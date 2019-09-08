Челябинск, 8 сентября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 118 участковых избирательных комиссий откроются раньше срока. На некоторых голосование уже началось, они начали работу в 06:00 по местному времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избиратели

Ещё часть участков заработают уже в 7:00. Всего в регионе насчитывается порядка 2300 УИК. Все они закроются в 20:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители региона выбирают губернатора. На этот пост претендуют пять человек. Также проходят местные выборы. Самые масштабные — в Челябинске, где выбирают депутатов райсоветов.