Москва, 7 сентября, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В Москве 7 сентября проходят празднования по случаю Дня города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День города на Тверской улице

Дарья Антонова ИА REGNUM Стиляги

С утра в Москве на четырёх площадках стартовали экскурсии, спортивные и творческие мастер-классы. На Тверской улице началась специальная лекционная программа. Ближе к полудню на всех праздничных площадках столицы стартовали выступления артистов российских и зарубежных уличных театров, подготовленные в рамках специального проекта от национальной театральной премии «Золотая Маска». В праздничной программе участвовало более 1,7 тысячи артистов, музыкантов, спортивных инструкторов, ведущих, преподавателей и экскурсоводов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Барабанщики

В общей сложности в первый день празднования дня города Москвы было проведено около 100 выступлений творческих коллективов на сценах, 160 спектаклей «Золотой Маски», свыше 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных занятий, 47 лекций и 192 экскурсии.

Среди заметных событий первого праздничного дня — концертная программа «Открытие ВСХВ 1954 года» симфонического оркестра под руководством Владимира Яцкевича, шоу «Танцы народов мира» от продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы, «Кармен-сюита» в исполнении артистов Имперского Русского Балета.