», — цитирует СМИ слова чиновника.
На выборы в Карачаево-Черкесию прибыли представители Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль». Цель визита — проверка законности работы избирательных комиссий и недопущение нарушений избирательного законодательства.
Читайте также: В Карачаево-Черкесию прибыли члены Совета по правам человека
«Сигналов нет, камеры работают»: МГИК о ходе выборов в Москве
На 11:00 голосования на участках в Москве проходят в штатном режиме. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской городской избирательной комиссииВалентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Голосования проходят штатно, никаких сигналов нет. Камеры, в отличие от Волгограда, у нас работают все», — заявил председатель МГИК Горбунов.
На дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по одномандатному округу №134 в Новгородской области явка избирателей к 12:00 всё ещё низкая — 8,64%. В Великом Новгороде к этому часу проголосовали 5,78% избирателей. По сравнению с выборами в Госдуму 2016 года, активность избирателей почти в два раза ниже.
Об этом: В Новгородской области явка на довыборах депутата Госдумы к 12:00 — 8,64%
На довыборах в думу Нижнего Новгорода в тех округах, где предстоит заместить пять мандатов, явка на 10:00 составляла 3,13%, а на 12:00 — 4,93%.
В Хабаровском крае явка на выборах депутата Госдумы РФ по комсомольскому избирательному округу на 18:00 по местному времени превысила 30%. На региональных выборах явка ниже — 24%.
Читайте также: Явка на выборах депутата Госдумы РФ в Хабаровском крае превысила 30%
10,41% избирателей проголосовали на выборах депутатов Тульской областной думы к 12:00 8 сентября. Отметим, что в 2014 году на выборах депутатов Тульской облдумы явка к 12:00 составила 13,94%. На выборах в Тульскую городскую думу на данный момент проголосовали 6,57%. Пять лет назад явка составляла 9,54%.
Об этом подробнее: В Тульской области к 12:00 проголосовали 10,41%
Депутаты парламента Ингушетии выбрали нового главу республики на предстоящие пять лет. Им стал Махмуд-Али Калиматов. За него проголосовали 27 депутатов Народного собрания. Еще три депутата отдали свои голоса Магомеду Зурабову. Третий претендент — депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев — не набрал ни одного голоса.
Читайте также: Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов
Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 15:00 (время местное) составила 12,03%. Она оказалась ниже явки на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году, когда явка к 14:00 составляла 18,66% и намного ниже явки на выборах президента в 2018 году, когда к 15:00 проголосовали 42,6%, избирателей Новосибирской области. Тогда 18 марта 2018 года только в Советском районе Новосибирска явка избирателей к 15:00 составила 41,53%. Сейчас, на выборах мэра Новосибирска, жители Советского района оказались самыми активными избирателями. Но даже им не удалось приблизится к показателю 2018 года. К 15:00 8 сентября 2019 года на избирательные участки пришли 15,51% или 15 528 жителей района.
Показатель явки на выборах Новосибирска градоначальника также ниже явки, чем на довыборах депутата в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе, которые также проходят сегодня, и на которых к 15:00 (время местное) она составила 13,23%.
Читайте также: Явка в Новосибирске бьёт антирекорд и не идёт ни в какое сравнение
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов проголосовал на избирательном участке № 73 в Москве, где проходят выборы в Мосгордуму и муниципальные органы власти. Парламентарий отметил высокую явку на онлайн-голосовании в Москве и призвал всех избирателей проявить активную гражданскую позицию.
От «Справедливой России» в выборах разного уровня принимают участие 6669 кандидатов в муниципальные органы власти, 1360 — в региональные законодательные собрания и городские думы центров субъектов РФ, 176 кандидатов в главы поселений, 11 — в губернаторы.
16,82% избирателей проголосовали на избирательных участках в Орловской области — в регионе проходят довыборы депутата Государственной думы седьмого созыва. Выбор жителям региона предстоит сделать из пяти кандидатов — на мандат претендуют Иван Дынкович (КПРФ), Сергей Кузнецов («Родина»), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»), Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»).
Подробности в материале: В Орловской области к 12:00 на участки пришли почти 17% избирателей
В Серовском одномандатном избирательном округе на довыборах в Госдуму поступило 2703 заявления от граждан о голосовании на дому, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.
Об этом: На довыборах в Госдуму более 2,7 тысяч свердловчан проголосуют на дому
В Псковской области, по данным на 12:00, явка на выборах главы Усвятского района составила 31,91%, на выборах главы Пустошкинского района — 22,75%, на выборах главы Новоржевского района — 22,67%. В Пушкиногорском районе проголосовать за нового главу района к 12:00 пришли 18,84% избирателей, в Бежаницком — 17,8%, в Дновском — 16,1%.
Активность избирателей на довыборах депутатов регионального парламента и Псковской городской думы в Пскове ниже: около 7%.
Читайте подробнее: В Псковской области за глав районов голосуют активнее, чем за депутатов
В выборах депутатов пензенской городской думы к полудню приняли участие 12,99% от общего числа внесенных в списки избирателей. Наиболее активно голосуют жители Первомайского района по округу №20. Здесь на участки пришли 21,28% избирателей.
На выборах гордумы Пензы VI созыва в 2014 году к этому моменту в голосовании приняли участие 9,15% избирателей.
Читайте также: На выборах депутатов гордумы Пензы явка почти достигла 13%
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подвел итоги голосования на Сахалине, где в 12 часов по Москве закрылись избирательные участки."В 12:00 по Москве закончились первое из самых важных голосований в Единый день — по губернатору Сахалинской области, написал Алексей Чеснаков на своем TM-канале, —С этого момента информволна постепенно будет приобретать новые смыслы. Особенно, если восток задаст позитивный тренд».
Об этом: Алексей Чеснаков о выборах на Сахалине: явка обычная, нарушений немного
В Челябинской области на выборы губернатора пришли уже 26,87% избирателей. Эти данные на 14:00 по местному времени, сообщает облизбирком.
Судя по цифре, избиратели продолжают сохранять активность. В 2014 году меньший предел — 26.17% — был достигнут только к 15:00.
Об этом: В Челябинской области к 14:00 проголосовали 26,87% избирателей
Явка на выборах депутатов Государственного совета Крыма по данным на 12:00 8 сентября составила 14,43%. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК РФ. В 2014 году на выборах депутатов первого созыва в Республике Крым проголосовало 53,56% избирателей.
В Хабаровском крае выборы завершились. Все избирательные участки в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись для подсчёта голосов.
Читайте также: В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах
Первый глава Татарии, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев голосует на выборах в Госсовет РТ. Фото телеграм-канала «Еду в Татарстан».
В Благовещенске на выборах депутатов городской думы по состоянию на 18:00 местного времени на избирательные участки пришло рекордно малое количество избирателей — 15,08%.
Читайте также: Критически низкую явку на выборах показывает Амурская область
По данным на 12:00 в Крыму наиболее высокая явка на выборах в Госсовет республики в Нижнегорском районе полуострова, меньше всех избиратели голосуют в Кировском районе. В частности, по данным ЦИК, в Нижнегорском районе проголосовали 23,08% избирателей, в Судаке — 19,24%, а в Евпатории — 18,62%. Наиболее низкая явка у Кировского района — 7,79% избирателей, Советского района — 8,35% и Железнодорожного района Симферополя — 10,27%.
Об этом: В Крыму активнее всего голосует Нижнегорский район, Симферополь в отстающих
В Курской области на выборах губернатора явка на 12:00 составляет 14,96%. В последний раз выборы губернатора в Курской области проходили 14 сентября 2014 года. С тех пор активность жителей региона возросла: тогда к полудню явка составила всего 12,4%.
Подробнее: Жители Курской области стали активнее голосовать за губернатора
В жилом микрорайоне Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска каждому, кто впервые пришёл на выборы, дарят носители информации, которые подключаются к компьютеру через разъем USB, — так называемые «флэшки», с историей города, сообщают «НГС Новости».
Напомним, что сегодня, 8 сентября, новосибирцы выбирают мэра Новосибирска. Явка к 15:00 (время местное) составила 12,03%.
В Общественной палате Республики Алтай опровергли ранее появившиеся слухи о том, что местных жителей обзванивает некий робот, который голосом президентаВладимира Путинапризывает их прийти на выборы и отдать голос за определённую партию.
Читайте также: Слухи о звонках «Путина» избирателям на Алтае назвали недостоверной
Явка на выборах разных уровней в Тюменской области уже превысила 20% в одном из муниципалитетов по состоянию на 14:00.
На выборах депутатов в ялуторовскую гордуму явка составила 21,62%. На довыборах депутата от Калининского круга в облдуму — лишь 8,32%, на довыборах депутата в тобольскую гордуму — 14,49%, На довыборах депутата Думы Тюменского муниципального района уже проголосовали 13% избирателей.
Читайте также: В Тюменской области посчитали явку на местных выборах по состоянию на 14:00
На Сахалине на выборах губернатора после подсчета 18,5% протоколов лидирует действующий врио главы региона Валерий Лимаренко.
Читайте также: На выборах на Сахалине после подсчёта 18,5% протоколов лидирует Лимаренко
30,45% составила явка избирателей на выборы главы республики Калмыкия по данным на 12:00 8 сентября. Лидирует Черноземельский район, где к полудню проголосовали почти 50% жителей, самая низкая явка — 22% — пока в Сарпинском районе.
По теме: Более 30% жителей Калмыкии проголосовали на выборах главы республики
В 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись избирательные участки в Еврейской автономии. Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчёту результатов голосования.
Читайте также: В Еврейской автономной области закрылись все избирательные участки
Для 13 тыс. 800 жителей Тульской области выборы 8 сентября 2019 года станут первыми в жизни. Избирком приготовил для молодых избирателей подарки — книгу «Тульский край: история и факты». Это уникальное издание об истории Тульской области и её жителях. Издание дополнено аудио-версией и QR-кодом, по которому можно получить дополнительную информацию.
Спикер Совета Федерации и бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отдала свой голос на выборах нового градоначальника Северной столицы, явившись на избирательный участок в центре Петербурга. Она призвала всех граждан страны прийти на выборы в Единый день голосования 8 сентября.
Читайте также: «Всегда с родным городом»: Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге
На 12:00 на выборах в Государственное собрание Марий Эл на избирательные участки пришли 17,09% избирателей. Напомним, на предыдущих выборах в парламент в 2014 году к 12:00 проголосовало 17,99% избирателей.
Читайте также: На выборах в парламент Марий Эл растёт активность избирателей
По неофициальным данным, в ЦИК Марий Эл поступило пять жалоб. Пожаловались на нарушения правил агитации, порядка голосования и нарушения прав наблюдателей.
В Туве, где проходят выборы в республиканский парламент, в 17:00 по местному времени (в 13:00 по мск) уже была проставлена явка на 18:00.
Согласно появившимся данным, явка на 18 часов составила 60,68%. Хотя это время ещё не наступило.
В Туве явку на 18:00 дали раньше 18:00. Скриншот с tyva.vybory.izbirkom.ru сделан в 17:10 по местному времени (13:10 по Москве)
На довыборах в Государственную думу в Серовском одномандатном избирательном округе № 174 подано 60 заявлений о голосовании на цифровых участках в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.
