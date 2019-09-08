Челябинск, 8 сентября, 2019, 06:07 — ИА Регнум. В Челябинске в 8:00 по местному времени начались выборы депутатов семи районных советов. На мандаты претендуют порядка тысячи кандидатов.

Марина Каширская ИА REGNUM Кабинка для голосования

Всего предстоит избрать 170 депутатов. Затем райсоветы направят своих представителей в городскую думу и тем самым сформируют муниципальный представительный орган на ближайшие пять лет.

По данным на 1 июля в Челябинске проживали 860 801 избиратель.