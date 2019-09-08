Челябинск, 8 сентября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. В Челябинской области утром 8 сентября начались выборы губернатора. Открылось 2296 избирательных участков.

Александр Комаров ИА REGNUM Фонтан на главной площади Челябинска

На пост губернатора претендуют депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский, депутат Госдумы Виталий Пашин, индивидуальный предприниматель Алексей Севастьянов, директор ООО «Агентство спортивного менеджмента» Сергей Смышляев и врио губернатора Алексей Текслер.

Выборы являются очередными. Всего в регионе на 1 июля проживали 2 636 609 избирателей.