Об этом: На цифровых участках в Москве проголосуют 60 свердловчан
Спикер Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко призвала жителей всех регионов России прийти на выборы 8 сентября 2019 года. Сама она проголосовала на участке в центре Санкт-Петербурга.
Подробности в материале: Матвиенко призвала граждан всех 85 регионов прийти на выборы
БиографияМахмуда-Али Калиматова: новому руководителю Республики Ингушетия 60 лет. Он работал в районных комитетах ВЛКСМ и КПСС города Куйбышева (ныне — Самары). В 1990 году поступил на службу в органы прокуратуры, дослужившись до должности первого заместителя прокурора Самарской области.
С 2004 по 2007 годы Махмуд-Али Калиматов работал прокурором Республики Ингушетия. В 2012 году он был назначен советником губернатора Самарской области, а с 2015 по 2019 годы — руководителем Росприроднадзора по Самарской области. В июне 2019 года президент РФ назначил его врио главы Ингушетии.
Читайте также подробнее о биографии нового главы Ингушетии: Биография нового главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
В Кемеровской области сегодня, 8 сентября, проходят 15 избирательных кампаний. В том числе, дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 9 в Кемерове, дополнительные выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 6, 8 и 15 и дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
На 12:-00 (время местное) в Кузбассе проголосовало 50 249 избирателей или 22,94% от количества избирателей, имеющих право голоса.
Читайте также: В Кузассе проходит 15 избирательных кампаний, с явкой к 12:00 — 22,94%
К шести часам вечера по местному времени в Улан-Удэ, на избирательные участки пришли более 30% избирателей или 86 503 человека (на 15:00 явка составляла 23,6%). Это уже больше общей явки на городских выборах в 2014 году, когда за весь день проголосовало менее 26%. Явка на 18:00 тогда не превышала 22,5%.
Читайте также: Явка к 18 часам в Улан-Удэ превысила общие результаты прошлых выборов
Только одно обращение на нарушения при проведении выборов главы Калмыкии поступило в Общественную палату Республики. В Приютненском районе наблюдатели зафиксировали незначительное техническое нарушение: одна из урн, которая предназначалась для голосования на дому, была «опечатана не должным образом». На место выезжала мониторинговая группа во главе с членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатериной Винокуровой, нарушение было устранено.
Об этом: Общественники сообщили о нарушении на выборах в Калмыкии
На избирательном участке в Казани проголосовали избиратели в костюмах ростовых кукол. Принтскрин страницы в соцсетях.
Явка на выборах губернатора Забайкальского края на 18 часов по местному времени составляет 30,30%. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.
Напомним, явка на губернаторских выборах в Забайкалье в 2016 году на 18:00 составляла 32,70%.
В Калужской области 8 сентября полным ходом проходят основные и дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления. На 12 часов дня на 34 избирательных участках области проголосовали 4 тысячи 699 избирателей или 11,95%. Наиболее высокая конкуренция среди кандидатов на дополнительных выборах в областном центре, где семь претендентов на семи избирательных участках борются за единственный депутатский мандат Городской думы Калуги шестого созыва.
Читайте также: На выборах в Калужской области к 12:00 проголосовало 11,95% избирателей
В Салехарде на выборы депутатов гордумы к 14:00 пришли 26,79% избирателей. Об этом говорится на сайте ЦИК России.
В сентябре 2014 года к такому же часу явка была выше — 27.76%.
Об этом: Депутатов думы Салехарда выбирают менее активно, чем пять лет назад
На 12:00 явка избирателей на выборы депутатов в представительные органы власти Ингушетии превысила 19%. Число проголосовавших составило более 40 тыс. человек, сообщили в ЦИК республики. Всего в регионе зарегистрировано более 200 тысяч избирателей, которые могут 8 сентября проголосовать за кандидатов в муниципальные депутаты.
Подробности: На муниципальных выборах в Ингушетии явка на 12:00 составила 19%
Явка избирателей на 15:00 по местному времени в Серовском одномандатном избирательном округе на довыборах в Госдуму составила 19,35%, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: На Среднем Урале представили данные на 15:00 о явке на довыборах в Госдуму
Здания администрации Евпатории и городского отделения партии «Единая Россия» облили краской и исписали нецензурными выражениями. Об этом журналистам 8 сентября сообщила председатель горсовета Олеся Харитоненко.
Об этом: Евпаторийский горсовет и отделение «ЕР» облили краской и исписали бранью
В Татарии на выборах в Госсовет на 12:00 проголосовали 29,55% избирателей против 37,74% на это же время на предыдущих выборах республиканского парламента пять лет назад.
Читайте также: Явка на выборах в Госсовет Татарии составила почти 31%
Нож и газовый баллон обнаружили у наблюдателей на одном из участков в Кимовском районе Тульской области. Об этом сообщили «Тульские новости». По некоторым данным, нож и газовый баллон с собой на участок пронесли наблюдатели одной из партий. В избиркоме пока инцидент не комментируют.
Об этом: Под Тулой наблюдатели пришли на участок с газовым баллоном
Явка избирателей на выборах депутатов парламента Карачаево-Черкесии на 10:00 составила около 11% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Число проголосовавших составило 32,2 тыс. человек.
Читайте также: Явка на выборах в парламент Карачаево-Черкесии на 10:00 составила около 11%
К 12:00 мск явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила 6,61% от общего числа избирателей, сообщили в Горизбиркоме Северной столицы.
Читайте также: К полудню в Петербурге проголосовали менее 7% избирателей
Жители Вологодской области голосуют активнее, чем в 2014 году
Читайте подробнее: В Вологодской области проголосовали почти 15% избирателей
В Марий Эл впервые смогут проголосовать более 5 тыс. жителей.
В Оренбургской области явка электората 8 сентября на 15:00 местного времени (13:00 мск) составила 28,16%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.
Добавим, что на прошлых выборах губернатора Оренбуржья (14 сентября 2014 года) на 15:00 явка составляла 27,89%.
Напомним, в Оренбуржье выбирают губернатора. Среди претендентов на должность главы региона пять кандидатов. На территории региона открыто 1706 избирательных участков. В Оренбурге и Бузулуке все помещения оснащены КОИБами.
Читайте также: Выборы главы Оренбуржья: самые пассивные избиратели находятся в Орске
В Кабардино-Балкарии к 12:00 проголосовали на выборах депутатов парламента республики около 32,56% избирателей. Число проголосовавших увеличилось почти втрое с 10:00.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии к полудню проголосовали 32% избирателей
В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирали губернатора, завершено голосование. В 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки. Начинается подсчёт голосов.
Об этом: В Забайкалье завершено голосование на губернаторских выборах
Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя превысила 12%. Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избирательной комиссии города Сергей Даниленко.
Об этом: В Севастополе проголосовало более 12% избирателей
В единый день голосования 8 сентября на избирательных участках дежурят подразделения федеральной противопожарной службы и добровольных пожарных дружин. В день выборов задействовано около 400 человек и 150 единиц техники.
Читайте подробнее: В день выборов на ростовских избирательных участках дежурят спасатели
В Липецкой области явка на выборах главы региона к 12:00 составила 18,40%. В 2014 году, на прошлых губернаторских выборах, активность липчан была ниже: к этому же времени проголосовали 15,7% избирателей.
Подробнее: 18,4% липецких избирателей проголосовали за главу региона
В Свердловской области информационный центр региональной избирательной комиссии принял 77 обращений граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского избиркома.
Подробности в материале: В Свердловской области к 15:00 поступило 77 обращений избирателей
В Крыму не было никаких нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на итоги голосования, Об этом 8 сентября журналистам сообщил председатель избиркома РК Михаил Малышев.
Об этом: Крымский избирком не нашёл нарушений на выборах
Избирательные участки в Приамурье завершили свою работу в 20:00 по местному времени (14:00 мск). Комиссии приступили к подсчёту голосов. Явка на выборы в единый день голосования оказалась крайне низкой.
Читайте также: В Приамурье закрылись участки для голосования
Явка избирателей на выборах депутатов парламента Карачаево-Черкесии на 12:00 составила 32%.
Читайте подробнее: В Карачаево-Черкесии на 12:00 проголосовали менее трети избирателей
Председатель избирательной комиссии Новосибирска Татьяна Краткая назвала явку на выборах мэра Новосибирска очень низкой. Но она надеется, что до закрытия избирательных участков ситуация изменится.
«На мой взгляд, явка действительно очень низкая, потому что если сравнивать 2014 год — пять лет назад, то на 14:00 часов явка была уже 18,6%. Такие явки, как правило, бывают у нас на дополнительных выборах, когда проходит не массовое голосование, а по какому-то конкретному округу. И в эти периоды бывают вот такие низкие явки, — отметила Краткая в интервью «Вестям Новосибирск». — Можно и с погодой связывать, и как мне сообщили, сегодня открылся охотничий сезон охоты — охотники уехали. Может быть стечение всех обстоятельств сказывается на ходе голосования. Я надеюсь, что люди, съездив за город, выкопав картошку, успеют до 20:00 часов прийти и сделать свой выбор».
Читайте также: В избиркоме признали «очень низкую» явку на выборах мэра Новосибирска
Более двух тысяч наблюдателей от Общественной палаты работают на избирательных участках на выборах в Тульской области — в рамках центра общественного контроля. Упор сделан на привлечение как можно большего числа молодых наблюдателей.
Незарегистрированному движению «Голос», которое контролирует электронный проект «Карта нарушений», где якобы фиксируются нарушения на текущих выборах, доверять нельзя — эксперт .
Подробности в материале: В вопросе нарушений на выборах нельзя доверять движению «Голос» — эксперт
За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах мэра Новосибирска составила16,81% или 199 571 человек, сообщает горизбирком.
Отметим, что на выборах новосибирского градоначальника 6 апреля 2014 года явка избирателей к 18:00 (время местное) составляла 28,69%.
Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к 18:00 почти в два раза ниже 2014 года
В Курганской области на выборы губернатора пришли уже 29.95% избирателей. Такова явка на 15:00 по местному времени.
В 2014 году явка была незначительно ниже — 28.47%.
Об этом: В Зауралье к 15:00 проголосовали 29.95% избирателей
Явка на выборах депутатов в представительные органы власти в Дагестане составила на 12:00 22,4%. Всего проголосовало 3516 человек. В список избирателей всего включен для сегодняшнего голосования 15 691 избиратель.
Подробности в материале: В Дагестане на мунипальных выборах проголосовали 22,4% избирателей
Пять лет назад крымчане голосовали более активно. По словам председателя избиркома РК Михаила Малышева, в 2019 году на 12:00 местного времени в РК проголосовали 213 444 граждан — 14,43% от включенных в списки 1,479 млн избирателей. На выборах парламента Крыма первого созыва в это же время явка составила 22,13%.
Об этом: Пять лет назад крымчане голосовали более активно — избирком
В Северной Осетии явка к полудню на выборах в городе Владикавказе составила 12,5%, что составляет около 30 тыс. человек, включенных в списки для голосования.
Читайте также: ЦИК Северной Осетии доложил о 30 тыс. проголосовавших на выборах
В Московской области поступили данные о первых нарушениях на выборах в советы депутатов городских округов. Так, один из избирателей пришёл на участок в Московской области с целью проголосовать за кандидата на выборах в городскую думу Москвы. Ещё один житель области хотел проголосовать за муниципального депутата в Красногорске, хотя в 2019 году выборов в местную думу нет.
Читайте подробнее: Житель Подмосковья пытался проголосовать за кандидата в Мосгордуму
По состоянию на 15:00 в Башкирии в выборах приняли участие 42,65% от общего числа внесенных в списки избирателей.
В Уфе в выборах приняли участие 33,35% граждан, средняя явка в города республики составила 35,93%. Избиратели в районах голосуют более активно — в пункты для голосования пришли 48,79% граждан.
Читайте также: В районах Башкирии явка на 15:00 приближается к 50%
Глава администрации Брянска Александр Хлиманковпроголосовал на избирательном участке в единый день голосования 8 сентября. Короткий видеоролик мэр выложил на своей официальной странице в социальной сети. Глава города также призвал жителей прийти на участки.
Об этом: Мэр Брянска призвал жителей сделать выбор
Сайт иркутских единороссов 8 сентября сообщил о фактах подвоза избирателей, зафиксированных наблюдателями «Единой России» в Шелеховском районе Приангарья.
Судя по официальной публикации, речь идёт о трёх муниципалитетах данного района: селе Введенщина, деревне Баклаши и посёлке Большой Луг. Во всех случаях автомобили Nissan QASHQAI, Honda Odyssey, подвозившие избирателей, неоднократно были замечены на избирательных участках. Полиция ведёт разбирательство.
Читайте также: Иркутские единороссы сообщили о фактах подвоза избирателей на выборы
Большие муниципальные выборы почти не интересуют жителей Иркутской области. По состоянию на 18:00 местного времени явка в регионе составила 24% избирателей.
Читайте также: На 18:00 явка в Иркутской области составила немногим более 20%
100% составила явка избирателей на одном из избирательных участках Волгограда — в СИЗО №1. В списках избирателей здесь числится 263 человека, и все они проголосовали. Как сообщил порталВысота 102, на участок подследственных приводили группами по несколько человек.
В Мурманской области наибольшую избирательную активность проявляют военные гарнизоны
Подробности в материале: Мурманская область: 11,5% избирателей проголосовали к полудню
В Севастополе на избирательном участке, расположенном в Политехническом лицее на улице Олега Кошевого, вспыхнул небольшой пожар, который удалось быстро локализовать. Однако, по словам председателя городской избирательной комиссии Сергея Даниленко, здание обесточено. КОИБы работают от источника бесперебойного электропитания. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
Об этом: В Севастополе загорелся избирательный участок, здание обесточено
После подсчёта 25,77% протоколов на Сахалине на выборах губернатора лидирует Валерий Лимаренко с 70,62% голосов.
Читайте также: На Сахалине обработано 25,77% протоколов — лидирует Валерий Лимаренко
20,20% югорских избирателей уже проголосовали на довыборах депутата думы ХМАО по состоянию на 15:00.
Читайте подробнее: В ХМАО почти удвоилась явка на довыборы депутата окружной думы
В Челябинске 8 сентября курсируют бесплатные автобусы. Они позволяют обеспечить транспортную доступность некоторых участков для голосования, сообщает пресс-служба мэрии.
В Тракторозаводском районе временный автобусный маршрут связал посёлок Развязка, Мехколонну, улицы Конструктора Духова, Сергея Герасимова, Зальцмана, 2-я Эльтонская с городской больницей №8. В Ленинском районе действуют три автобусных маршрута, в Советском — пять, а также по одному в Курчатовском и Металлургическом районах.
Об этом: Челябинцев подвозят на выборы: выделены дополнительные автобусы
Системой «Мобильный избиратель» в единый день голосования воспользовались 14 тыс. 729 жителей Липецкой области. Они смогут голосовать по месту нахождения в удобном для них участке. Через МФЦ было подано 1204 таких заявления, через ТИК — 511, через УИК — 9 тыс. 244, через портал Госуслуг — 2512. Ещё 1 1 тыс. 258 человек подавали специальные заявления, потому что не оформили документы до 4 сентября. Также 193 липчанина проголосуют в Москве на цифровых участках, и их голоса будут учтены в Липецкой области.
К шести часам вечера по местному времени явка на выборах в Республике Алтай составила около 44,5% (к 15:00 явка составила 37,7%). Таким образом, разрыв с результатами прошлых выборов увеличивается. Напомним, к 18:00 14 сентября 2014 года своё избирательное право успели реализовать 46,5% жителей.
Читайте также: Явка на Алтае на 18:00 составляет почти 44,5%
Среди районов Новосибирска по явке избирателей на выборах мэра города по-прежнему лидирует Советский район — к 18:00 здесь проголосовали уже 21,12% избирателей или 21 156 человек. На втором месте Железнодорожный район с 19,96% или 8 905 человек. На третьем — Центральный район с 19,58% или 10 885 избирателями.
Меньше всего до избирательных участков добралось жителей Ленинского района — 15,33%.
Читайте также: Советский район Новосибирска сохраняет лидерство по явке на выборах мэра
В Иркутской области, где явка на большие муниципальные выборы по состоянию на 18:00 местного времени лишь ненамного превысила 20%, активисты местного отделения партии «Единая Россия» свидетельствуют о разнообразных нарушениях законодательства о выборах. В частности, из официальной информации следует, что в Единый день голосования предвыборную агитацию вели за действующегомэра Боханского района осуществляли сразу в двух муниципальных образованиях района.
Читайте также: Иркутские единороссы заявили о фактах предвыборной агитации на выборах
Выборы губернатора в Челябинской области собрали уже 37,35% проголосовавших. Эти данные на 16:00, сообщает облизбирком.
Об этом: В Челябинской области на 16:00 проголосовали 37.35% избирателей
Жители Азова Ростовской области в текущем году голосуют более активно, чем на выборах депутатов Азовской городской думы шестого созыва 14 сентября 2014 года. Так, в списки было включено более 63 тыс. азовчан. К 10:00 явка в 2014 году составила 3,53%, в 2019 году — 5,65%. К полудню число проголосовавших в 2014 году составила 12,12%, в 2019 году — 12,66%.
Читайте также: В Ростовской области азовчане голосуют более активно, чем в 2014 году
«Всегда говорил и не устану повторять одну простую фразу — ваш выбор может быть любым, главное чтобы у вас выбор был. И я всегда призываю людей прийти и высказать свое мнение, чтобы оно было учтено. Оно может совпадать с мнением большинства, оно может отличаться, но главное чтобы это было ваше мнение, которое было услышано», — заявил журналистам на избирательном участке депутат Госдумы Алексей Веллер.
Читайте подробнее: Депутат ГД Веллер надеется, что явка в Мурманской области будет не ниже 30%
«Карта нарушений» незарегистрированного движения «Голос» работает в одностороннем порядке. Об этом заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы по выборам Игорь Борисов.
Читайте подробнее: «Карта нарушений» движения «Голос» работает в одностороннем порядке
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов считает, что от сбора подписей кандидатами на выборах нужно отказаться. Серьёзной причиной для отказа от сбора подписей, по его мнению, является то, что сборщики подписей фактически становятся обладателями персональных данных граждан, при этом не несут ответственности за их неправомерное распространение, не получая письменного согласия граждан на обработку своих персональных данных.
Подробности в материале: Псковский омбудсмен: сбор подписей на выборах — «архаический механизм»
Остаётся меньше часа до закрытия избирательных участков в Новосибирской области. Ровно в 20:00 (время местное) голосование по 30 избирательным кампаниям, в том числе на выборах мэра Новосибирска, будет завершено. В 23:00 (время местное) состоится брифинг избирательной комиссии Новосибирска. Члены избиркома озвучат первые итоги выборов. Следующий брифинг состоится в 4:00 9 сентября.
Напомним, явка на выборах мэра Новосибирска к 18:00 составила 16,81% или 199 571 человек, что почти в два раза ниже явки на выборах новосибирского градоначальника 6 апреля 2014 года — 28,69%.
Читайте также: В избиркоме Новосибирска назвали время оглашения первых результатов выборов
Избирательная комиссия Волгоградской области, где 8 сентября выбирают губернатора и депутатов облдумы, опубликовала новые данные о явке избирателей. На 15:00 проголосовало 26,13% от общего количества. Самая высокая явка на текущий момент зарегистрирована в Алексеевском районе (41,72%), в Кумылженском районе (41,35%) и в Жирновском районе (40,16%). Если сравнить с данными 2014 года, то показатели примерно схожи — пять лет назад к 15:00 проголосовало 25,34% избирателей.
Читайте об этом: Явка избирателей в Волгоградской области к 15:00 — 26%
К 12.00 мск в Ненецком АО на участки пришли 3343 жителя, что составляет 9,88% от общего числа избирателей
Об этом: Менее 10% избирателей Ненецкого АО проголосовали к полудню
В Свердловской области на интерактивную карту движения «Голос» в единый день голосования поступило два сигнала от граждан о нарушениях в ходе выборов (по состоянию на 16:00 по местному времени). Об этом сообщили в пресс-службе свердловского избиркома корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте подробнее: На Среднем Урале «Голос» зафиксировал два сигнала о нарушениях на выборах
В Туве второй раз выдали результаты явки на 18:00 по местному времени. Согласно новым данным избиркома, без учёта результатов на пяти округах, по которым информации пока нет, к этому моменту в республике проголосовало около 63% жителей с правом голоса.
Напомним также, ранее тувинский избирком дал информацию о явке на 18:00 в 17:00 по местному времени.
Читайте также:
К шести вечера в Туве проголосовало 63% избирателей
Иркутской области где сегодня, 8 сентября, выбирали кандидатов в парламент и органы местного самоуправления, закрылись все избирательные участки, начался подсчёт голосов.
Читайте также: В Иркутской области завершились большие муниципальные выборы
В Чечне проголосовали 26 128 избирателей и участников референдума в Ачхой-Мартановском и Грозненском районах. Это превысило 33,83% от общего числа избирателей, зарегистрированных для голосования на выборах. Таковы данные, которые приводит ЦИК Чечни на 12:00.
Об этом: На выборах в Чечне проголосовали более трети избирателей
Жители Таганрога (Ростовская область), формирующие новый состав городской думы, в текущем году приходят на избирательные участки активнее, чем на выборах депутатов городской думы города Таганрога шестого созыва 14 сентября 2014 года. Так, в 2014 году к 10:00 явка составила 2,25%, в текущем году отдали свои голоса к этому времени 3,53%. К полудню явка в 2014 году чуть превысила 8%, в 2019 году составила 9,4%.
Читайте подробнее: В Ростовской области таганрожцы отдают голоса активнее, чем пять лет назад
В Новосибирске после обращения члена участковой избирательной комиссии в Калининском районе Новосибирска возбуждено административное дело о подкупе избирателей на довыборах в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12, сообщила «ТАСС» председатель новосибирского избиркома Тамара Краткая.
Краткая отметила, что административное дело возбуждено по статье 5.16 КоАП РФ («Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах»), идёт стадия рассмотрения.
Как сообщается, несколько мужчин предлагали избирателям деньги за голос, отданный за одного из кандидатов. Члены УИКа вызвали сотрудников полиции.
Читайте также: СМИ: в Новосибирске возбуждено административное дело о подкупе избирателей
Наиболее вопиющие нарушения на выборах зафиксированы в Хабаровском крае. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Назван регион РФ, где проходят «самые грязные» выборы
Явка избирателей на довыборах в горсовет Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 к 18:00 составила 19,96%. Напомним, что к 15:00 (время местное) явка на этих довыборах составляла 13,23%.
Читайте также: Явка на довыборах в горсовет Новосибирска к 18:00 достигла почти 20%
Наблюдатели от Общественной палаты РФ и общественных палат регионов не выявили серьёзных нарушений на выборах 8 сентября 2019 года. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Общественная палата РФ не выявила серьёзных нарушений на выборах
Жители Батайска (Ростовская область) проявляют высокую избирательную активность на выборах депутатов городской думы по сравнению с выборами 2014 года. В частности, к 10:00 в 2019 году на избирательные участки пришли 2,58% батайчан, в 2014 году этот показатель был равен лишь 1%. К полудню явка избирателей в Батайске превысила 10%, что вдвое больше, чем пять лет назад, когда явка на 12:00 составила только 5%.
Читайте также: В Ростовской области батайчане проявляют избирательную активность
В Салехарде на выборах депутатов местной думы проголосовали уже 33,40% избирателей. Эти данные на 16:00.
Об этом: На выборы в думу Салехарда пришли 33,40% избирателей
В столице Бурятии Улан-Удэ завершилась процедура голосования. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Начался подсчёт голосов.
Читайте также: В Бурятии закрылись избирательные участки
«Проголосовал на выборах губернатора Вологодской области. Настроение отличное, погода замечательная», — написал глава Вологодчины Олег Кувшинников в соцсетях.
Читайте также: Вологодский губернатор сделал свой выбор
В Псковской области, по данным облизбиркома на 15:00, явка избирателей на выборы глав районов превысила 30%. Активнее всего голосуют за главу Усвятского района — к середине дня здесь проголосовали 45,11% избирателей — 1703 человека.
Подробности в материале: Явка на выборах глав районов в Псковской области к 15:00 превысила 30%
Явка избирателей на выборах в Кузбассе к 15:00 составила 39,63%. На избирательных участков побывали 86 824 избирателя, сообщили в кемеровском избиркоме. Напомним, что по данным на 12:00 явка в регионе составляла 22,94% или 50 249 избирателей.
В Кузбассе сегодня, 8 сентября, проходит 15 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 9 Кемерова; дополнительные выборы депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 6, 8 и 15; дополнительные выборы депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
Подробности в материале: В Кузбассе избирком сообщил о явке 39,63% к 15:00
Выборы — это «праздник и возможность побыть с семьёй». В Казани в связи с проведением масштабной концертной программой будут усилены меры безопасности. В связи с этим вице-премьер ТатарииЛейла Фазлеевапризвала жителей и гостей татарской столицы воздержать от проноса «больших сумок и чемоданов», а также жидкостей. Об этом она заявила в пресс-центре ЦИК Татарии.
Подробнее: Вице-премьер Татарии призвала избирателей воздержаться от «больших сумок»
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в выборах нового главы региона. Он вместе с супругой прибыл на избирательный участок №56 краевого центра в центре Ставрополя.
Фото пресс-службы губернатора Ставрополья
Председатель Государственного совета Татарии Фарид Мухаметшин, который проголосовал утром, оценил настроение избирателей как «хорошее»:
Читайте подробнее: Спикер Госсовета Татарии рассказал о настроении избирателей
На довыборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному округу №2 к 15:00 проголосовали 11,87% избирателей (3047 человек). На дополнительных выборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13 к 15:00 явка составила 12,48% (1233 человека).
Читайте также: На довыборах депутатов в Пскове к 15:00 явка добралась до 12%
В Севастополе на выборах в Законодательное собрание второго созыва проголосовало более 75% личного состава Черноморского флота. Об этом 8 сентября журналистам сообщил член избирательной комиссии Александр Чмыхалов.
Об этом: В Севастополе проголосовало три четверти личного состава ЧФ
По состоянию на 15:00, на избирательные участки для выборов депутатов гордумы Пензы пришли 20,77% от общего числа внесенных в списки избирателей. На выборах в Кузнецке и Заречном явка не превышает 19%.
Читайте также: К 15:00 в выборах депутатов гордумы Пензы приняли участие 20,77% граждан
Представитель Вологодского избиркома посетил с урной для голосования 102-летнюю избирательницу
Подробности в материале: 102-летняя жительница Вологодчины приняла участие в выборах
В Севастополе на выборах в Законодательное собрание второго созыва проголосовало более половины всех военнослужащих города-героя. Военнослужащие голосуют на 33 из 181 избирательных участков Севастополя. Три участка открыты на кораблях ЧФ.
Об этом: Более половины всех военнослужащих Севастополя проголосовали на выборах
На выборах губернатора Астраханской области к 15:00 по местному времени проголосовали 23,62% избирателей. Активнее всего на избирательные участки идут жители города Знаменска (38,65%), Красноярского района (35,58%) и Черноярского района (33,32%). Во всех муниципалитетах явка превысила 20%.
Об этом: Более 20% астраханцев уже проголосовали на губернаторских выборах
Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 (время местное) составила по данным избиркома 19,13% (227 239 человек), на довыборах в горсовет — 22,82% (5 766 человек).
Через несколько минут избирательные участки в Новосибирской области закроются. Ровно в 20:00 (время местное) голосование по 30 избирательным кампаниям будет завершено.
В 23:00 (время местное) состоится брифинг избирательной комиссии Новосибирска. Избирком озвучит первые итоги выборов.
Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 так и не достигла 20%
В Республике Алтай завершилось голосование на выборах главы и депутатов Государственного собрания — Эл Курултай (региональный парламент).
В 20:00 закрылись избирательные участки, начинается подсчёт голосов.
Подробности в материале: В Республике Алтай закрылись избирательные участки
20,44% избирателей Тульской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Тульской областной думы к 15:00 8 сентября, сообщили в облизбиркоме. В 2014 году явка на то же время составляла почти 25%. На выборах депутатов Тульской гордумы к 15:00 проголосовали 15,2% избирателей.
Подробнее: В Тульской области к 15:00 проголосовали 20% избирателей
На экстерриториальные избирательные участки в Псковской области к 15:00 пришли 44,8% избирателей, голосующих на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Сообщается, что за ходом голосования на «дачных» участках следят 33 общественных наблюдателя.
Читайте также: Явка петербуржцев на «дачных» псковских участках к 15:00 достигла 44,8%
К 15:00 на избирательные участки в Марий Эл пришли 22,85% избирателей. Это меньше, чем было на аналогичное время в 2014 году, когда выбирали региональный депутатский корпус предыдущего, шестого, созыва.
Подробнее: Явка на выборах в марийский парламент ниже, чем было в 2014 году
В Ингушетии прошла церемония инаугурации избранного на пять лет главы республики Махмуда-Али Калиматова. В зале Славы администрации главы РИ присутствовали полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы субъектов округа.
Во время инаугурации Калиматов принес присягу народу Ингушетии на русском и ингушском языках, в которой он пообещал жителям республики быть гарантом соблюдения прав и свобод, гарантированных Конституцией Республики Ингушетия.
Фото пресс-службы главы Ингушетии
В Туве, где сегодня выбирали депутатов регионального парламента, завершилось голосование. 186 работавших избирательных участков закрылись в 20:00 по местному времени.
Читайте также: Голосование завершилось в Туве
О первых результатах общественного мониторинга выборов в единый день голосования 8 сентября сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.
Подробности в материале: В ОП подвели промежуточные итоги наблюдения в единый день голосования
В Новосибирской области по данным на 20:00 закрылись все 620 избирательных участка. Сегодня, 8 сентября, в регионе проходили 30 избирательных кампаний, в том числе выборы мэра Новосибирска и главы Филипповского сельсовета Ордынского района.
Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 (время местное) составила по данным избиркома 19,13% (227 239 человек). Это ниже явки на выборах новосибирского градоначальника в 2014 году — 28,69%.
Затраты на выборы градоначальника из муниципального бюджета составили 96,6 млн рублей, в том числе на систему видеонаблюдения и электронные устройства для подсчёта голосов было потрачено 17,5 млн рублей. Системами были оснащены 552 участка (почти 90%) и десять ТИКов, электронными устройствами подсчёта голосов — 312 избирательных участка.
Читайте также: В Новосибирской области закрылись все избирательные участки
В Кургане жителей города атаковали телефонными звонками неизвестные агитаторы. Они звонят людям на мобильные телефоны и призывают голосовать за одну из партий.
Информацию уже проверяют правоохранительные органы. «Есть информация, что звонки шли не из нашего региона», — заявил журналистам глава областной Общественной палаты Михаил Белоусов.
Об этом: Жителей Кургана атаковали звонками с агитацией за одну из партий
В Новгородской области к 15:00 8 сентября явка на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по одномандатному округу №134 составила 15,77%. По муниципальным образованиям Новгородской области явка колеблется от 42,13% в Мошенском районе до 11,65% в Великом Новгороде. Явка на этих выборах в Госдуму — ниже, чем когда-либо на выборах подобного уровня. В сентябре 2016 года к этому часу она составляла 26,5%, в декабре 2011 года — 37,08%.
Читайте также: К 15:00 на довыборы депутата Госдумы пришли 15,77% новгородских избирателей
39,08% жителей Калмыкии приняли участие в голосовании на выборах главы республики к 15:00 8 сентября, сообщили в избиркоме. В сентябре 2014 года, когда выборы главы Калмыкии проходили в последний раз, к 15:00 в день голосования в выборах приняли участие 40,7% избирателей.
Об этом: 39% жителей Калмыкии проголосовали на выборах главы республики
По данным ЦИК РФ на 15:00, в Республике Крым проголосовало 23,27% избирателей. Больше всего избирателей пришли на выборы в Раздольненском районе полуострова — 37%. Меньше всего проголосовали в Ялте — 14,86%.
Об этом: В Крыму к 15:00 проголосовало более 23% избирателей
В Ставропольском крае на выборах губернатора продолжает расти явка избирателей на избирательные участки. К 15:00 она составила 41,57%. В 2014 году в это же время явка на выборах губернатора составляла всего 27,96%.
Читайте также: На Ставрополье отмечают высокий интерес избирателей к выборам губернатора
В Татарии явка на 15:00 предварительно составила 45,13%. Лидером среди муниципалитетов на 15:00 является Кайбицкий район, где проголосовало 87,4% избирателей.
Подробности в материале:Избиратели в Татарии голосуют менее активно, чем пять лет назад
Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 в 2019 году оказалась намного меньше результата 2014 года. По данным избиркома за полчаса до закрытия на избирательных участках побывали 227 239 человек или 19,13%. Явка на досрочных выборах новосибирского градоначальника в 2014 году к этому времени составляла 31,31%.
Напомним, в Новосибирске в 20:00 закрылись все избирательные участка.
Читайте также: Явка на выборах мэра Новосибирска к 19:30 ниже явки 2014 года на 12,18%
29,85% составила явка избирателей на дополнительные выборы депутата Государственной думы в Орловской области к 15:00 8 сентября, таковы данные областной избирательной комиссии.
Читайте также: Явка в Орловской области к 15:00 составила менее 30%
В голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга к трем часам дня приняли участие 615 тыс. 856 избирателей.
Читайте также: Явка на выборах в Петербурге к 15:00 едва превысила 16%
На дополнительных выборах депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №1 явка избирателей выше, чем на довыборах депутата Государственной думы: к 15:00 она составила 21,5% — при том, что явка на участки по выборам депутата Госдумы на этот час всего 15,77%.
Читайте также: Довыборы в Новгородскую облдуму идут при лучшей явке, чем в Госдуму
В Ростовской области продолжается голосование за депутатов местных парламентов. К 15:00 явка на выборах в регионе составила 15,53%, сообщает местный избирком. Так, в Азове явка составила 20% (в 2014 году — 21,6%), в Таганроге — 16,31% (в 2014 году — 16,67%). Улучшил показатель посещаемости избирательных участков только Батайск — 16,54% против 10% в 2014 году.
Читайте также: В Ростовской области избиратели к 15:00 снизили активность
В Калужской области на основных и дополнительных выборах в представительные органы местного самоуправления на 15:00 проголосовало 20,15% избирателей или 7 тыс. 923 человек. В списки для голосования на 34 избирательных участка включено 39 тыс. 310 человек.
Читайте подробнее: В Калужской области на выборах к 15:00 проголосовало 20,15% избирателей
В Забайкальском крае, где сегодня, 8 сентября, выбирали муниципальную власть и губернатора, обработано порядка 9,18% протоколов.
Читайте также: На губернаторских выборах в Забайкалье обработано порядка 10% протоколов
В Курганской области выборы проводятся традиционно без чёрных технологий. Об этом заявил журналистам член Общественной палаты РоссииВалерий Яхонтов.
«В нашей области голосование традиционно проходит спокойно, без использования «черных» технологий. На многих участках были очереди, однако в данном случае это хорошо, так как люди хотят выразить свое мнение, отдать свой голос», — сказал спикер.
Также об этом: Член ОП РФ: Зауралье традиционно голосует без чёрных технологий
За ходом голосования на избирательных участках Брянской области следят более 5 тысяч наблюдателей. Они назначены не только кандидатами и политическими партиями, но и Общественной палатой региона. Многие наблюдатели прошли обучение в Открытой школе, организованной облизбиркомом. Для освещения хода выборов было аккредитовано свыше 100 журналистов региональных и муниципальных изданий.
В Курской области к 15:00 на выборах губернатора проголосовали 27,67% избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Глушковском (52,36%), Беловском (43,22%) и Черемисиновском (41,51%) районах. В 2014 году, когда состоялись прошлые выборы губернатора, явка к 15:00 составляла 24,5%. В единый день голосования 2019 года этот показатель вырос почти на 3%.
Об этом: В Курской области проголосовали более 27% избирателей
Признаки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации имеют некоторые действия компаний Google и Facebook в единый день голосования. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Читайте также: Выборы в России: в Общественной палате фиксируют признаки вмешательства
Явка избирателей Ленинградской области на выборах в органы местного самоуправления к 15:00 мск составила 15,96% от общего числа имеющих право голоса граждан.
Об этом: Явка избирателей на местных выборах в Ленобласти — около 16%
В Карачаево-Черкесии на выборах депутатов Народного собрания на 15:00 проголосовали 50,22%, сообщили в ЦИК КЧР. Число проголосовавших за народных избранников увеличилось за два часа на 18%.
Читайте также: Более 50% избирателей Карачаево-Черкесии уже проголосовали на 15:00
В Иркутской области несмотря на маленькую явку (немногим более 20 процентов) на больших муниципальных выборах, зафиксировано большое количество нарушений.
Как следует из официального сообщения регионального отделения партии «Единая Россия», о том, что не все конкуренты вели честную борьбу, сообщил секретарь Иркутского регионального отделения партии Сергей Сокол.
Читайте также: Иркутские единороссы отмечают большое число нарушений на выборах
В столице Бурятии Улан-Удэ стали известны окончательные результаты по явке избирателей. На избирательные участки за день пришло 34,25% избирателей. Это существенно больше, чем на предыдущих выборах в 2014 году, когда явка составила 25,96%.
Читайте также: На выборах в Улан-Удэ проголосовало более трети населения
Голосование на выборах в Республике Калмыкия, где 8 сентября выбирают главу региона, проходит спокойно, пока поступила одна жалоба от кандидата. Об этом журналистам сообщил председатель избиркома Калмыкии Александр Дикалов.
Об этом: Голосование спокойное — глава избиркома Калмыкии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Москве на избирательном участке №2714, расположенном в школе №814 на улице Матвеевской.
«Идите и голосуйте, москвичи, жители России. Это же несложно — прийти и выразить свою гражданскую позицию, проголосовать и не оставаться равнодушным к жизни своего города, своей страны», — призвал Жириновский.
На 15:00 в Кабардино-Балкарии на выборах в парламент республики шестого созыва проголосовали уже 46,45% избирателей из числа жителей региона, наделенных правом выбора. Общее число проголосовавших составляет более 249 человек из 536 132 человек, включенных в списки избирателей.
Читайте также: Число проголосовавших на выборах в Кабардино-Балкарии приближается к 47%
Количество избирателей, проголосовавших на выборах разных уровней в Тюменской области, остаётся сравнительно небольшим на момент 16:00.
Явка на довыборы в региональную думу так и не перешла десятипроцентный рубеж — в них пока приняло участие лишь 9,97% избирателей.
Самый высокий результат — на выборах гордумы в Ялуторовске, где пришли 26% избирателей, ниже — в Тюменском районе (16,7%), чуть меньше — в Тобольске (16,33%).
Читайте также: Явка на выборы в Тюменской области остаётся небольшой
В Свердловской области по состоянию на 18:00 по местному времени, явка граждан на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 составила 22,65%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте также: В Свердловской области на довыборы в Госдуму явка на 18:00 составила 22,65%
Заместитель главы МВД по Татарии Алексей Соколовзаявил, что выборы в регионе «проходят достаточно спокойно», а количество жалоб «незначительно и не превышает число обращений по прошедшим выборам прошлых лет» — их «не более двух с половиной десятков».
Читайте также: Замглавы МВД Татарии оценил ход выборов и рассказал о жалобах
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин проголосовал на довыборах депутата Государственной думы РФ от Новгородской области не по месту регистрации в Великом Новгороде, а по месту нахождения — на избирательном участке № 512 в селе Никольское Демянского района.
Подробности в материале: Новгородский губернатор проголосовал за депутата Госдумы не по прописке
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал в Москве на избирательном участке №142, расположенном во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах.
«Выборы — это всегда ответственное и важное голосование. Есть два способа решения проблемы. Либо булыжником, либо на основе программы и профессиональной команды, предложив гражданам исправить ситуацию бюллетенем. Вот это и будет самое ответственное и умное голосование», — отметил он.
В Липецкой области явка на выборах главы региона к 15:00 достигла 31,66%. Активнее всего голосуют жители Елецкого района (50,85%), Добровского района (50,55%) и Хлевенского района (45,14%). В 2014 году, когда проходили предыдущие выборы главы областной администрации, к этому же времени явка составляла 27,69%.
По теме: Явка в Липецкой области превысила показатели прошлых выборов главы региона
В Оренбургской области на 18:00 местного времени (16:00 мск) явка избирателей составила 34,66%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.
Планку в 50% преодолели ЗАТО Комаровский, Шарлыкский, Тоцкий, Ташлинский, Пономаревский, Тоцкий, Красногвардейский, Асекеевский, Бугурусланский районы. Лидером по активности электората стал Ташлинский район — 54,3%.
Минимальная явка по-прежнему фиксируется в Орске: от 22,49% до 24,13% в зависимости от района города.
Напомним, в Оренбуржье 8 сентября выбирают главу региона. На прошлых губернаторских выборах (14 сентября 2014 года) на 18:00 явка составляла — 36,19%.
Читайте также: В Оренбурге за два часа до финала голосования явка составила 34,66%
ЦИК Татарии опубликовало итоги проверки по факту появления в интернете сообщения о том, что за несколько дней до выборов на одном из заводов в Бугульме было вывешено объявление об участии работников организации в голосовании на выборах депутатов Государственного совета. С учётом того, участие в выборах является свободным и добровольным, избирательная комиссия направила письмо в адрес руководства предприятия, которое в ответ проинформировало о проведении внутреннего расследования и сообщило о том, что объявление было размещено «начальником автоматического цеха по личной инициативе». В настоящее время оно снято.
К материалам, оказывающим влияние на избирателя в России, можно отнести некоторую размещенную в поисковой системе Google информацию. Об этом сообщил 8 сентября первый заместитель председателя Центральной избирательной компании (ЦИК) России Николай Булаев.
Об этом: В ЦИК РФ сообщили о материалах в Google «влияющих на человека»
Челябинцы активно выбирают губернатора. По данным избиркома на 18:00 по местному времени свои голоса отдали 38,46% избирателей.
14 сентября 2014 года явка была ниже. Тогда на 18:00 проголосовали 33.98% избирателей.
Об этом: В Челябинской области явка на 18:00 составила 38,46%
На выборах депутатов Брянской областной думы седьмого созыва к 15:00 8 сентября проголосовало 31,68% избирателей. Официальные данные предоставил региональный избирком. Максимальная явка зафиксирована в ОИК №11, которая представляет Клинцовскую городскую избирательную комиссию. В Клинцах к 15:00 проголосовало 45,98% избирателей. Наименьшая явка в ОИК №7, которая расположена в Фокинском районе Брянска, там на участки пришли всего 16,12% избирателей. Для голосования всего открыто 1 088 избирательных участков.
Об этом: К 15:00 в Брянской области проголосовали 31,68% избирателей
По состоянию на 18:00 по местному времени явка на выборах главы Башкирии составила по республике более 57%.
Сообщений о серьезных нарушениях выборного законодательства в Башкирии в комиссию не поступало. Всего ЦИК республики получил 15 обращений, из которых 9 связаны с просьбой разъяснить порядок голосования.
Читайте также: Явка на выборах главы Башкирии превысила 57% к 18:00
В ЦИК Марий Эл к настоящему времени поступило шесть обращений. Из них три жалобы находятся на рассмотрении комиссии, одно — на рассмотрении в других органах, два обращения не подтвердились.
В Северной Осетии явка избирателей на выборах депутатов в городское Собрание представителей Владикавказа на 15:00 составила 22,82%. Общее число жителей республики, проголосовавших за депутатов горсовета, превысило 53 тысячи человек.
Также по теме: Явка на выборах в Собрание представителей Владикавказа составила 22,82%
В Курганской области на выборы губернатора пришли 37,36% избирателей. Эти данные на 18:00 по местному времени, сообщает облизбирком.
В 2014 году на таких же выборах явка составила 35.42%.
По нынешним выборам вполне можно прочитать настроения граждан России в целом, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Подробности в материале: Жириновский: нынешние выборы показывают настроения граждан
В Оренбургской области один из кандидатов обратился прокуратуру с заявлением, где пожаловался на нарушение проведения голосования в лечебных учреждениях Орска. По данным представителей партии, от которой кандидат выдвинут на выборы в регионе, в некоторых орских больницах пациенты голосовали по списку, без предъявления паспортов. Об этом претендент на пост главы области сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
Также кандидат выразил подозрения относительно большого количества открепительных удостоверений в Оренбурге и назвал это «не очень хорошим признаком» и «способом административного воздействия». По его данным, во многих участковых избирательных комиссиях города более 5% открепительных удостоверений.
Читайте также: Кандидат в губернаторы Оренбуржья пожаловался в прокуратуру
На выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя на 15:00 пришло 20,6% избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии города-героя Сергей Даниленко.
Об этом: В Севастополе проголосовало всего 20% избирателей — данные на 15:00
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал граждан РФ к ответственному голосованию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
Читайте подробнее: Зюганов рассказал о двух способах решения проблем России
В Дагестане явка избирателей на муниципальных выборах на 15:00 составила 39,6%. Общее число пришедших на избирательные участки составило 6215 человек. В Дагестане проходят 19 муниципальных избирательных кампанийв в 10 муниципальных районах. Шесть из них — по основным выборам депутатов представительных органов сельских поселений, 11 — по дополнительным выборам депутатов представительных органов сельских поселений и две — по выборам глав сельских поселений.
Читайте подробнее: Почти 40% избирателей Дагестана пришли на избирательные участки к 15:00
На муниципальных выборах в Ингушетии проголосовала 109-летняя жительница Гамурзиевского административного округа города Назрани Пятимат Мержоева. После голосования, прошедшего на дому у ветерана, ей преподнесли памятные подарки и пожелали крепкого здоровья, сообщил замглавы города Магомед Бекмурзиев.
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал идти на выборы, чтобы не было воспользоваться голосами тех, кто не принял участие в голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
Об этом: Миронов: идите на выборы, чтобы вашим голосом не воспользовались
В Татарии, помимо выборов депутатов, в 18 муниципальных образования проходит анкетирование по программе «Наш двор». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября сообщил на брифинге в Едином информационном центре Татарии первый замминистра строительства республикиАлексей Фролов.
Цель — опрос жителей многоквартирных домов в части благоустройства дворов.
Подробности в материале: Во время выборов жители Татарии проходят анкетирование по благоустройству
В Свердловской области ход выборов освещают 44 региональных средств массовой информации, а на избирательных участках работают 184 аккредитованных сотрудников СМИ, сообщили в пресс-службе свердловского избиркома корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Свердловской области ход выборов освещают 44 региональных СМИ
В Чечне на 15:00 проголосовали на выборах в органы местного самоуправления 45,96% избирателей — 35 501 человек. Такие данные на 15:00 приводит региональный избирком. Выборы проходят в спокойной обстановке.
Читайте также: На муниципальных выборах в Чечне явка приближается к 50%
Самую высокую явку в Вологодской области демонстируют жители трех районов: Усть-Кубинского — 46,8%, Нюксенского — 46,3% и Тарногского — 44,6%. В областном центре к 15.00 мск проголосовало 16,1% избирателей, в Череповце — 22,6%.
Читайте подробнее: Более 26% проголосовали в Вологодской области
Факты распространения политической рекламы на видеохостинге Youtube, в поисковой системе Google и в соцсети Facebook установлены в ходе мониторинга средств массовой коммуникации (СМИ) в единый день голосования. Об этом сообщили ИА REGNUM в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Читайте подробнее: Роскомнадзор выявил факты распространения политрекламы в Google и Facebook
В Московской области на выборах в советы депутатов городских округов к 17.00 проголосовали 353 тыс. человек. Таким образом на 17.00 явка составила 17,32% от общего числа зарегистрированных избирателей.
Читайте также: В Московской области на выборах депутатов проголосовали 17,32% избирателей
Явка на довыборах в депутаты югорской думы составила 24,47% по состоянию на 18:00. Информация размещена на сайте облизбиркома.
Читайте подробнее: В Югре замедлился рост явки на довыборах в депутаты окружной думы
Жители Мурманской области показывают рост избирательной активности.
«В Мурманске на этих выборах хорошая явка, констатируем, что хорошо поработали и кандидаты, и сами комиссии, и избиратели хорошо идут на участки», — прокомментировал данные глава избиркома Антон Богомолов.
Об этом: К 15.00 в Мурманске проголосовала почти четверть избирателей
И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаевне голосовал на выборах депутатов Законодательного собрания из-за того, что не успел прописаться в городе-герое. Об этом он сообщил журналистам в селе Широкое во время встречи с местными жителями.
Об этом: И.о. губернатора Севастополя не голосовал из-за отсутствия прописки
На выборах губернатора Астраханской области явка избирателей к 18:00 составила 28,95%. Самые активные избиратели — в Красноярском районе (43,34%). В городе Знаменске проголосовали 42,91% избирателей. В остальных районах явка не достигла 30−40%. В 2014 году, на прошлых выборах губернатора, явка к этому времени составляла 32,95%.
Об этом: Астраханские избиратели замедлились по пути на выборы губернатора
В селе Широкое под Севастополем голосование на выборах депутатов Заксобрания проводится одновременно с массовой диспансеризацией. Об этом 8 сентября журналистам рассказал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Об этом: Под Севастополем выборы объединили с диспансеризацией
В Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях и Оренбургской, а также в Пермском крае, Югре и на Ямале голосование завершено. Начался подсчёт голосов. Уже совсем скоро станут известны имена победителей.
В Свердловской области в 20:00 по местному времени завершились выборы и довыборы депутатов в представительные органы различных уровней. В Единый день голосования в регионе работали 517 избирательных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Свердловской области закрылись избирательные участки
В Оренбургской области завершился процесс голосования. В 20:00 местного времени (18:00 мск) все 1706 избирательных участков закрылись, начинается подсчёт голосов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, первые предварительные итоги по выборам губернатора станут известны к 22:00 — после того, как проанализируют данные КОИБ, которые работали в крупных городах.
Читайте также: Выборы главы Оренбуржья: в регионе завершился процесс голосования
Прокурор Тульской области Роман Прасков и Уполномоченный по правам человека региона Татьяна Ларина проверили ход голосования в следственном изоляторе Тулы, сообщили «Тульские новости».
«Мы вместе с прокурором Тульской области и председателем региональной Общественной палаты посетили следственный изолятор. Люди, которые там находятся, не лишены гражданских прав и имеют право голосовать. Мы пообщались с ними, посмотрели, какие условия там созданы, какая работа велась перед выборами», — рассказала омбудсмен.
Жалоб от избирателей на ход голосования в Тульской области пока не зафиксировано, об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека по региону Татьяна Ларина.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Махмуда-Али Калиматова с избранием на должность главы Ингушетии. Она высказала уверенность, что его «профессионализм, опыт и компетентность помогут в решении задач по обеспечению социально-экономического развития Республики Ингушетия, эффективному использованию её потенциала».
Читайте также: Матвиенко поздравила с избранием главой Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
Глава Мосгоризбиркома оценил явку в электронном голосовании
Дистанционные электронные голосования уже зарекомендовали свою эффективность: общее число проголосовавших граждан на соответствующих участках в Москве превысило 70% от общего числа зарегистрированных избирателей к 15:00. Об этом 8 сентября сообщил председатель Московской городской избирательной комиссииВалентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Нашли повод: феминистки недовольны электронным голосованием в Москве
В РФ имели место попытки скомпрометировать систему электронного голосования, считает глава общественного штаба по наблюдению за выборамиАлексей Венедиктов. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге.
Гаджет-выборы: в РФ разглядели приход инклюзивной демократии
Электронное голосование на выборах в Мосгордуму — это революция демократического характера, считает глава Общественной палаты РФ МосквыКонстантин Ремчуков. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге.
Сбой в электронном голосовании случился из-за портала госуслуг Москвы
Причиной сбоя в системе электронного голосования стал сбой в общей инфраструктуре портала госуслуг Москвы. Об этом, как передает корреспондентИА REGNUM, заявил 8 сентября глава электронного штаба Илья Массух.
Международные избиратели не обнаружили нарушений на выборах в Тульской области. Как сообщила пресс-служба избиркома, в регионе работают эксперты из Швеции и Италии, которые в течение дня голосования посещают избирательные участки. Научный сотрудник Центра международных исследований Лиссабона Марко Марсилии доцент Института российских и евразийских исследований Уппсальского университета Грегори Симонсподчеркнули, что выборы проходят в режиме прозрачности.
Об этом: Международные наблюдатели не увидели нарушений на тульских выборах
В Алькеевском районе Татарии свой голос отдали молодожёны Динар и Ирина Мингалиевы, которые пришли на избирательный участок после регистрации брака.
Агитационная кампания в Татарии прошла «последовательно и достаточно спокойно», «регистрацию получили почти все желающие кандидаты», включая тех, кто «позиционировали себя как оппозиционеры».
Аккаунт Московской городской избирательной комиссии в социальной сети Facebook был заблокирован 7 сентября, накануне единого дня голосования. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в интервью РАПСИ.
Об этом: Аккаунт Московской городской избирательной комиссии в Facebook заблокирован
Глава Тувы Шолбан Кара-оол купил 8 сентября на избирательном участке «подарки для детей и мёд для чая». Скриншот со страницы главы Тувы в соцсети «ВКонтакте»
Глава Тувы Шолбан Кара-оол купил 8 сентября на избирательном участке «подарки для детей и мёд для чая». Скриншот со страницы главы Тувы в соцсети «ВКонтакте»
Избирательная комиссия Волгоградской области пояснила, как будут оформлять голоса, поданные за кандидатаВадима Чистякова. Напомним, кандидат скоропостижно скончался в Краснооктябрьском районе Волгограда в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
По теме: В волгоградском избиркоме зачтут голоса скончавшегося кандидата
Иностранный наблюдатель сравнил выборы в Москве и во Франции
Международные наблюдатели высоко оценивают уровень проведения голосования на выборах в Московскую городскую думу. Об этом 8 сентября заявили международные наблюдатели — иностранные общественники, представители партий и органов власти — на встрече с председателем Московской городской избирательной комиссии Валентином Горбуновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В избирательной комиссии Ставропольского края проверяется информация о вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков на выборах губернатора края в Пятигорске. Всего поступило восемь обращений о нарушениях в ходе выборов на разных избирательных участках.
Читайте также: На Ставрополье поступил сигнал о вбросе бюллетеней в Пятигорске
В Тюменской области закрылись 170 избирательных участков, на которых можно было проголосовать на выборах разных уровней в регионе.
На выборах в ялуторовскую гордуму проголосовали 28,42% избирателей, довыборах депутата в тюменскую облдуму — 11,13% избирателей, депутата в думу Тюменского района — 19,70%, депутата в тобольскую гордуму — 17,78% избирателей.
Об этом: В Тюменской области подсчитали итоговую явку на выборах
В Чаплыгинском районе член комиссии зафиксировали вброс бюллетеней на выборах главы региона. Об этом сообщило региональное отделение КПРФ. На участке 20−31 в селе Троекурово, по словам члена комиссии, одной из наблюдательниц выдали три бюллетеня, в двух из которых она успела поставить отметки. Члена комиссии, который изъял эти бюллетени, обвинили в провокации. Жалоба была направлена в избирательную комиссию области.
Читайте также: Наблюдатели пожаловались на вброс бюллетеней в Липецкой области
По данным избирательной комиссии Волгоградской области на 18:00 местного времени явка составила 33,98%. Этот показатель немного превышает данные 2014 года — тогда на участки пришли 31,75% избирателей.
Об этом: Почти 34% избирателей пришли на выборы в Волгоградской области
В Псковской области явка избирателей на выборы глав районов, по данным облизбиркома на 18:00, колеблется от 40,05% в Дновском до 56,63% в Усвятском районе. На выборах главы Бежаницкого района к этому часу проголосовали 44,51% избирателей, главы Новоржевского района — 48,9%, главы Пустошкинского района — 45,99%, главы Пушкиногорского района — 40,98%.
Подробности в материале: Явка на выборах глав районов в Псковской области к 18:00 превысила 40%
В избиркоме Ставропольского края факт вброса бюллетеней на избирательном участке № 596 в Кочубеевском районе не подтвердили. Если такая жалоба поступит от одного из кандидатов на пост главы региона Виктора Соболева, который о ней ранее заявил, что, по словам председателя ЦИК края Евгения Демьянова, она будет рассмотрена в установленном порядке.
Читайте также: Факт вбороса бюллетеней в Кочубеевском районе Ставрополья не подтвердился
Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов подтвердил, что в избирком поступила жалоба КПРФ на попытку вброса бюллетеней на участке в селе Троекурово Чаплыгинского района. Глава регионального избиркома сообщил, что информацию об этом случае передали в прокуратуру и Следственный комитет.
Об этом: С инцидентом на выборах в Липецкой области разберутся прокуратура и СК
В Госдуме намерены внимательно изучить данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook и призывают партии сообщать о подобных фактах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом сообщил глава комиссии Госдумы, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).
«Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — заявил Пискарев журналистам.
Читайте также: Комиссия Госдумы приглашает Google и Facebook ответить на вопросы о выборах
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму приблизилась к 90%
По состоянию на 18:00 явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 87,7%. Об этом сообщается в телеграм-канале общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице.
По данным Псковского облизбиркома на 18:00, за два часа до закрытия участков на довыборах депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 явка составила 14,16%, на дополнительных выборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13 — 15,17%.
Читайте также: Довыборы депутатов в Пскове оказались интересны только 15% избирателей
В Туве проголосовали две трети жителей, имеющих право голоса. Явка на выборах в региональный парламент по ситуации на 21:00 по местному времени составила 65,82%.
Читайте также: На выборах в Туве приняли участие две трети избирателей
38,93% избирателей Орловской области проголосовали на дополнительных выборах депутата Орловской областной думы по данным на 18:00 8 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома. В 2016 году, на выборах в Госдуму, в Орловской области проголосовали около 45% избирателей.
Подробности в материале: В Орловской области к 18:00 проголосовали 38,9% избирателей
Явка в Мурманской области превысила показатели прошлых выборов. К 18.00 мск проголосовали почти 32% избирателей.
Читайте также: Почти 32% избирателей проголосовали в Мурманской области
В ХМАО закрылись все открытые на Единый день голосования избирательные участки.
Читайте также: В Югре считают голоса
Выборы в губернаторы Челябинской области прошли очень спокойно. Об этом заявил политолог Марат Баширов корреспонденту ИА REGNUM.
По словам эксперта, явка избирателей (38,46% к 18:00 (16:00 мск)) оказалась достаточной.
«Она подтверждает, что выборы очень спокойные. Явка показала, что люди не хотят состязания. Им не выборы должны, а всё то, что будет происходить после этого», — сказал Баширов.
Об этом: Люди не хотят состязания: эксперт о выборах губернатора Челябинской области
На 15 экстерриториальных избирательных участках по выборам губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области, по данным на 18:00, проголосовали 51,3% избирателей. При этом в среднем по Псковской области, где сегодня, 8 сентября, также проходят 13 собственных избирательных кампаний, явка на 18:00 составила около 32%.
Читайте также: Явка на выборах главы Петербурга на псковских дачных участках превысила 51%
27,86% составила явка на выборы депутатов Тульской областной думы по данным на 18:00 8 сентября. В 2014 году, на предыдущих выборах в региональный парламент, проголосовало около 42% жителей. На выборах в Тульскую городскую думу седьмого созыва проголосовали 19,78% жителей.
Об этом: На выборах в Тульской области проголосовали чуть более четверти избирателей
В Астраханской области в 20:00 по местному времени закрылись все 580 избирательных участков. Явка избирателей, по данным на 18:00, составила 28,95%. На прошлых губернаторских выборах в 2014 году итоговая явка составила 40,60%.
Об этом: В Астраханской области подводят итоги 190 избирательных кампаний
В 20:00 по местному времени избирательные участки Волгоградской области завершили свою работу. Комиссии приступают к гашению неиспользованных бюллетеней и подсчёту голосов. На 18:00 проголосовало 33,98% избирателей.
Об этом: В Волгоградской области закрылись избирательные участки
В Башкирии завершили работу все 3434 избирательных участка. Также завершили принимать граждан 37 пунктов для голосования, организованных в местах временного пребывания.
Сегодня, в единый день голосования, жители Башкирии выбирали не только главу региона, но и более 7,3 тыс. депутатов местных советов. Всего в республике 8 сентября состоялись 818 избирательных кампаний различных уровней.
Читайте также: В Башкирии закрылись все избирательные участки
В Марий Эл на выборах в региональный парламент на 18:00 часов свой выбор сделали 158 407 граждан, или 29,3% от общего числа избирателей. Отметим, что активность избирателей ниже, чем было в 2014 года на аналогичное время: тогда на участки пришли 35,16% избирателей.
Читайте также: За два часа до завершения выборов в Марий Эл проголосовало 29% избирателей
В Ставропольском крае представители кандидата в губернаторы Ставрополья Виктора Соболева сообщили о еще одной попытке вбросабюллетеней. Факт якобы был задокументирован на избирательном участке № 426 в поликлинике города Иноземцево.
Читайте также: Еще об одной попытке вброса бюллетеней сообщили на Ставрополье
55,7% избирателей Калмыкии приняли участие в голосовании на выборах главы республики по данным на 18:00 8 сентября. В Юстинском и Яшкульском районах явка превысила 60%, а в Черноземельском проголосовали почти 72% жителей. Ещё в семи районах региона на участки пришли более 50% жителей.
Об этом: Более половины жителей Калмыкии проголосовали на выборах
В Ростовской области явка в единый день голосования на 18:00 (время московское) составила 19,33%. Отдали голоса за депутатов городской думы Азова к этому времени 25,11%. В Батайске избирательные участки посетило 20,62% горожан. Явка на 18:00 в Таганроге составила 20,26%.
Читайте подробнее: В Ростовской области на участки пришло 19,33% избирателей — явка на 18:00
По данным на 18:00, в ЦИК Марий Эл поступило 21 письменное обращение о нарушениях избирательного законодательства. Из них 17 жалоб находятся на рассмотрении, в том числе по два — о нарушении прав наблюдателей и жалобы на действия участковой избирательной комиссии, по одному — на голосование вне помещения, по работе со списком избирателей, по отсутствию наблюдателей в списках наблюдателей, направленных партией в ТИК.
Подробнее: На выборах в Марий Эл зарегистрировано более 20 жалоб
В Новгородской области явка избирателей на дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по одномандатному избирательному округу №134 к 18:00 составила 20,35%. При этом ни в одном из муниципальных образований региона к этому часу явка не достигла 50%.
Наибольшая явка — в Мошенском районе, где к 18:00 проголосовали 49,03% избирателей. В Великом Новгорода за два часа до закрытия участков на выборы пришли 15,62% избирателей.
Об этом: На довыборы депутата Госдумы к 18:00 пришли 20% новгородских избирателей
Компании Google и Facebook, которым ранее были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в день тишины (7 сентября), допустили открытое нарушение избирательного законодательства Российской Федерации. Об этом 8 сентября сообщила член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Людмила Бокова.
Читайте подробнее: В Совфеде обсудят вмешательство в выборы со стороны Facebook и Google
Выборы в Ростовской области проходят в спокойной обстановке. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. По его словам, серьёзных нарушений пока не выявлено.
Читайте также: «Выборы проходят в спокойной обстановке» — спикер ЗС Ростовской области
В выборах депутатов гордумы Пензы приняли участие 25,9% от общего числа внесенных в списки избирателей. Всего за городских депутатов проголосовали более 104 тыс. жителей областного центра.
Во всех избирательных кампаниях на территории региона приняли участие 38,7% граждан, в пункты для голосования пришли более 400 тыс. человек.
Читайте также: На выборах депутатов гордумы Пензы к 18:00 явка составила 25,9%
9 тысяч 646 человек или 24,52% из 39 тыс. 339 человек, включенных в списки избирателей, проголосовали к 18:00 часам 8 сентября на муниципальных выборах в Калужской области.
Об этом: В Калужской области на 18:00 проголосовали только 24,52% избирателей
Явка на выборы губернатора Челябинской области говорит о революции надежд. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Ширинкин.
Эксперт отметил, что сравнивать Челябинскую область по явке с Башкирией совершенно нелепо, так как это совсем разные социально-политические системы. Гораздо релевантнее сравнение со Свердловской областью, где в 2017 году на выборы губернатора пришли 37,3% избирателей. Кроме того, с Зауральем и Оренбуржьем явка примерно одинакова, и если для них это странно мало, то для Челябинской области — много.
Об этом: «Революция надежд»: челябинский политолог о явке на выборы губернатора
Оренбургскую область ждет динамичное развитие. Такой вывод в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сделал политолог, политтехнолог, кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов, который считает, что выборы губернатора в Оренбуржье обойдутся одним туром, а убедительную победу среди пяти кандидатов одержит Денис Паслер.
Вместе с тем он признал, что в ходе кампании отсутствовала конкуренция. По словам Гаврилова, есть доля истины в том, что конкурирующие политические силы не смогли выставить людей соразмерных Паслеру, и в ходе своей кампании он оказался на голову выше своих конкурентов.
Напомним, 8 сентября в Оренбуржье прошли выборы губернатора. На пост главы региона заявлялись восемь кандидатов, однако процедуру регистрации смогли пройти только пятеро: временно исполняющий обязанности главы Денис Паслер (от партии «Единая Россия»), Максим Амелин (КПРФ), председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына, Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») и Константин Горячев («Демократическая партия России»).
Читайте также: Выборы губернатора: «в Оренбуржье всё решится в первом туре и убедительно»
Явка на выборах губернатора Ставропольского края составила 55,18%. В 2014 году на выборах главы субъекта в это время показатель явки составлял 38%.
Читайте также: Число проголосовавших за губернатора Ставрополья перевалило за 55%
На 18:00 явка превысила 58%. Лидером среди муниципалитетов является Аластовский район, где за два часа до закрытия участков проголосовало 92,17% избирателей. Напомним, к 18:00 в 2014 году, когда в Татарии избирался Государственный совет пятого созыва, явка составила 67,61%.
Меньше всего избирателей на выборах губернатора Волгоградской области проголосовало на территории Ворошиловской комиссии в Волгограде. По данным на 18:00 местного времени там пришли на участки 24,73% избирателей. На выборах депутатов региональной думы самый скромный показатель у ОИК №19, представляющей комиссию части Красноармейского района областного центра, — 23.12% избирателей.
Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Мосгордуму
Представители Международного института мира не зафиксировали нарушений на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщила вице-президент организации Ангела Кейн, сообщает телеграм-канал общественного штаба по контролю за выборами в Москве.
Электронное голосование в Москве показало явку в 90%
Более 10 тысяч избирателей «взяли» электронные бюллетени. Об этом он, как передает корреспондентИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге руководитель общественного штаба наблюдателей на выборах в Мосгордуму Алексей Венедиктов.
За два часа до закрытия участков в Брянской области на выборах депутатов региональной думы по предварительным данным проголосовало 43,65%избирателей. Результат сопоставим с 2014 годом — тогда на 18:00 своё волеизъявление высказали 42,67% избирателей.
Об этом: В Брянской области на участки пришли более 40% избирателей
Явка на выборы в Мосгордуму в 18:00 превысила 17%
По состоянию на 18:00 явка на выборы в Мосгордуму составила 17,2%. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондентИА REGNUM.
Горбунов спрогнозировал итоговую явку на выборах в Москве в 21−22%
Итоговая явка на выборах в Московскую городскую думу может составить 21−22%. Такой прогноз сделал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондентИА REGNUM.
МГИК: серьёзных нарушений на выборах в Мосгордуму не зафиксировано
На выборах в Московскую городскую думу 8 сентября не зафиксировано серьёзных нарушений. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондентИА REGNUM.
Итоги голосования на участке №1538 в Москве могут быть аннулированы
Московский избирательный участок №1538 будет взят под контроль МГИК. Такое предположение, как передает корреспондентИА REGNUM, 8 сентября сделал глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, комментируя информацию о возможном вбросе бюллетеней на этом участке.
У иностранцев до такого уровня техника не дошла, заявили в Мосгоризбиркоме
Иностранные наблюдатели проявили большой интерес к эксперименту по проведению электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондентИА REGNUM.
В Карачаево-Черкесии проголосовали на выборах депутатов законодательного органа республики 62,59% избирателей. Такие данные приводит на 18:00 ЦИК КЧР. Всего в выборах в парламент шестого созыва могут принять участие 294,2 тысячи человек.
Читайте также: В выборах в парламент Карачаево-Черкесии участвовали почти 62% избирателей
На выборах главы Башкирии к 20:00 по местному времени явка избирателей составила 65,4%. При этом время работы участков увеличено с 7:00 по местному времени до 21:00. Только в Уфе на избирательные участки пришли 59,55% жителей города, имеющих право голоса.
На прошлых выборах главы республики в 2014 году итоговой показатель активности избирателей составил 74,89%.
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В Новосибирске продолжается обработка протоколов с избирательных участков на выборах мэра города. По предварительным данным на настоящее время 23:30 (время местное) действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ) получил 51,78% голосов избирателей, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение) — 16,44%, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР) — 11,10%, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз») — 7,42%, временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина») — 6, 71%. Остальные кандидаты набрали пока менее 1% голосов избирателей.
Подсчёт голосов продолжается. По данным избиркома, явка на этих выборах составила 20,55%. Окончательные итоги комиссия подведет в понедельник, 9 сентября.
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Врио главы Башкирии Радия Хабирова порадовала явка на выборах. Он поблагодарил жителей Башкирии за организованность и ответственность:
«В первую очередь, хотел поблагодарить наших избирателей за организованность и ответственность. Явка избирателей на участки составляет, по предварительным данным, более 60 процентов. Явка меня порадовала, вполне меня устраивает. Окончательные результаты будут известны уже скоро, — заявил он в медиа-центре. — Хотел бы еще поблагодарить систему избирательной комиссии, все прошло организованно, а также журналистов, которые формировали интерес к этим выборам».
Избирательная кампания по выборам губернатора Оренбургской области прошла спокойно, мило и пасторально. Такую характеристику в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM дала политконсультант Алёна Август.
Алена Август считает, что врио губернатора Денис Паслер одержит победу и, скорее всего, с хорошим отрывом от оппонентов. По словам политконсультанта, такой вывод можно сделать из-за отсутствия ярких протестных акций и благодаря запуску полезных социальных проектов.
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В Москве завершились выборы в Московскую городскую думу
В 20:00 в Москве закрылись все избирательные участки на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
В Новгородской области сегодня, 8 сентября, в 20:00 завершилось голосование в 492 помещениях на 539 избирательных участках. В Великом Новгороде 42 из 92 стационарных избирательных участков оборудованы электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных участках в регионе будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом, что должно ускорить подведение итогов голосования и ввод данных протоколов УИК в ГАС «Выборы».
Об этом: В Новгородской области закрылись участки: КОИБы и QR-коды ускорят итоги
В Московской области завершилось голосование на выборах в советы депутатов городских округов. Выборы прошли в 31 муниципалитете области. Избирательные участки были открыты с 8.00 до 20.00. На 584 депутатских мандата претендуют 2,5 тыс. кандидатов.
Ранее председатель МособлизибиркомаИлья Березкинзаявил о шести нарушениях, по которым шли разбирательства, но подчеркнул, что официальных жалоб по ним оформлено не было. Первые случаи связаны с ошибками избирателей, еще два эпизода — с сообщениями о якобы имевшими место вбросами бюллетеней в Сергиевом Посаде и в Орехово-Зуеве.
Позднее в Мособлизбиркоме не подтвердил информацию о вбросах, ссылаясь на камеры видеофиксации, но отметили «спорность ситуации». Ящики для голосования, в отношении которых возникли подозрения, были опечатаны.
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В Псковской области сегодня, 8 сентября, в 20:00 завершилось голосование в десяти районах на 114 избирательных участках. Оперативно подвести результаты выборов поможет технология QR-кодирования, благодаря которой данные протоколов будут заноситься в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».
Подробности в материале: Голосование в Псковской области завершилось
По предварительным данным экзитполов Радий Хабиров получает 83% голосов на выборах главы республики. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на заявления в общественном пресс-центре «Ночь выборов 2019».
Окончательный состав правительства Башкирии будет известен 19 сентября, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров в пресс-центре «Ночь выборов 2019», куда он пришел сразу после закрытия избирательных участков.
«Правительство в массе своей остаётся работать на местах, — сказал Хабиров. — У меня была возможность посмотреть на людей, и эта команда вполне работоспособна, с ней можно работать».
В Курганской области опубликованы первые итоги выборов губернатора. Пока посчитаны голоса 2766 избирателей.
Согласно этим данным, врио губернатора Вадим Шумков получает 81,85% голосов. Далее следуют Яков Сидоров (9,20%), Татьяна Майборода (4.49%) и Юрий Ярушин (3,07%).
Об этом: Опубликованы первые итоги выборов губернатора Курганской области
Избирательные участки в Брянской области завершили свою работу в 20:00 8 сентября. Сотрудники комиссий пересчитают неиспользованные бюллетени, погасят их и приступят к подсчёту голосов, отданных за кандидатов.
Об этом: Единый день голосования завершился в Брянской области
В Карачаево-Черкесии в 20:00 закрыты все избирательные участки на территории республики. Начался подсчет голосов на выборах в парламент республики. По предварительным данным, в выборах приняли участие свыше 65% избирателей.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии начался подсчет голосов на выборах в парламент
Голосование на выборах главы Республики Калмыкия, а также депутатов городского собрания Элисты завершилось в 20:00 8 сентября. Все избирательные участки закрылись. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. По данным на 18:00 на выборах в республике проголосовали 55,7%. По данным избиркома, голосование проходило спокойно.
Об этом: Голосование в Калмыкии завершилось: начался подсчёт голосов
Голосование на выборах в Орловской области 8 сентября завершено, в 20:00 закрылись все 723 избирательных участка. В регионе сегодня проходило голосование на дополнительных выборах депутата Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145. Также выборы прошли в 15 муниципальных районах и в городском округе Ливны, где состоялось 39 дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.
По теме: В Орловской области завершилось голосование на выборах депутата Госдумы
В Республике Крым завершилась процедура голосования, избирательные участки должны быть закрыты в 20:00 8 сентября. Всего в городе работал 1201 участок, 38 из них были расположены в местах временного пребывания избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии РФ, на 18:00 явка на выборах в Крыму составила 28,03%.
Голосование на выборах в Тульской области завершилось в 20:00 8 сентября, избиркомы начали подсчёт голосов. Явка на 18:00 в регионе составила 27,86%. Для сравнения — в 2014 году, когда жители выбирали депутатов облдумы предыдущего созыва, явка составила 42%. На выборах губернатора Тульской области в 2016 году проголосовали 45,5%.
По теме: На выборах в Тульской области начат подсчёт голосов
В Марий Эл закрыты все избирательные участки. Данные о явке избирателей подсчитываются. В этом году включены в списки избирателей 539 422 человек.
Напомним, пять лет назад в республике на выборах в республиканский парламент в список было внесено 553 211 избирателей. Тогда явка на выборах в региональный парламент составила 41,67%.
Подробности в материале: В Марий Эл завершилось голосование на выборах парламента
Экс-депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова обвинили в оказании давления на участковую избирательную комиссию.
По теме: В Севастополе бывшего депутата обвинили в давлении на избирком
Председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин подвёл предварительные итоги единого дня голосования. Электоральная активность в 2019 году немного выше этого показателя пятилетней давности: на 18:00 проголосовало 33,98% избирателей, тогда как в 2014 году явка составила 31,75%. Окончательные данные озвучат после подсчёта голосов.
Об этом: Волгоградский избирком: выборы губернатора прошли без жалоб
В Курской области завершил работу 1131 участок. Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Явка, по данным на 18:00, составила около 36%. Самыми активными оказались избиратели в Глушковском (70%), Горшеченском (57,42%) и Щигровском (53,80%) районах. В 2014 году, когда состоялись прошлые выборы губернатора, итоговая явка составила 38,97%.
Об этом: В Курской области завершились 32 избирательные кампании
В Севастополе закрыли 180 избирательных участков в 20:00 8 сентября. По данным ЦИК РФ, на выборах проголосовало более 25% избирателей.
В Оренбургской области идет подсчёт голосов на выборах губернатора. По состоянию на 22:15 местного времени (20:15 мск) обработано 70 протоколов избирательных комиссий их 19 муниципальных образований, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя облизбиркома Павел Хомцов.
Согласно предварительным данным, предоставленным 19 муниципальными образованиями, явка составила 43,6%, а среди кандидатов лидирует врио губернатора Денис Паслер — 71,28%. За ним следует Максим Амелин (20,32%), Анатолий Кобзев (2,92%), Константин Горчев (2,51). Замыкает список Сергей Яцына (1,71%).
Об этом: Предварительные итоги выборов главы Оренбуржья: обработано 2% протоколов
В Башкирии в ходе выборов эвакуировали избирательный участок в селе Турбаслы Иглинского района, который расположен в Доме культуры. По предварительной информации, один из избирателей нажал случайно или преднамеренно кнопку оповещения о возгорании.
Утром на одном из участков был перерезан телефонный провод.
Читайте также: В Башкирии эвакуировали избирательный участок
В Липецкой области завершили работу 893 избирательных участка. По данным на 18:00, явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила 40,39%. В Добровском, Елецком и Измалковском районах этот показатель превысил 60%. Последние выборы главы Липецкой области прошли 14 сентября 2014 года. Явка на них составила почти 43%.
Читайте подробнее: Избирательные комиссии Липецкой области приступили к подсчёту голосов
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